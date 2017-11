Cabezón conciencia sobre el reciclaje

«En España no estamos atrasados»

Maida Nazco, la técnico de Medio Ambiente en el Ayuntamiento, considera que en España «no estamos realmente atrasados con respecto a otros países en el reciclaje». «Es algo que lleva su tiempo y cada persona ha de concienciarse». Maida habla de la capacidad de entender en qué bidón se debe tirar un cartón de leche y en cuál una lata de cerveza. «La práctica no se olvida y es algo que deben hacer los niños y los ancianos, toda la población», resume. Asegura que en Cabezón se realiza una importante labor de concienciación «y la gente cada vez lo hace mejor», además de que el Ayuntamiento pone a su disposición nuevos contenedores para realizar una basura cada vez más selectiva. ¿Por qué no reciclamos siempre? «pues por dos motivos: uno puede ser por desconocimiento, aunque hoy en día se dispone de mucha información al respecto, y otro puede ser porque somos un poco vagos», y se ríe. Y acto seguido se pone seria: «A nivel mundial, está claro que no es suficiente con lo que hemos hecho y siempre hay que hacer más». «Lo vemos en los mares y cada vez lo tenemos más cerca», asegura, «y es un tema que nos afecta a todos como ciudadanos, por lo que no podemos olvidarnos de la gran responsabilidad que tenemos en este aspecto, porque es nuestro planeta».