El alcalde de Alfoz declara como imputado por la contratación de un abogado Alfoz de Lloredo Enrique Bretones (PP), que fue denunciado por dos partidos de la oposición y por un exconcejal, se muestra «convencido» de que la causa «se va a archivar» LUCÍA ALCOLEA ALFOZ DE LLOREDO. Miércoles, 19 julio 2017, 08:29

El alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones (PP), declaró ayer como procesado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Torrelavega por la contratación supuestamente irregular del abogado José María Real del Campo, que lleva trabajando para el Consistorio desde hace unos diez años. El regidor declaró después de que la Fiscalía haya abierto diligencias hace unos meses por apreciar «posible infracción penal» en la contratación de este letrado. Algo que ayer el alcalde negó de nuevo al salir del juzgado. «Estoy convencido de que lo van a archivar», dijo, «porque yo he actuado en todo momento en base a la legalidad y todo está muy claro». Bretones, que acudió a declarar «junto a la secretaria del Ayuntamiento», fue denunciado por el exconcejal José Manuel Luguera, con quien viene manteniendo desde hace varios años repetidos pleitos judiciales, así como por dos de los tres partidos que actualmente ejercen la oposición en el Ayuntamiento, Partido por la Libertad con las Manos Limpias y PSOE. El portavoz de PxL Manos Limpias, Felipe Rodríguez, y el del PSOE, Fernando Rodríguez, sostenían, junto a Luguera, que «desde hace aproximadamente una década, Bretones viene contratando a este abogado sin haberse celebrado ningún concurso público» y «por unas cantidades muy superiores a las que pueden pagarse por una adjudicación directa».

En este sentido, afirmaban que Real del Campo ha percibido del Ayuntamiento «cientos de miles de euros sin que nadie haya controlado los servicios que ha prestado, ni si la Administración debía pagarlos, ni si el precio era el correcto».

Sin embargo, el regidor del PP reiteró ayer que este tipo de denuncias las realizan «un grupo de personas, siempre las mismas, que como no ganan las elecciones, buscan desacreditarme mediante este tipo de demandas». Muy tranquilo, el alcalde popular insistió en que «ya le he dado al juez mi explicación y estoy convencido de que el caso se va a archivar, pero también sé que este grupo de personas, que trabaja de manera conjunta, buscará otro motivo para demandarme, como viene haciendo en los últimos años». El alcalde recordó ayer que «me han imputado en al menos 20 casos por sus denuncias y he ganado todos».

«Siempre funcionan igual»

«Siempre funcionan de la misma manera y es metiendo este tipo de querellas, que yo luego voy ganando y que se quedan en nada», dijo el regidor, que se declaró «inocente, ya que no he cometido ninguna ilegalidad y siempre he actuado conforme a la ley y a lo que marcan los juristas del Ayuntamiento». Bretones habló de sus denunciantes como «un grupo de poder que ha fundado un partido y utiliza a determinadas personas de la oposición, no todas, para desacreditarme». También el alcalde quiso reconocer la labor de otros miembros de la oposición, «que están trabajando de una manera constructiva».

«Yo ya me he explicado ante el juez y él será el que decida», dijo, «pero estamos muy contentos con el trabajo que desarrolla nuestro abogado y gracias a él hemos ganado pleitos de gran responsabilidad patrimonial en los últimos años». Es un abogado, aclaró, «al que hemos amortizado con creces».

Es cierto que Bretones ha sido imputado en varias ocasiones, saliendo hasta ahora indemne de todas ellas, al menos de las que iban dirigidas contra él como persona (no contra el Ayuntamiento). «Estoy acostumbrado a este tipo de denuncias y pretenden acabar conmigo en este sentido, ya que no lo logran de otro modo en las urnas», repitió ayer el regidor, convencido de que esta vez «de nuevo seré absuelto». Bretones lleva siendo alcalde del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo por el Partido Popular al menos tres legislaturas. Gobierna con mayoría absoluta en el municipio y es secretario de política local del partido.