La falta de licencia de actividad retrasa las obras de ampliación del Hospital de Laredo El proyecto contempla la ampliación de dos plantas sobre la actual área de Urgencias. / Abel Verano El Ayuntamiento no dará el permiso de obra hasta que Sanidad regularice el centro hospitalario, inaugurado en 1991 ABEL VERANO Castro Urdiales Viernes, 11 mayo 2018, 18:23

A la Consejería de Sanidad se le acumulan los problemas. A la polémica de los contratos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) se suma ahora la imposibilidad de ejecutar uno de los proyectos estrella de esta legislatura, la ampliación del Hospital de Laredo. Una actuación presupuestada en 7 millones de euros a la que se suma la instalación de un equipo de resonancia magnética valorado en un millón de euros.

Según confirmó ayer a este periódico el gerente del SCS, Julián Pérez, las obras están bloqueadas debido a que el Ayuntamiento de Laredo exige al Ejecutivo regional la licencia de actividad del hospital para poder conceder el preceptivo permiso de obras.

LAS CIFRAS 7 millones de euros es el coste del nuevo bloque quirúrgico y de remodelación de las consultas del Hospital de Laredo. 1 millón de euros cuesta la adquisición de un equipo de resonancia magnética para este centro hospitalario.

Y es que el centro hospitalario pejino, que se inauguró en el año 1991 siendo presidente de Cantabria el socialista Jaime Blanco y alcalde de Laredo, Juan Ramón López Revuelta, también del PSOE, no dispone de la licencia de actividad. Algo que el gerente del SCS cree que no es imprescindible para el funcionamiento del centro, que cuenta con el permiso sanitario, «puesto que habrá muchos hospitales en España que no tengan dicha licencia».

«No se puede retrasar más una actuación que es la de mayor necesidad ahora en Cantabria» Julián Pérez | Gerente del SCS

«Me parece inaudito que los técnicos del Ayuntamiento de Laredo nos exijan esta licencia para poder llevar a cabo las obras de ampliación del hospital. Es absurdo. No me ha ocurrido nada igual en toda mi carrera, y eso que he gestionado obras en otros hospitales de Madrid, Navarra u Osakidetza», señaló.

Pérez asegura que han mantenido un encuentro recientemente con los responsables del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento pejino para realizar los trámites necesarios que permitan «retrasar cuanto menos una actuación que es la de mayor necesidad ahora mismo en Cantabria». «Las relaciones con el alcalde de Laredo son muy buenas y me consta el interés que tiene porque este proyecto salga adelante cuanto antes. Pero los técnicos están siendo muy estrictos y no lo puedo entender. Me gustaría saber si cuando se realizó la obra irregular de Farmacia en el hospital, en los años 2013-2014, el Ayuntamiento pidió la licencia de actividad como ahora. Esto es un tema burocrático que un ciudadano no puede entender».

«Sería una pena que por tapar miserias históricas se tire al traste un proyecto espectacular» Alejandro Abad | Portavoz de IU

El gerente del SCS pidió responsabilidad a aquellos a los que compete resolver este trámite para que la obra comience cuanto antes, «ya que repercute una barbaridad en los pacientes que están en lista de espera, por ejemplo, para hacerse una resonancia magnética».

Sospechas de IU

El problema existente con las obras de ampliación del hospital pejino era algo sobre lo que ya sospechaba el portavoz de IU de Laredo, Alejandro Abad, que en los plenos de marzo y abril preguntó al alcalde sobre el retraso de este proyecto.

Ayer, Abad acusó al alcalde de Laredo, Juan Ramón López Visitación (PSOE), de ocultar información al resto de grupos de la Corporación sobre esta obra. «No tragamos más con estas puestas en escena de un alcalde que toma el pelo a todo el los grupos en el Pleno y a todos los laredanos. Lo que nos preocupa y mucho es que esta ampliación del hospital se esté retrasando por culpa del alcalde, sería otra de sus innumerables tomaduras de pelo y esta vez estamos hablando del futuro de la sanidad en toda la zona oriental».

El portavoz de IU calificó de «vergüenza» que, con todo en orden y con todo el respaldo del Gobierno regional, «no tengamos noticias de una obra que tenía su inicio en marzo». «Pedimos públicamente a Revilla y a todas las consejerías que están implicadas en este proyecto que nos den una explicación, porque la respuesta de Juan Ramón López es el silencio y culpar a todos y no asumir ningún tipo de responsabilidad».

Abad da por hecho que este retraso tiene responsables y espera que si falta alguna licencia lo comuniquen lo antes posibles «para entre todos poder solucionar este estancamiento que no tiene ninguna explicación, y poder empezar, aunque con retraso, la ampliación del hospital». «Sería una pena que alguno por tapar sus miserias históricas tire al traste este espectacular proyecto», concluyó.