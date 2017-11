«Para triunfar en YouTube hay que ser sincero y saber reírse de uno mismo» Diego de Vallejo. / DM . Laredo Diego de Vallejo Pérez es 'youtuber' e impulsor de 'Laredo VirtHIS' ABEL VERANO Laredo Lunes, 20 noviembre 2017, 08:38

El aula de informática de la Casa de Cultural Doctor Velasco de Laredo acoge alberga desde el pasado sábado un curso para ser un 'youtuber' impartido por Diego de Vallejo Pérez, que tiene su propio canal de educación ambiental en el que cuenta sus 'Poty Ambienturas'.

- ¿Cómo surge la idea de dar un curso de 'youtuber' en Laredo?

-A la Oficina de Juventud, a la Casa de Cultura Doctor Velasco y a la Concejalía de Juventud les pareció una excelente idea y yo soy divulgador por naturaleza. Pretendemos acortar el camino que yo ya he recorrido para ayudar a los jóvenes de las nuevas generaciones y hacerlo con un curso gratuito. Mi canal de Educación Ambiental en YouTube ha sido becado por Factoría Cultural, Discovery Channel, Greenpeace y Atresmedia entre otros.

-¿En qué consiste su canal?

-La denomino mis 'Poty Ambienturas'. En Bosques de Cantabria nos gusta hacer educación ambiental desde el buen humor, o como se dice ahora, desde la educación emocional. Pero yo quería darle una vuelta de tuerca más. La apuesta era tan arriesgada que comencé ese proyecto en solitario para no comprometer profesionalmente a mis compañeros si salía mal.

-Para los que desconocen este mundo, ¿qué es un 'youtuber'?

-Es una persona que se graba a sí misma y sube los vídeos a la red. Un creador de contenido audiovisual que se dirige de forma muy personal a la audiencia. Con los vídeos se crea un canal parecido a una televisión a la carta, que puedes visitar gratuitamente a la hora que quieras y desde el anonimato o si lo prefieres lanzarle públicamente una duda o comentario debajo del vídeo.

-¿Qué necesita un joven para comenzar como nuevo youtuber y acabar triunfando?

-Para empezar hace falta tener algo original que contar y no tener miedo a fracasar en público. Si te fijas, atributos muy poco comunes entre los adolescentes, por eso cuando uno de ellos supera estas trabas se convierte fácilmente en alguien admirado entre la audiencia juvenil, para bien o para mal. Si luego pretendes sobrevivir a las grandes mareas de YouTube es vital saber reírse de uno mismo, y para triunfar en YouTube hay que ser sincero.

-Además de un hobby, ¿puede ser una fuente de ingresos?

-Para un joven los ingresos en YouTube no deberían ser el principal objetivo. Efectivamente es algo secundario que vendrá después, pero un joven con un canal en YouTube tiene un valor añadido que le abrirá puertas académicas y laborales. He conocido a ingenieros ganarse becas en el extranjero solo por tener un canal en YouTube comentando la actualidad, o actores principiantes ganarse fantásticas oportunidades por atreverse a mostrar sus habilidades en un canal personal de YouTube. Nunca sabes quién está mirando y hay que ser precavido, pero también te observan captadores de talentos. Un joven con un canal digno en YouTube demuestra valor, emprendimiento y arrestos, precisamente aquello que menos tenemos cuando salimos miedosos y recién horneados de la Universidad.

-¿Cuál es la temática que más abarcan los 'youtubers' jóvenes en la actualidad?

-Por desgracia la mayoría sueñan con ser 'gamers', que son aquellos que graban sus partidas de videojuegos superponiendo en audio sus comentarios chistosos. No me entiendas mal, los hay muy buenos que nos entretienen a todos, pero se ha creado una imagen falsa de negocio fácil consistente en cobrar por jugar a videojuegos y está provocando que muchos adolescentes pretendan abandonar sus estudios. Aparenta ser un camino cómodo y rápido y no lo es. Este hecho es muy grave y hay que plantarle cara, pero la tecnología avanza más rápido que la mente de los primeras espadas de nuestros Ministerios.

-¿Todavía hay mucho por descubrir en este mundo interactivo?

-YouTube es como el arrabal de una ciudad medieval. Descubrirías que hay mucho contenido podrido que no debería de compartirse, pero también cada día, entre la podredumbre, surgen personas y proyectos maravillosos. Es la creatividad en bruto, sin filtros. Hay grandes empresarios que luchan por ganar visibilidad en YouTube y fracasan, mientras que al lado hay personas sin nombre que después de probar un nuevo modelo de teléfono y explicar por qué no lo recomiendan, pueden hundir a una gran empresa de telefonía. YouTube tiene sus trucos pero no se basa en los presupuestos y jerarquías de la vida real. En este mundo de apariencias, la gente anhela personalidad y sinceridad, con todo lo bueno y malo que supone eso para los mercados. Por supuesto que hay un mundo por descubrir. En el mismo Colindres ha aparecido una joven youtuber que lleva un canal llamado Universal Corner que me encanta. La creatividad siembra flores por todas sus calles.

-Hábleme del curso que va a impartir en Laredo.

-En el curso pretendo enseñar los trucos para que jóvenes que quieran contar algo de una forma diferente a las existentes, lo hagan de manera eficiente. Se trata de resumir en cinco semanas mi experiencia, subiendo contenido audiovisual a diferentes canales de YouTube durante siete años y cómo hacer que proyectos culturales humildes obtengan visualización. Los baches que se van a encontrar y cómo sortearlos. Es más fácil de lo que parece y para todos los momentos malos hay trucos y soluciones.

- ¿A quién va dirigido?

-A los jóvenes, por supuesto. Menores de 35 y siempre mayores de 18. Pero he trabajado en planificar un curso para adultos concentrado y antioxidante llamado 'Ser Youtuber sin saber inglés' que me ha costado mucho esfuerzo, pero que ya está listo para ser servido. Este curso se lo llevará la primera entidad que me llame.

-Hablando de entidades, usted es el impulsor de Laredo VirtHIS, ¿en qué situación se encuentra el proyecto?

-Laredo VirtHIS rompió aguas hace tiempo, pero el parto está siendo más largo de lo que esperaba. En estos meses de intensa búsqueda de financiación me he encontrado multitud de veces en situaciones de no poder aceptar una subvención porque, en el mejor de los casos, en España te financian a proyecto acabado. Yo soy muy pequeño para poder adelantar tanto dinero por lo que he tenido que dejar pasar varios trenes. Pero hay algo de luz. El Ayuntamiento de Laredo va a financiar la primera parte de los trabajos. No sabemos cuándo ni en qué forma conseguiremos sacar el producto final para el público, pero al menos en 2018 empezaremos a trabajar por lo que les estoy muy agradecido. Ellos deben hacer cumplir la ley y no te imaginas las trabas reales que pone la legislación de este País para que un Ayuntamiento pueda apostar por alguien tan pequeño como yo con una idea tan grande. Tengo que romper una lanza en favor de los técnicos municipales, por su apoyo.