Denuncian al Ayuntamiento de Laredo por «contratación ilegal» de personal Ayuntamiento de Laredo. / Rafael Sánchez Comisiones Obreras, que ha trasladado el caso a la Inspección de Trabajo, dice que el Consistorio utiliza una empresa que no es de empleo temporal «para meter a quien le da la gana» ABEL VERANO Castro Urdiales Jueves, 24 mayo 2018, 07:21

La responsable de Administración Local en Comisiones Obreras de Cantabria, Ángel Sobrino, ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria la «contratación ilegal» de trabajadores por parte del Ayuntamiento de Laredo -gobernado por el PSOE- «para meter a quien le da la gana», a través de una empresa, Griz Team, que no está dada de alta como ETT, es decir, como Empresa de Trabajo Temporal.

Según explicó ayer Sobrino en declaraciones a este periódico, esta empresa, con sede social en Santander, «no puede ceder al Ayuntamiento laredano trabajadores, ya que eso solo pueden hacerlo las ETT y Griz Team no está dada de alta bajo ese epígrafe, según me ha confirmado la Dirección General de Trabajo. A esta circunstancia habría que añadirle que esta empresa no cuenta con los medios necesarios para el desarrollo de la actividad, ni ejerce las funciones inherentes a su condición de empresario».

La representante de CC OO recuerda que el Consistorio pejino tiene constituidas bolsas de trabajo de operario de limpieza y de auxiliar educador de Educación Infantil, para la contratación en su caso de personal no permanente de acuerdo a las necesidades que justificadamente tenga el Ayuntamiento de Laredo en cada momento. «Sin embargo, el Ayuntamiento de Laredo, lejos de hacer uso de estas bolsas de empleo, ha contratado a esta empresa para que le suministre personal».

«Con esta empresa pueden pasarse los méritos y la capacidad por el forro»

Según detalló Sobrino -que no puede concretar a cuantos trabajadores ha contratado el Consistorio pejino a través de esta empresa, pero que cifra en 250.000 euros la facturación de Griz Team en 2017 a las arcas municipales-, el personal que se ha empleado a través de esta firma se distribuye en personal de limpieza en colegios y en la Casa Consistorial, personal de conserjería en centros deportivos y colegios, personal auxiliar administrativo en biblioteca y casa de cultura, y personal auxiliar en aula infantil en colegios.

«Si el Ayuntamiento está recurriendo a esta entidad, que conlleva un sobrecoste, algún beneficio tendrá»

«El Ayuntamiento, teniendo bolsas de trabajo para contratar gente está tirando de una empresa que le supone un sobrecoste, para meter a quien le da la gana. Estas empresas funcionan de esta manera: mete a éste y a éste...».

Ante estos hechos y la espera de que se abra una inspección de trabajo, Sobrino tiene claro que «se está cometiendo una ilegalidad» que derivará en sanciones tanto para la empresa como para el Ayuntamiento laredano.

Responsabilidades

La responsable de Administración Local en Comisiones Obreras de Cantabria asegura que ha intentado hablar con el concejal de Personal, Jesús San Emeterio (PSOE), para avisarle de lo que estaba sucediendo, «pero ha querido hacer oídos sordos, a pesar de que es conocedor de la situación y responsable de que se esté cometiendo una ilegalidad». «No se qué intereses tendrán. Eso que lo digan ellos».

Según señala Sobrino, con este tipo de empresas «te puedes pasar los méritos y la capacidad por el forro». «En cambio con las bolsas de trabajo no, ahí no puedes meter a quien te de la gana». «Si el Ayuntamiento de Laredo está recurriendo a esta empresa, que conlleva un sobrecoste, algún beneficio tendrá que sacar». «Porque económico no es ya que les sale más caro, así que tendrá que ser cierta manera caciquil para contratar a quien les de la gana. Además, esta empresa, al no ser ETT, no tiene que aplicar el convenio del Ayuntamiento con lo que no sabemos lo que está pagando a los trabajadores», concluyó.