En la Puebla Vieja ya no hay persianas Las viviendas de alquiler social de Laredo fueron sorteadas hace un año. / Abel Verano Un año después del sorteo de las viviendas sociales, Obras Públicas atiende la petición del Ayuntamiento de Laredo y las sustituirá por estores ABEL VERANO Laredo Jueves, 2 noviembre 2017, 07:14

Este mes se cumple un año desde que se sortearan las 12 viviendas sociales en régimen de alquiler que el Gobierno de Cantabria ha construido en pleno centro de la Puebla Vieja de Laredo, y todavía siguen sin habitarse porque no disponen de la pertinente licencia de Primera Ocupación. Ahora bien, parece que esta situación está próxima a resolverse después de que la empresa pública Gesvicán haya atendido a la petición del Ayuntamiento de Laredo y esté retirando las persianas de las viviendas -que serán sustituidas por estores- al considerar los técnicos municipales que incumplían el Plan Especial de la Puebla Vieja de Laredo.

Y es que ambas administraciones han venido discrepando en los últimos meses en relación a este asunto. El Gobierno de Cantabria defiende que dicho plan no se opone a la instalación de persianas interiores (como es el caso de las de estas viviendas), y sí en el caso de que fueran exteriores.

Para resolver esta discrepancia el Ayuntamiento de Laredo recurrió al departamento de Patrimonio de la Consejería de Cultura, que fue el encargado de informar sobre este asunto, que lleva bloqueado desde hace unos cuantos meses. Pues bien, dicho departamento entendía que las viviendas, tal y como están construidas, no vulneran el Plan Especial de la Puebla Vieja, con lo que, según el Gobierno de Cantabria, no había ningún motivo para que las viviendas no pueden ser ocupadas de inmediato. Y eso a pesar de que el informe de Patrimonio no es vinculante, según señalaron desde la empresa pública Gesvicán, que ha sido la encargada de construir las viviendas.

A pesar de lo señalado por la Consejería de Cultura, en un decreto de Alcaldía con fecha 6 de julio, el regidor pejino, Juan Ramón López Visitación, condicionaba la concesión de la licencia de Primera Ocupación a una serie de aspectos. Por un lado, el Ayuntamiento pejino exigía a la Consejería que preside José María Mazón que cumpliese las condiciones impuestas en la Licencia de Obras otorgada el 11 de septiembre de 2014, que hacen referencia a las ventanas y balcones y la prohibición de persianas metálicas o de plástico. Asimismo, el Consistorio pejino requería a Obras Públicas que aportase certificación del facultativo director de las obras que acredite el cumplimiento de las condiciones de la correspondiente licencia urbanística.

Además, el Ayuntamiento de Laredo solicitaba el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en el artículo 4.3.4. del Plan Especial de la Puebla Vieja de Laredo. Por último, reclamaba la corrección de los puntos informados por el arquitecto técnico, jefe de la Brigada de Obras Municipales e ingeniero de caminos municipal, relativos a «diversos remates en materia de servicios urbanísticos».

Para mediados de este mes

El departamento que dirige José María Mazón ha lamentado en varias ocasiones la «larga espera» a la que están haciendo frente los 12 agraciados en el sorteo de las viviendas, aunque tres de ellos renunciaron al no estar de acuerdo con las condiciones establecidas. «No entendemos por qué esta situación se está demorando tanto en el tiempo, una vez que Patrimonio ha dejado claro que no se está vulnerando ningún plan. No hay que olvidarse que los adjudicatarios son vecinos con una serie de necesidades, entre ellas, la de ocupar su vivienda», apuntaron desde Obras Públicas.

Ayer, el director de Gesvicán, José Orruela, avanzó, en declaraciones a este periódico, que se está procediendo a la sustitución de las persianas, «que probablemente esté finalizada a mediados de este mes». Además, Orruela señaló que ya se han llevado a cabo los remates que había pendientes y tienen el visto bueno de los técnicos. «Una vez que el arquitecto municipal dé el visto bueno, se podrán ocupar las viviendas».

Hay que recordar que el Gobierno regional destinó a alquiler social doce de las 20 viviendas construidas en pleno centro de la Puebla Vieja pejina, puesto que las ocho restantes se reservarán para otros usos (cuatro se quedará el Ayuntamiento de Laredo para atender necesidades propias y otras cuatro Gesvicán para situaciones de emergencia).