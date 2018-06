«El Salón Naútico no se celebra este año porque en 2017 fue muy mal» Imagen del Salón Náutico celebrado el pasado año en la Marina Seca. / AV El consejero Mazón señaló en el Pleno del Parlamento que el descenso de participantes y visitantes generó «ciertas dudas» en el Gobierno ABEL VERANO Castro Urdiales Viernes, 8 junio 2018, 18:44

El consejero de Obras Públicas, José María Mazón, explicó el pasado lunes en el Parlamento de Cantabria que este año no se llevará a cabo el Salón Náutico de laredo porque en 2017 «fue muy mal» en comparación con los resultados alcanzados en la anterior edición.

En respuesta a una batería de preguntas formuladas por el diputado popular Francisco Rodríguez, Mazón aseguró que el descenso de participantes, expositores y visitantes generaron «ciertas dudas» en el Gobierno sobre la eficacia del Salón y se decidió «intervenir» en otro tipo de actividades.

El consejero hizo hincapié en que estos no han generado «ninguna perdida» en el Puerto de Lerado, ni tampoco para este ayuntamiento o la comunidad de Cantabria, afirmación que puso en duda el diputado popular, que recordó que el Ejecutivo se refería antes al Salón Náutico como un elemento potenciador del Puerto de la economía de Laredo y Cantabria.

«Hay que saber reaccionar y el año pasado fue muy mal», insistió el consejero, quien también apuntó que sigue defendiendo que el Puerto de Laredo cuenta con «las mejores instalaciones que hay en el norte de España».

Como ya publicó este periódico el pasado 4 de mayo, la impulsora del Salón Náutico del Cantábrico, Nieves Fernández, señaló que «este proyecto no va a morir en ninguno de los casos, porque es un proyecto desarrollado con las bases de las náuticas de Cantabria y País Vasco. Tenemos una comisión con empresas como Yates y Cosas y Cruz Marina, entre otras, que están interesadas en el tema y que no quieren que se pierda este evento». La organizadora dijo que le dará al evento, «este año o el que viene», el destino, de una manera más pausada, que le corresponda. «Seguimos pensando que el sector náutico tiene mucho que decir y allí donde creamos que se puede desarrollar lo que empezamos hace seis años, lo continuaremos». Fernández no quiso polemizar con este tema, «porque después de seis años no tenemos nada que demostrar. Y por lo tanto si nosotros decidimos descansar, descansamos; si decidimos seguir lo haremos como con tiempo como lo hemos hecho otros años. Si no se va a hacer en Laredo las discrepancias hay que dejarlas a un lado».

La organizadora de esta feria aseveró que si el evento no se hace en Laredo es «porque el puerto deportivo sigue otro curso, tiene otro desarrollo distinto de cuando empezó el Salón Náutico y actualmente nosotros hemos decidido cambiar el rumbo y descansar este año, una edición, para dar otras oportunidades a otros lugares de Cantabria».