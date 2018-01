La oposición de Laredo reclama al alcalde medidas que eviten el deterioro del Puntal

El último temporal de fuerte oleaje que ha azotado a los municipios costeros de Cantabria ha vuelto a pasar factura a la zona del Puntal de Laredo, un entorno que año tras año sigue deteriorándose. Conscientes de esta situación, los grupos municipales manifestaron su preocupación en el transcurso del pleno celebrado el pasado jueves, donde reclamaron al alcalde Juan Ramón López Visitación, que tome medidas al respecto.

La primera en preguntar por este asunto fue la concejal de Izquierda Unida, Loli Martín: «¿Van a tomar medidas para salvaguardar los espacios que aún tenemos como han hecho en otros lugares como Santander?». Ante esta cuestión el regidor pejino aseguró que ya han planteado cuál es la propuesta para que definitivamente no se degraden las instalaciones que hay en esa zona cada vez que llega un temporal. Y pasa por «desmantelar todo íntegramente» en consonancia con las conversaciones que el Ayuntamiento pejino ha mantenido con la Demarcación de Costas y la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de Cantabria (órgano gestor del Parque Natural en el que se incluye el Puntal). «Hay que desmantelar toda la explanada para que el fuerte oleaje no se la siga comiendo, literalmente, y no se entierren cascotes en la arena deteriorando el medioambiente de esa zona tan importante».

CRONOLOGÍA Febrero 2014 Fuerte temporal: La olas llegaron a salvar la escollera de protección que se había instalado y acaban por reventar las instalaciones del Restaurante Barlovento. Mayo 2015 Derribo del Barlovento: El Ayuntamiento de Laredo procedió al derribo del Restaurante Asador Barlovento, debido a los daños producidos en los últimos años por los temporales. Abril 2016 Propuesta: El alcalde de Laredo da a conocer la propuesta de Costas y Medio Natural que pasa por la demolición del parking, la carretera de acceso y el Restaurante Tiburón. Marzo 2017 Respuesta de Costas: El jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, dice que su departamento está a la espera de lo que haga el Ayuntamiento con el Tiburón. Enero 2018 Último temporal: El último temporal de fuerte oleaje provoca nuevos desperfectos enla explanada del Puntal,enterrando trozos de asfalto entre la arena.

De su lado, la portavoz de Sí Se Puede Laredo, Carmen García, reprochó al alcalde que «siga sin saber qué hacer, mientras la naturaleza sigue su curso». «La intervención de las palas ha resultado prácticamente inútil, ocupando el mar la zona del paseo y las calles. Hace tiempo que le dijimos que era necesario que el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria realizase un estudio actualizado de este espacio natural».

Ante esta afirmación, López Visitación insistió en que los informes emitidos hasta el año 2014 evidencian el «grado de deterioro» del Puntal cada vez que viene un invierno. «Todo el mundo sabe que hay una Ley de Costas, unas normas y un reglamento que hay que aplicar y las intervenciones que se realizan en la playa se ciñen a lo que Costas nos consiente, y que consisten en movimientos de arena con el fin de paliar la fuerza de los temporales», señaló el alcalde.

«Es necesario un estudio del Instituto de Hidráulica sobre el estado actual de este espacio natural» Carmen García,Sí Se Puede Laredo

Desde el PP, también se mostraron muy críticos con la actuación del alcalde respecto al futuro del Puntal. «Es lamentable su inacción y su irresponsabilidad, asumiendo un proyecto impulsado por Costas, al que nos oponemos frontalmente». El portavoz del PP, Alejandro Liz, puso como ejemplo la actuación que se está desarrollando en Santander con los diques que ejecuta también Costas. «Es una solución técnica que preservará los arenales de Bikinis y Los Peligros, mientras que lo que se propone para el Puntal de Laredo es una renaturalización que eliminará la carretera, el aparcamiento, o un establecimiento de hostelería».

Por ello, Liz considera que el alcalde de Laredo lo que debe hacer es «defender el Puntal, y pelear con Costas por un proyecto que preserve este importante recurso turístico. Si así lo hace podrá contar con nosotros para apoyarle, ya que no queremos que se lleve a cabo el proyecto previsto por Costas». Por desgracia, tal y como lamentó Liz, el alcalde socialista «ha despreciado el ofrecimiento del Partido Popular, lo que supone una evidente dejación de funciones, ya que es un asunto que se debe solucionar urgentemente. El regidor ha decidido plegarse a los intereses de Costas».

«Hay que defender el Puntal y pelear con Costas un proyecto que preserve este recurso turístico» Alejandro Liz, Portavoz del PP

Costas, a la espera

Hace prácticamente un año, la Demarcación de Costas aseguró a este periódico que está a la espera de que el Ayuntamiento de Laredo decida derribar el restaurante Tiburón, cuya concesión ya ha caducado según los técnicos municipales, para redactar un proyecto que permita recuperar la zona del Puntal. El jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, aseguró entonces que su departamento tenía conocimiento de que el Ayuntamiento estaba considerando la posibilidad de demoler el restaurante Tiburón y que, «si así fuera, sería deseable un acuerdo entre el Ayuntamiento, Medio Natural y esta Administración para definir la mejor solución para el Puntal, para lo que esta Demarcación le ha traslado su disponibilidad». Osorio aclaró que, antes de avanzar y hacer un proyecto definitivo, «el Ayuntamiento debe decidir qué va a hacer con el Tiburón. Será entonces cuando se sienten las tres administraciones para abordar una solución global».