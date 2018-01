Mejores instalaciones deportivas en 2018 Uno de los deseos de los grupos municipales de la Corporación es que se rehabilite el polideportivo número 2. / A. Verano Los cuatro grupos de la oposición esperan que este año se adecenten los barrios y se impulse la recuperación de la Puebla Vieja y el puerto ABEL VERANO Castro Urdiales Viernes, 19 enero 2018, 11:39

Los cuatro grupos de la oposición (PP, PRC, SSPL e IU) en la Corporación municipal pejina -el equipo de gobierno socialista no ha querido participar este año- han trasladado a este periódico cuáles son sus deseos y los retos del municipio para es nuevo año que acaba de comenzar.

El Partido Popular, a través de su portavoz Alejandro Liz, asegura que van a seguir trabajando en la linea de una «oposición implacable a la desidia y falta de trabajo y gestión del equipo del gobierno socialista».

Al mismo tiempo seguirán siendo «útiles» a la hora de utilizar sus votos en el Ayuntamiento en la realización de iniciativas y proyectos que sean beneficiosos para la villa y que redunden en el bienestar de los laredanos. Las pistas de pádel, la cubierta del parque infantil de la emisora, la rehabilitación de la plaza del mercado y del polideportivo 2; la renovación de la ludoteca municipal, son alguno de los proyectos que, «gracias a los votos del Partido Popular, veremos convertidos en realidades». «Queremos ser útiles a los laredanos, huyendo de una oposición destructiva o desquiciada, ya que Laredo no está para esto. Laredo necesita recuperar la ambición, la esperanza, la ilusión y, aunque los momentos presentes no dan lugar a optimismo, creo que hay lugar para la esperanza; la esperanza de un cambio político en poco más de un año que devuelva a Laredo a su lugar preeminente: Laredo, capital de la Costa Esmeralda española».

De su lado, el año pasado, los regionalistas se reafirmaron en los deseos de 2015 para 2016 compartiendo un 'déjà vu' para sacar conclusiones; «si los deseos para 2016 fueron los mismos que para 2017 es que nada había cambiado», según señala el portavoz regionalista, Pedro Diego.

Este año, para no repetirse, «perdida la esperanza de la dedicación del gobierno municipal a las distintas áreas del municipio, seremos más concretos y específicos». Los regionalistas de Laredo saben, según señalan, que hay otra forma de hacer las cosas; «desearíamos que, en las competencias municipales, el Ayuntamiento se centrara en las obras de mejora de nuestros barrios, en la reparación de infraestructuras deportivas y la cubierta de parques infantiles». Por lo demás, en atención a la incompetencia del gobierno local, los regionalistas pejinos desean una buena acogida por el Gobierno de España de su proyecto de tren Santander-Bilbao para transporte de pasajeros y mercancías, «que nos unirá a la Y vasca, al Mediterráneo, a Europa».

«Deseamos y trabajaremos junto al Gobierno de Cantabria para que avancemos en la rehabilitación de nuestra Puebla Vieja y, a principios de 2018, se entreguen las VPO, para que nuestro puerto sea más competitivo, para que se construya nuestra piscina, para que nuestro polígono industrial empiece a convertirse en una esperanzadora realidad generadora de empleo».

Este 2017, les ha hecho darse cuenta a los regionalistas, de que «nuestros deseos para Laredo sólo se cumplen cuando tenemos capacidad de actuación, por tanto, trabajaremos junto a todos los organismos que hagan que Laredo avance y le saque del letargo, del mundo de Matrix, al que nos somete este alcalde».

Plan Integral

Sí Se Puede Laredo pide a este 2018, en lo que respecta a política municipal, que, de una vez por todas, se ponga en marcha un verdadero Plan Integral para la Puebla Vieja empezando de cero, teniendo en cuenta la accesibilidad de la zona y el estado de los edificios a conservar, y estableciendo criterios de participación ciudadana recuperando, por ejemplo, la Mesa de Accesibilidad de la Puebla Vieja. «Solo así conseguiremos aplicar soluciones reales a los problemas actuales», según apunta Carmen García, portavoz de este grupo. «Creemos importante que se alcancen acuerdos con los organismos competentes, Costas y Confederación Hidrográfica, para dar una alternativa al Puntal y la desembocadura del Mantilla teniendo en cuenta siempre la sostenibilidad del entorno ecológico. Esperamos que este 2018 nos traiga también soluciones para nuestro puerto, tanto a las carencias que arrastra desde su construcción la parte pesquera como al desarrollo de la zona deportiva y de ocio». Además, SSPL desea una mayor claridad en las cuentas del Ayuntamiento. En este sentido, creen que debería resolverse ya el convenio con Proinasa y proceder al cobro de la deuda de dos millones de euros que esa empresa mantiene con el Consistorio pejino. Una deuda que en 2018 cumplirá ya 10 años.

Otros deseos de esta formación son afrontar la disminución y envejecimiento de la población, así como la desintegración del sector servicios, para que Laredo siga siendo referente comarcal. También, y por último, «nos gustaría que a lo largo del próximo año 2018 el equipo de gobierno de nuestro municipio haga realidad todas las mociones aprobadas en pleno, cumpliendo así con su cometido».

Por su parte, IU Laredo tiene como compromiso «fiscalizar y seguir denunciando públicamente todo en lo que los laredanos están siendo perjudicados», según señala su portavoz Alejandro Abad. «Estaremos luchando por hacer caer el sistema implantado por los 'López' que no es otro que el mismo que utilizan los dictadores, comisarios políticos, el oscurantismo total. ¿Dónde esta el Palacio de Cristal? La ley del silencio, del castigo y del palo, para todos los que no piensan igual que los López. Lucharemos para intentar que vuelva la democracia al pueblo de Laredo. Nos pueden insultar, pero el insulto no duele cuando siempre fuimos, somos y seremos unos 'antisistema López'». Por último, IU lanza un mensaje al equipo de gobierno: «Ya el año pasado denunciamos que el capitán del barco laredano, con sus cuatro marineros y sus piratas alrededor, no podían llevarnos a buen puerto. Marineros estáis a tiempo de salvaros, este capitán ya sabe que el barco naufraga y como mal capitán ha tomado la decisión de haceros partícipes de la catástrofe. Un buen capitán no salta del barco, pero informa para que el que quiera salvarse salte del barco. Pero tener presente todos los laredanos que los piratas siguen y estarán siempre, es un oficio».