El Juzgado condena a Laredo a devolver 9.000 euros a un vecino por cobrarle la plusvalía El portavoz de IU, Alejandro Abad, solicitó ayer al alcalde que se devuelva el dinero que se ha liquidado de este impuesto a «unos doscientos vecinos», para evitar más pleitos ABEL VERANO Laredo Viernes, 30 marzo 2018, 07:58

El Juzgado de lo Contencioso-Admnistrativo Número 3 de Santander ha condenado al Ayuntamiento de Laredo a devolver 9.064 euros a un vecino por liquidarle el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza urbana el pasado mes de julio de 2017, después de que Tribunal Constitucional dictara sentencia «por la que expulsa del ordenamiento jurídico los artículos que sustentaban las fórmulas para el cálculo de la base imponible».

El contenido de esta sentencia, que condena a costas al Consistorio pejino, se dio a con ocer ayer en el transcurso de pleno ordinario de marzo, que apenas duró una hora, debido a que los concejales de la Corporación estaban invitados a acudir al lavatorio de los pies en la iglesia de Santa María, uno de los actos de la Semana Santa pejina.

Antes de debatirse los puntos del orden del día, el alcalde de Laredo, Juan Ramón López Visitación (PSOE), anunció que el pleno se suspendería en caso de que no diera tiempo a acabar la sesión para las ocho de la tarde, hora en la que estaba prevista la celebración del acto litúrgico al que habían sido invitados los 17 miembros de la Corporación municipal. «Si no da tiempo a terminar la sesión, la suspenderemos para acudir al acto religioso y después volveremos para acabarla».

El Pleno nombró a nuevos representantes del Ayuntamiento en órganos colegiados

Dicho esto, se dio luz verde, en primer lugar, al acta de la sesión anterior del 22 de febrero y, a continuación, se aprobaron los nombramientos de los nuevos representantes del Ayuntamiento en órganos colegiados, que en este caso se trataban de los consejos escolares de varios centros educativos de la villa. Desde comienzo de la legislatura, el Ayuntamiento pejino estaba representado en estos consejos escolares por ediles de los grupo de la oposición, en concreto, de Izquierda Unida y Sí Se Puede Laredo, pero ambos han decidido dimitir de sus cargos. IU lo hizo el pasado año y SSPL el pasado mes de enero, según detalló la portavoz del PSOE, Rosalina López, quien destacó que desde que arrancó la presente legislatura «hemos tenido voluntad de diálogo y de dar participación al resto de ediles de la Corporación».

Desde el PRC, el portavoz Pedro Diego aseguró que esta renuncia de los ediles a sus cargos en los consejos escolares «era de esperar» puesto que «no tiene sentido llevar a alguien a esos consejos que no tienen responsabilidades municipales». El portavoz del PP, Alejandro Abad, coincidió en esa afirmación. «La competencia es del Gobierno», apuntó, antes de decir que su grupo se abstenía en el punto «porque no entramos ni salimos».

Tras aprobar una corrección de errores de la relación de puestos de trabajo que afectaban a dos empleados municipales que van a jubilarse, se dio cuenta de la liquidación del Presupuesto de 2017, y la Corporación pejina aprobó por unanimidad una moción del PSOE relativa a la inmediata actuación en materia de pesca.

Ruegos y preguntas

El apartado de ruegos y preguntas dio poco de sí, debido a las prisas por llegar al lavatorio de los pies. El portavoz del PRC fue muy crítico con el alcalde por pretender suspender el pleno para acudir al acto religioso. «Si no da tiempo y se suspende, no volveremos después», advirtió antes de dar paso a su homólogo del PP, que también dijo que no volverían en ese caso.

Sobre la sentencia de la plusvalía, el portavoz de IU, Alejandro Abad, solicitó al alcalde que «se devuelvan los importes cobrados a unos doscientos vecinos para evitar que vayan a juicio y condenen al Ayuntamiento a las costas como ha ocurrido con los casos de Corporaciones locales».