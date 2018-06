Proyectos que no terminan de arrancar La rehabilitación de los barrios es una de las actuaciones más ambiciosas que están pendientes de comenzar. / Abel Verano Laredo La renovación de barrios, la rehabilitación de la piscina y de la Puebla Vieja, y la construcción de pistas de pádel son algunas de las actuaciones pendientes ABEL VERANO Laredo Domingo, 3 junio 2018, 10:26

La renovación de los barrios, la rehabilitación de la piscina municipal, cerrada desde hace tres años, la recuperación de la Puebla Vieja en la manzana comprendida entre las calle del Medio, San Marcial, Ruayusera y Santa María, la ejecución de dos pistas de pádel, la cubrición de un parque infantil... Estos algunos de los proyectos -algunos dependen de que se aprueben en pleno y otros únicamente del equipo de gobierno- que siguen sin arrancar en Laredo, a pesar de que en su totalidad hay dinero para llevarlos a cabo. Algo incomprensible por los vecinos que han visto en la última semana como los diferentes grupos municipales, el PSOE desde el equipo de gobierno y PP, PRC, SSPL e IU desde la oposición, se han tirado los trastos a la cabeza responsabilizándose los unos a los otros de la situación de «parálisis» en la que se encuentra el Ayuntamiento de Laredo, según el PP, como consecuencia, para más inri, de la baja de tres funcionarios municipales, entre ellos el Interventor municipal, y el traslado de un cuarto.

A lo largo de los tres años de legislatura, desde la oposición se ha culpabilizado al equipo de gobierno socialista de «falta de diálogo», teniendo en cuenta que gobiernan en minoría, y de «no presentar un presupuesto para su aprobación», como paso previo para dar salida a todo tipo de proyectos e inversiones. Asimismo, han acusado a los socialistas de «llegar tarde a todo», entre otras cosas. Y el PRC ha llegado a reclamar al regidor pejino que se someta a una cuestión de confianza ligada al Presupuesto y a las obras en los barrios «si realmente quiere ejecutar estos proyectos»

De su lado, el alcalde de Laredo, que compareció el pasado lunes en rueda de prensa, defendió la gestión realizada por su equipo durante estos tres años y acusó a la oposición de «bloquear desde el minuto uno» los proyectos que el PSOE ha pretendido llevar a cabo en todo este tiempo, además de la aprobación de un presupuesto (está prorrogado el de 2014 aprobado por el PP en la anterior legislatura).

El alcalde culpa a los grupos de la oposición de bloquear los proyectos «desde el minuto uno»

Según apuntó el regidor laredano, «los cuatro grupos municipales que votan todos lo mismo, y que casualmente siempre es 'no' lo que votan, han estado tres años intentando ponerse de acuerdo para presentarme un voto de censura». «Está claro que una gente que dedica su tiempo durante tres largos años de legislatura en promover un voto de censura, no está por la labor de que el alcalde al que quieren echar saque ningún proyecto adelante».

A pesar de todas las trabas que han puesto, según apuntó el alcalde pejino, «hemos conseguido con mucho esfuerzo, desbloquearlas todas. Saben que no me rindo y que ya tengo preparados todos los proyectos que han bloqueado para volverlos a presentar». «Saben que ahora ya no hay disculpas para negarse a aprobar la piscina, los barrios, las obras públicas, las pistas de atletismo y de pádel, la rehabilitación de la Puebla Vieja ... Saben que no pueden votar que no a nada de esto a un año de las elecciones, sin que los vecinos establezcan un nivel alto de reproche por ese comportamiento hacia todos ellos».

La oposición acusa al PSOE de «falta de diálogo» y de la «parálisis» que sufre el Ayuntamiento de Laredo

Los proyectos

El proyecto de rehabilitación de la piscina municipal es uno de los que más tiempo lleva sobre la mesa y que más debate político ha generado. En el pasado pleno de febrero en el que el equipo de gobierno del PSOE, con el apoyo del PP, aprobó una modificación de crédito por importe de 1,5 millones de euros que permitirá, entre otras cosas, construir dos pistas de pádel que proyectaron los populares pejino en la anterior legislatura, SSPL e IU plantearon una nueva propuesta para utilizar las partidas ya concedidas por el Gobierno regional (700.000 euros) y los 205.000 de las pistas de pádel en la reforma de las piscinas, pero esta petición no fue aceptada por el PSOE, que reprochó a su vez que anteriormente se llevaran dos modificaciones para arreglar la cubierta e «IU y SSPL votaron en contra». Sobre este asunto, el PP ha solicitado un reunión con el consejero de Deporte, Fernando Mañanes, para desbloquear las obras.

El otro proyecto que también se encuentra parado es la reforma de los barrios. En el pleno de abril quedó sobre la mesa una modificación de crédito para rehabilitar los barrios de San Antonio y San Lorenzo-Pelegrín (2,3 millones), ante las dudas planteadas por algunos grupos de la oposición sobre la «legalidad» de dicho expediente. Junto a estos proyectos, hay otros con consignación que dependen únicamente del equipo de gobierno, como es el caso del proyecto 'Re-puebla' para rehabilitar la Puebla Vieja, la construcción de las dos pista de pádel, la rehabilitación de la ludoteca, el polideportivo 2 y el mercado de abastos, la cubrición de un parque infantil de la Alameda Miramar, el asfaltado de la Avenida de Francia.