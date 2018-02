«Una buena parte» de la dirección del PSOE rechaza el proyecto del puerto de San Vicente

El debate sobre la oportunidad o no de construir el proyecto del puerto deportivo de San Vicente de la Barquera tal y como está planteado por la Consejería de Obras Públicas (PRC) ha llegado al PSOE regional. Su secretario de Medio Ambiente, Javier García Oliva, admitía este jueves que había «muchos sectores» del PSOE cántabro «molestos» con un prototipo de instalación portuaria «sobredimensionada» y que «una buena parte del partido y de la dirección regional» no lo veían bien. No obstante, reiteraba que la Ejecutiva «aún no había tomado una postura oficial» para defender o rechazar el proyecto.

«En el partido no se ha tomado una postura oficialmente, pero se tomará», explicaba Javier García Oliva, tras admitir que existía un «debate abierto» sobre el proyecto. El responsable de los temas de política medioambiental de los socialistas cántabros no ocultó su postura contraria a la ejecución de esta instalación con 272 atraques y 6,5 millones de euros de presupuesto. Además, explicó que también «hay gente que entra fácilmente a estos proyectos, con la promesa de trabajo», en alusión a la postura mantenida por el alcalde de San Vicente, y compañero de partido, Dionisio Luguera. Este último –que se alineó a la corriente zuloaguista durante las primarias socialistas– ha reiterado en numerosas ocasiones su absoluto respaldo a la iniciativa promovida desde el Ejecutivo regional. Asimismo, ha destacado, como ya indicó en la entrevista concedida a este periódico el pasado mes de enero, que la construcción de la instalación es, en su opinión, «una oportunidad y una demanda histórica» para su municipio.

Javier García Oliva no lo ve así, y afirma que tampoco lo hace ya una parte «importante» de la directiva regional de su partido.

El proyecto en cifras 272 son los atraques que se contempla construir en el nuevo puerto deportivo que se proyecta en San Vicente. 6,5 millones de euros es elpresupuesto estimado para construir esta infraestructura portuaria. 200.000 metros cúbicos de arena serán extraídos de la zona en la que se ubicará el puerto deportivo.

A la par, tal y como admitió este jueves el dirigente socialista, el PSOE se tendrá que posicionar de manera oficial sobre cómo abordar este asunto y las discrepancias que han surgido en torno al proyecto, lo que, si la decisión final fuera de rechazo al puerto deportivo, podría suponer un nuevo choque entre los socios de gobierno en el Ejecutivo cántabro y colocar al regidor barquereño en una más que delicada situación.

Si finalmente la dirección del PSOE se decanta por no apoyarlo, esto podría suponer un nuevo acercamiento del secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, a Podemos, que se ha opuesto durante las últimas semanas con contundencia a este proyecto que ha tenido en el PRC a uno de sus principales impulsores. El secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, y su homólogo en Izquierda Unidad, Alberto Garzón, mostraron hace unos días su rechazo al proyecto y animaron a los cántabros a sumarse a la manifestación que se celebró el sábado en la villa barquereña a través de sus redes sociales en una estrategia perfectamente diseñada.

Nuevo enfrentamiento

La oposición del PSOE al nuevo puerto deportivo de San Vicente es el último cartucho de dinamita que puede terminar estallándole en las manos al Gobierno. El secretario general del PSOE prendió ya en diciembre la mecha de los explosivos al intentar frenar el acuerdo del bipartito con el diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio para aprobar el Presupuesto que estaba sólo a falta un apretón de manos. Una decisión que descolocó a su propio grupo parlamentario y, más aún, al PRC, su socio en el Gobierno. La dirección socialista dio la orden a sus cinco diputados de iniciar de cero las negociaciones con Podemos para evitar el trago de recibir el apoyo del que ellos consideran un «tránsfuga» y horas después tuvo que dar marcha atrás ante la amenaza de los regionalistas de romper el bipartito.

En el panorama municipal, los opositores a la construcción de esta instalación portuaria en San Vicente, encabezados por IU-Ganemos y su concejal barquereño, Martín Chaves, que es además miembro del equipo de gobierno local, han realizado diferentes actuaciones, informativas y de protesta, para mostrar su rechazo a un proyecto que, sin embargo, parece contar con el respaldo mayoritario de los vecinos de la villa, que ven en los 272 atraques que se pretenden instalar una salida para que los propietarios de embarcaciones tengan un lugar de amarre, por un lado, y una oportunidad de mejorar la ya buena oferta turística que ofrece el municipio, por otro.