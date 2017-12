Laredo expropiará un edificio del casco histórico para construir viviendas sociales Imagen de la fachada principal del edificio que el Ayuntamiento expropiará para construir viviendas sociales. / Abel Verano Laredo PSOE, PRC y PP votaron a favor de la adquisición del número 14 de la calle del Medio para continuar con la rehabilitación de la Puebla Vieja ABEL VERANO Laredo Viernes, 22 diciembre 2017, 07:24

El Pleno de la Corporación municipal del Ayuntamiento de Laredo aprobó este jueves, con los votos a favor del equipo de gobierno del PSOE, del PRC y del PP (IU y SSPL se opusieron), la expropiación del edificio número 14 de la calle del Medio -está situado en la Puebla Vieja y formado por ocho viviendas- con el objetivo de construir nuevas viviendas sociales con la ayuda del Gobierno regional y teniendo en cuenta que el solar contiguo ya es propiedad del Ayuntamiento pejino.

Como ya publicó hace unas semanas este periódico, una serie de vecinos de ese edificio tenía unas deudas contraídas con el Ayuntamiento que quedarán saldadas al ceder sus viviendas al Consistorio con el expediente que se aprobó ayer. El problema es que había otros vecinos del inmueble que no están de acuerdo con esta propuesta, de ahí que el Ayuntamiento pejino se vea obligado a recurrir a la figura de la expropiación forzosa.

El portavoz de Izquierda Unida, Alejandro Abad, se mostró en contra de la propuesta del equipo de gobierno, «a pesar de que antaño pensábamos que era una buena fórmula». Pero ahora, en cambio, este partido cree que no es la mejor alternativa para la rehabilitación del casco histórico, «porque el Ayuntamiento ha adquirido muchas parcelas e inmuebles que no tiran hacia delante por temas jurídicos». «Creemos que hay que esperar un poco más para ver qué dice el proyecto 'Re-Puebla'», señaló Abad.

De su lado, la portavoz de Sí Se Puede Laredo, Carmen García, que también se mostró en contra de esta actuación, manifestó que esta operación de «cesión para saldar una deuda» supone «crear un precedente». «No hay un informe del interventor municipal que nos diga que ésta es la mejor opción. ¿Qué oportunidad puede existir si no hay proyecto? ¿Por qué hay que construir más viviendas sociales si no si hay un estudio sobre la demanda real?». García aclaró que el edificio número 12 de la calle del Medio es de propiedad privada y el que es propiedad municipal es el número 10. «Pero no se adquiere una manzana completa. No es una unidad de ejecución como la de las viviendas ya construidas por Gesvicán», señaló.

Sin mociones por una confusión con el tipo de sesión plenaria Las mociones que estaba previsto abordar en el pleno de ayer quedaron sobre la mesa porque la sesión era extraordinaria y no ordinaria como se hizo figurar en la convocatoria previa. Fue el Partido Popular el que, antes de comenzar la sesión, advirtió de esta circunstancia. Y es que los plenos en Laredo se celebran con carácter ordinario el último jueves de cada mes. Cualquier variación sobre ese día supone que el pleno es extraordinario, como así lo explicó el secretario municipal en su intervención. Tras la aprobación del primer punto del orden del día, el alcalde solicitó un receso para explicar a los portavoces de los grupos políticos el impedimento de tratar las mociones por el carácter extraordinario de la sesión. Por tanto, lo que acordaron todos es celebrar el próximo jueves, 28 de diciembre, el pleno ordinario en el que se tratarán dichas mociones, además de los ruegos y preguntas.

Desde el PRC, su portavoz Pedro Diego, apoyó la propuesta del equipo de gobierno y quiso dejar claro que «con esta política de adquisición de parcelas y edificios se ha avanzado más que en décadas anteriores». Además reprochó que «si ya hubiéramos adquirido ya la Unidad de Ejecución Número 6, podríamos construir una plaza pública gracias a Obras Públicas».

Por su parte, el portavoz del PP, Ángel Vega, recordó las actuaciones de su formación en favor de la Puebla Vieja y planteó una duda jurídica respecto a la legalidad del expediente, que el alcalde aclaró asegurando que todo era conforme a ley.

Desde el PSOE, la portavoz Rosalina López, recordó que esta actuación es una más de las que prevé el Gobierno local para rehabilitar el casco histórico. «Estamos a favor de aumentar el patrimonio municipal siempre que sea ventajoso para el municipio». López aseguró que el interés general «está justificado» y que «el Gobierno regional está implicado con la adquisición de suelo para crear vivienda pública».