Los laredanos creen que el puerto deportivo necesita «más servicios» para atraer turistas Celedonio Martínez Representantes de diferentes colectivos pejinos estiman que la infraestructura tiene que albergar negocios comerciales ABEL VERANO Laredo Domingo, 18 febrero 2018, 08:20

«La gente de Laredo está encantada con el puerto deportivo». Esta fue la afirmación que realizó el consejero de Obras Públicas, José María Mazón, durante su comparecencia en sede parlamentaria para dar cuenta del plan de explotación y viabilidad del Puerto de Laredo, que actualmente tiene ocupados 231 (103 pertenecen al Club Náutico de Laredo) de los 857 atraques de los que dispone, es decir, apenas el 27%. El Diario Montañés ha recabado la opinión de representantes de los colectivos laredanos vinculados a la mar y todos coinciden en la necesidad de dotar a esta infraestructura de más servicios, al menos de aquellos que tienen que ver con el ocio, como los negocios hosteleros o comerciales. De esa forma, serán más los turistas que visiten la villa.

Rafael Aires. Presidente de Acelar «Tendría que parecerse más al puerto de Guecho»

El presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Laredo, Rafael Aires, cree que el puerto deportivo de Laredo está «poco aprovechado» y «debería intentar parecerse algo más al de Guecho». Aires asegura que uno de los problemas que tiene la infraestructura es que al no ser propiedad municipal, cada vez que se quiere realizar un evento allí «hay que pedir permiso a Puertos, y, aunque te lo conceden, no es con la misma agilidad que el Ayuntamiento». Asimismo, el presidente de Acelar cree que se podría haber construido algún edificio más en las amplías campas que tiene el puerto. «Tener un puerto deportivo fuerte nos interesa. Todo lo que atraiga público nos interesa. Y si llenan toda esa explanada de actividad, nos va a venir bien, pero el problema es que ahora está vacía».

Juan Adarraga. Presidente del Club Náutico «El puerto tiene futuro, pero hay camino por recorrer»

El presidente del Club Náutico, entidad que ha trasladado a todos sus barcos desde su sede del Puntal al puerto deportivo y que gestiona varios servicios, cree que la infraestructura «tiene futuro» y «que aún queda camino por recorrer». Reconoce que es un «puerto grande», pero entiende que hay que tener un visión de futuro. «Ahora lo que hay que hacer es llenar el puerto. Nosotros estamos intentando captar más barcos y socios para nuestro club». Adarraga opina que «costará años» llenar la infraestructura y que lo que hay que hacer ahora, como así lo tiene ya proyectado el Gobierno de Cantabria, es dotar de servicios a los barcos y después ofrecer otros relacionados con la hostelería y el comercio.

«Pero tiene que ser poco a poco. Ahora mismo en la Puebla Vieja, que está cerca del puerto, hay bares y restaurantes para atender a los turistas que vengan al puerto», dice.

Roberto López. Presidente del Laredo Remo Club «Hace falta un sitio donde poder hacer algo»

«Ahora mismo el puerto deportivo está a bajo rendimiento. Faltan muchas cosas, como por ejemplo un pabellón de actividades náuticas, ya que nuestras actuales instalaciones, en la antigua Cofradía, se han quedado pequeñas». López cree que aún quedan servicios en el puerto. Por un lado, los que tienen que ver con los barcos que tienen allí su atraque, como un taller, entre otros. Y por otro, esos servicios relacionados con el ocio, como son los centros comerciales o los negocios de hostelería. «Lo que hace falta es tener allí un sitio donde poder hacer algo. Al final atracas tu barco y no tienes dónde ir ni qué hacer. Si el puerto no tiene servicios, la gente no para».

César Nates. Presidente de la Cofradía de Laredo «Este puerto se construyó pensando en el futuro»

César Nates es de los que cree que la crisis se ha cebado con el puerto deportivo de Laredo, razón por la que considera que hay que esperar a que mejore la situación económica, «porque el mundo de la náutica es muy caro». Aun así, resalta la «comodidad» que ofrece esta infraestructura y los servicios que está prestando en estos momentos el Club Náutico desde que asumió parte de la gestión. «Este puerto se hizo pensando en el futuro, no en mañana». «La gente de fuera es la que tiene que llenar los atraques, no los laredanos». El patrón mayor del Cabildo pejino asegura que al puerto deportivo de Guecho, con el que se suele comparar al de Laredo, «también le costó arrancar unos años hasta que se llenó». Asimismo, señala que «no hay vida alrededor del puerto», de ahí que eche de menos servicios relacionados con el ocio. «No hay un sitio donde comer o tomar un café». Por contra, resalta el gran éxito del puerto pesquero, «que cuando se proyectó no se pensó en que podría llegar a los niveles de facturación en los que estamos».

José Manuel Rivas. Presidente de Amonaval «El puerto deportivo está sobredimensionado»

El presidente de la Asociación de Modelismo Naval de Laredo cree que el puerto deportivo está «sobredimensionado» en detrimento del puerto pesquero. Rivas no es nada optimista con la futura ocupación de atraques. También apunta que cualquier otro puerto tiene las campas llenas de atractivos. «Bajas del barco y no tienes un sitio donde orinar». «Es el único puerto que yo conozco donde no hay servicios. Está todavía muy poco trabajado y se le ha sacado poco partido. Falta un poco de todo: restaurantes, comercios...». El presidente de Amonaval cree que si ahora mismo hay unos doscientos barcos ocupando la infraestructura es gracias al Club Náutico. «No vamos a llenar el puerto y ha salido perdiendo la parte pesquera, que ya no tiene más capacidad».