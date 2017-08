Los laredanos se preparan para celebrar su concurso de marmita Imagen de la pasada edición del día de la marmita en Laredo. / DM . El certamen gastronómico tendrá lugar el próximo sábado, 19 de agosto, ya que el 16 es día laborable y la Cofradía de Pescadores tendrá actividad ABEL VERANO Laredo Miércoles, 16 agosto 2017, 07:30

La fiesta de la marmita volverá a reunir un año más, y van 39 ediciones, a cientos de laredanos en torno al puerto pesquero. Todo ellos competirán el próximo sábado, 19 de agosto, a partir de las 9.00 horas, por imponerse en el concurso de marmita y guiso libre de bonito, que este año tampoco coincidirá con la festividad de San Roque (16 de agosto) al ser día laborable con actividad en la Cofradía de Pescadores.

El Ayuntamiento de Laredo ya ha abierto el plazo de inscripciones del concurso, el más antiguo de cuantos se celebran en la región, y ha dado a conocer las bases y normas que regirán el concurso de este año. El plazo de inscripción para las cuadrillas que participaron en la pasada edición finalizó el pasado viernes, mientras que los grupos que tengan parcela del año pasado pero quieran cambiar de zona, en caso de disponibilidad, deberán comunicarlo mañana. De su lado, las cuadrillas nuevas se inscribirán entre el miércoles 16 y el viernes 18 de agosto. El precio por parcela es de 15 euros y el importe recaudado en concepto de inscripciones se destinará a premios y a gastos de organización, por lo que no será reintegrado a las cuadrillas.

La organización entregará a cada parcela, entre las 9.00 y 11.00 horas, frente a la tribuna, cinco kilos de carbón, ocho de patatas, dos botellas de vino (mayores de 18 años) y dos botellas de refrescos/agua (a los menores), además del hielo, que será gratuito y se entregará en las inmediaciones de la fábrica de hielo (se avisará por megafonía). Asimismo, se permitirá el acceso al puerto durante un máximo de diez minutos (hasta las 10.30 horas) para carga y descarga de material necesario para la elaboración y disfrute del día por las cuadrillas participantes, quedando prohibido aparcar en todo el puerto deportivo (arcenes de acceso, parcelas, exterior Marina Seca, etc.). Sí se podrá aparcar en el parking gratuito del puerto, habilitado recientemente.

La organización entregará patatas, carbón y bebida a todos los participantes en el tradicional concurso

Por otro lado, las cuadrillas no deben invadir el recinto de las que se encuentran a su lado, ni cerrar, en absoluto, las parcelas con cintas, cuerdas u otros artilugios. También está prohibido hacer fuego en el suelo, siendo imprescindible el uso de barbacoa. Las cuadrillas que molesten a las demás o no se comporten cívicamente serán sancionadas, invitándolas a abandonar el recinto. El programa previsto por el Ayuntamiento de Laredo prevé a las 14.30 horas una comida marinera. Los premios se entregarán en el escenario instalado frente a la Cofradía de Pescadores, en torno a las 17.30 horas, siendo condición indispensable para la retirada de los mismos mostrar la pegatina con el número de parcela facilitado por la organización. No se admitirán reclamaciones una vez finalizada la entrega de los premios. El jurado estará compuesto por personas cualificadas dentro del mundo de la gastronomía y su fallo será inapelable.

A las 18.30 horas, se celebrarán una serie de festejos marítimos (cucañas, patos al agua...), cuyos ganadores recibirán una serie de premios, y a las 20.00 horas habrá una romería popular.