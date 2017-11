Récord de facturación en el puerto pejino La Cofradía de Laredo ha tramitado un gran número de ventas durante la campaña del bocarte. / Antonio 'Sane' Laredo Obras Públicas abordará la posibilidad de ampliar la lonja y efectuar, si fuera necesario, un dragado del puerto ante el crecimiento de la Cofradía laredana ABEL VERANO Laredo Miércoles, 15 noviembre 2017, 11:10

Que las instalaciones del puerto pesquero de Laredo se han quedado pequeñas hace tiempo, teniendo en cuenta el volumen de pesca que maneja, es algo conocido no solo en la villa, sino en toda Cantabria y el resto de comunidades vecinas. Los problemas de falta de espacio en la lonja y la escasez de hielo llevan tiempo lastrando a una cofradía que tiene limitaciones para crecer como le gustaría.

Los datos son irrefutables. «Este año hemos batido nuestro récord de facturación, a pesar de haber caído en lo referente a toneladas vendidas. Pero en bocarte hemos subido». Así de claro se explica el patrón mayor de la Cofradía pejina, César Nates, que dice sentirse «frustrado» porque ese crecimiento en ventas no se ve acompañado por el de las infraestructuras. «Tenemos un problema de espacio con los bonitos y eso nos hace perder ventas». «También tenemos un problema de hielo. Ahora no se estropea la máquina porque hemos invertido en ella. Pero no se puede dejar en automático porque provoca averías, con lo que tenemos que tener a un miembro de la cofradía a cargo de la máquina».

Nates señala que el de Laredo es el «segundo puerto más importante de Cantabria, con mucha diferencia respecto al tercero, porque hemos traído un tipo de barcos que antes no venían, pero seguimos teniendo un déficit en cuanto a infraestructura».

Y es que el patrón mayor de la milenaria Cofradía de San Martín insiste en que el tema del hielo les condiciona mucho. «Hay días que tenemos que racionarlo como en la postguerra. Mucha gente llama para preguntar si tenemos hielo o no. De todo lo que hacemos no nos beneficiamos en nada, es para inversión. A veces me da la sensación de que se nos escapa el tren», lamenta Nates al tiempo que señala que «no hay hielo suficiente para los cinco barcos que hay en Laredo».

Otro de los problemas que han detectado en la Cofradía pejina tiene que ver con los problemas de acumulación de arena. «Es mejor quitarla ahora que hay poco».

Todas estas necesidades fueron trasladas el pasado lunes, por parte del patrón del Cabildo pejino al consejero de Obras Públicas y Vivienda de Cantabria, José María Mazón. En el encuentro, el Gobierno regional se ha comprometido a realizar un estudio del puerto pejino para mejorar los servicios e instalaciones de los pescadores.

Mazón explicó que, debido al «éxito» de la dársena pesquera y al «gran número» de barcos que recibe de toda España, en especial del País Vasco, la Consejería realizará un nuevo estudio que valore las dimensiones y las características que el puerto debería tener en un futuro para optimizar el servicio.

Asimismo, Mazón y Nates analizaron la posibilidad de realizar una batimetría que permita saber si existe acumulación de arena en el fondo del mar y, en el caso de que fuese necesario, comenzar con los trabajos de dragado.

Mejora de servicios

En otro orden de cosas, y según informó el Gobierno en un comunicado, tanto el consejero como el presidente de la Cofradía abordaron cómo se pueden mejorar los servicios que el Puerto de Laredo presta a los pescadores.

En particular, Nates ha solicitado a Mazón que el parking, que hasta el momento se podía utilizar en verano de forma gratuita, esté abierto durante más tiempo. Al respecto, el consejero ha mostrado su «buena predisposición» y ha asegurado que estudiará la petición para que el aparcamiento sea «más efectivo».

En este sentido, Nates señaló que se está procediendo al cierre del muelle para que el acceso esté restringido a la que gente que trabaja allí. «Ante este hecho, le he pedido al consejero que amplíe el plazo de apertura gratuita del parking para todos aquellos que vengan al puerto, porque no van a tener sitio donde aparcar. El problema es que tiene que haber un guarda de seguridad, de ahí que el Gobierno tenga que estudiar este tema».

Otra de las demandas que también hay en Laredo y que el patrón mayor de la Cofradía pone sobre la mesa es la falta de espacio para atraque. «Necesitamos más atraque porque al final los barcos quieren venir a nuestro puerto por la facilidad para acceder». «Hablamos de que 150 barcos vienen a pescar frente a casa y todos no van a entrar a Santoña. Aunque el problema principal es la falta de hielo, razón por la que algunos incluso se van a Bermeo u Ondárroa».

Nates tiene muy claro que en lo referente a la campaña de bocarte no «podemos aspirar a más por esa falta de hielo». «Hemos tenido que recurrir en muchas ocasiones a camiones de hielo para atender la demanda».

El presidente de la Cofradía de Laredo se mostró «muy satisfecho» tras el encuentro con Mazón y destacó la importancia del estudio que se va a realizar para «sentar las bases y las directrices futuras del puerto».

A la espera

Nates confía en que la ampliación de la lonja se haga efectiva, «porque no creo que suponga una gran inversión y realmente es muy necesaria para poder seguir creciendo como hasta ahora». Respecto a la ampliación de la fábrica de hielo, asegura que desconoce la inversión que supondría, pero sería la otra prioridad que, en su opinión, debería abordar el Gobierno de Cantabria.

De hecho, comenta que la nave de almacenamiento que se inauguró hace a penas un año y medio ya está al cien por cien de su capacidad. «La verdad es que no tenemos problemas de tinas (cajas), pero el hecho de estar ya a tope demuestra el crecimiento que está experimentando año tras año este puerto, de ahí que sea necesario realizar inversiones en él».