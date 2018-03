El AMPA del colegio de Udías solicita más apoyo a los profesores y familias El AMPA y la mayoría de padres se han movilizado para pedir el cambio de horario. / Javier Rosendo Denuncia que la Consejería «ejerce un trato desigual» al recibir a un grupo pequeño de familias en una reunión con el alcalde LUCÍA ALCOLEA Martes, 27 marzo 2018, 07:59

El AMPA del Colegio Monte Corona de Udías, apoyado por la mayoría de padres y madres de alumnos, envió ayer un escrito a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria en el que solicita «apoyo institucional al equipo docente y a todas las familias que nos sentimos afectadas por las noticias publicadas en los medios de comunicación». El colectivo, que representa la opinión del 80% de los padres de alumnos, mantiene un frente abierto con el resto de familias del centro, el 20% de las familias, desde que hace dos semanas éstos difundieran una nota de prensa en la que mostraban su «preocupación» y su «disconformidad ante la ausencia de planificación y de programación docente en el colegio Monte Corona de Udías», al que acuden sus hijos. Unas afirmaciones que la mayoría de familias desmiente en su totalidad.

Los encontronazos entre ambos bandos surgieron a raíz del cambio de horario escolar que la mayoría de los padres y madres viene solicitando desde hace un año. Ante la negativa de la Consejería de Educación a realizar esta excepción con el colegio de Udías, pues no se trataba de un cambio ordinario en la jornada escolar como plantean otros centros, el 80 % de padres y madres realizaron varias movilizaciones, pero hasta el momento no se ha logrado llegar a un acuerdo y el horario continúa siendo el mismo. Además de la propia Consejería y el grueso de los padres, está el 20% de las familias que no desea este cambio de horario y que hasta hace poco se ha mantenido más bien callada, al menos de cara a los medios de comunicación. Sin embargo, hace dos semanas, el portavoz del colectivo, Saúl Castro, hizo público su desacuerdo y el de este pequeño grupo de familias «con algunas de las prácticas que se llevan a cabo en el centro educativo, basadas en los principios pedagógicos del Movimiento Cooperativo Escuela Popular», que en su opinión, «conducen a notables carencias en los contenidos académicos, básicos y funcionales de los alumnos». Esta información también le fue trasladada al Consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, que recibió a una representación de este grupo de padres en la Consejería el pasado miércoles y que acudieron acompañados del alcalde de Udías, Fernando Fernández, un encuentro al que también asistió la directora de Innovación, Isabel Fernández.

La reunión ha despertado las críticas del AMPA y de la mayoría de familias, quienes opinan que «la Consejería está ejerciendo un trato desigual a las familias, ya que nosotros llevamos mucho tiempo solicitando su atención en cartas de las que no obtenemos respuesta», explican en el escrito que han enviado al consejero. Además, añaden, «a este 20% de padres y madres en ningún momento nos han transmitido esas quejas, sino que han acudido directamente a la Consejería, sin tratar de mediar con el AMPA». Por estos y otros motivos, «solicitamos la sustitución del inspector de Educación Lino Torralbo».