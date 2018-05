La oposición de Laredo culpa al alcalde del retraso en la ampliación del hospital El Hospital de Laredo fue inaugurado el 23 de enero de 1991. / Abel Verano PP, PRC, SSPL e IU acusan al regidor socialista de tener tres meses en el cajón el expediente de las obras antes de entregárselo a los técnicos municipales ABEL VERANO LAREDO. Sábado, 12 mayo 2018, 16:03

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Laredo (PP, PRC, SSPL e IU) culparon ayer al alcalde Juan Ramón López Visitación (PSOE) del retraso que están sufriendo las obras de ampliación del Hospital de Laredo, que, como avanzó ayer este periódico, están bloqueadas porque el centro hospitalario, inaugurado en 1991, no dispone de la licencia de actividad, requisito indispensable, según los técnicos municipales, para poder acometer el nuevo proyecto. Una actuación presupuestada en 7 millones de euros a la que se suma la instalación de un equipo de resonancia magnética valorado en un millón de euros.

«El alcalde tendrá que explicarnos por qué ha tenido tres meses el expediente en el cajón» Alejandro Liz | Portavoz del PP

«Este es otro asunto que delata la total falta de transparencia en la forma de gobernar del alcalde de Laredo. Nuevamente nos enteramos por la prensa de los problemas para la ejecución en las obras de ampliación del hospital», señaló ayer la portavoz de Sí Se Puede Laredo, Carmen García. Con la información que maneja, este grupo municipal cree que el primer responsable del retraso en las obras del hospital es el alcalde «porque el proyecto de obras del hospital de Laredo salió del SCS (Servicio Cántabro de Salud) el 17 de diciembre de 2017 y no ha sido hasta el 29 de marzo de 2018 cuando se le ha entregado al técnico de Patrimonio, es más podemos afirmar que fue ese día a las 13.40 horas.» «¿Dónde estuvo ese proyecto durante esos tres meses? Sabemos que todo lo que llega a este ayuntamiento, pase o no por registro de entrada, va directamente al despacho de Alcaldía, pues como se dice: blanco y en botella». SSPL considera que López Visitación tendrá que dar explicaciones del porqué ese proyecto no ha salido de Alcaldía hasta tres meses después.

«Si las obras se realizaron conforme a ley, ¿por qué en su día López Revuelta no tramitó la licencia?» Carmen García | Portavoz Sí Se Puede Laredo

Según detalló ayer García, a partir de 29 de marzo, que es cuando a la oficina técnica se le entrega el proyecto, se han redactado dos oficios, uno el 11 de abril y otro del 19 del mismo mes. En estos oficios, se requiere la licencia de actividad como es preceptivo para cumplir con la legislación vigente. «¿Quién es el responsable del retraso: los técnicos o el alcalde? Se dice que las obras se bloquean porque no tiene licencia de actividad, la pregunta que nuestro grupo se hace es: ¿Por qué el alcalde Juan Ramón López Revuelta no la tramitó en su momento? Si las obras se realizaron conforme a ley, ¿por qué no hay licencia de actividad?»

Desde el Partido Popular, el portavoz Alejandro Liz, también señaló ayer al regidor pejino como responsable del retraso en las obras. «Tendrá que explicarnos por qué ha tenido tres meses el expediente en el cajón. Porque este retraso afecta negativamente a los miles de usuarios del Hospital. La razón creo que estriba en la incapacidad y desidia de este alcalde. Tendrán que darnos las explicaciones pertinentes tanto el regidor como la Consejería de Sanidad».

«Lo que más nos preocupa es que la obra se lleve a cabo y no corra peligro el hospital» Pedro Diego | Portavoz PRC

De su lado, el portavoz del PRC, Pedro Diego, coincidió en señalar al alcalde como culpable del retraso de la obra. «Lo que más me preocupa es que la obra se lleve a cabo y que el hospital no corra ningún riesgo, porque eso no lo vamos a perdonar».

«Los cargos del PSOE en la Consejería de Sanidad son los responsables de lo que está pasando» Alejandro Abad | Portavoz IU

Finalmente, el portavoz de IU, Alejandro Abad, pidió ayer responsabilidades políticas y acusó a los cargos del PSOE en la Consejería de Sanidad de «lo que está pasando en Laredo con el hospital». «Es de poca vergüenza que al gerente le parezca inaudito que le pidan una licencia de actividad para acometer una obra, cuando es lo que suele hacerse cuando cualquier vecino quiere hacer una obra en su casa». «Es lo que marca la ley». «Es indignante que se juegue con la sanidad pública de toda la comarca oriental». De su lado, el alcalde decidió no hacer declaraciones ayer.