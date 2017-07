Comillas vela por su camposanto

La figura del ángel Guardián del cementerio de Comillas es uno de los elementos más preciados y representativos de la villa, y en los últimos años ha sufrido un importante deterioro, por eso su rehabilitación y conservación es urgente. El Instituto del Patrimonio Cultural de España ha emitido, a petición de la Consejería de Cultura, un informe técnico de valoración de la estatua del Ángel Guardián y de la reja ornamental del camposanto, que también necesita ser intervenida.

El pasado mes de marzo, dos restauradoras de esta institución visitaron el camposanto con el fin de determinar la gravedad de los daños que sufren tanto el ángel, del escultor Josep Llimona, como la reja, que fue diseñada por el arquitecto catalán Domènech i Montaner en el siglo XIX. Según los datos derivados del informe que estas técnicos han realizado a posteriori, la rehabilitación del ángel guardián costaría unos 18.000 euros más IVA. En el caso de la reja, el coste del proyecto para su restauración ascendería a 50.000 euros. El motivo por el que la rehabilitación de este segundo elemento sea tan cara es que «en el siglo XX sufrió una desafortunada intervención». En esta intervención, «se incorporó hierro no compatible con el original, lo que está causando pérdidas importantes de material». Es algo que ya apuntaba el entendido Enrique Campuzano, que también se ocupa de velar por la conservación del patrimonio en Cantabria y que estuvo presente en la visita de los técnicos de este Instituto del Patrimonio a Comillas. Según Campuzano, «en las restauraciones que se hicieron en los años cuarenta, sustituyeron el hierro original por un hierro de fundición que no era compatible, lo que ha hecho que se deteriore muchísimo el hierro original, de manera que va a ser muy difícil poder recuperarlo, a no ser que se aborde con mucho criterio y urgencia, ya que este hecho va acelerando el proceso de oxidación del hierro original», señaló.

LAS CIFRAS 18.000 euros costará restaurar el Ángel Guardián y deberá acometerse en el menor tiempo posible. 50.000 costará restaurar la reja ornamental por la errónea utilización de los materiales.

La intervención en la reja, según el informe, «consistiría en la eliminación del hierro de reposición, saneado del original y reintegración con hierro compatible». «El equipo deberá estar formado, entre otros, por un técnico restaurador-conservador, un químico metalúrgico y un herrero-forjador para la reintegración del material», concreta el documento. Lo que al parecer costaría 50.000 euros, una cantidad que luego, como se ha comprobado en otras ocasiones, puede variar. En cuanto al ángel guardián, «en el año 1941 un vendaval derribó la figura, situada en uno de los muros interiores del cementerio, a 18 metros de altura», dice el informe. El ángel quedó dividido en fragmentos, que luego se reconstruyeron con grapas de hierro y mortero de cemento para recolocarlo. Sin embargo, «en la actualidad presenta un progresivo deterioro que están causando los materiales introducidos en la intervención de mediados del siglo XX y precisa de un tratamiento para su correcta conservación». Para la intervención, continúa el documento, «sería necesario bien colocar un andamiaje reglado que permita trabajar in situ, bien transportar la escultura a un lugar acondicionado para su tratamiento y su posterior colocación en el lugar original». Además, «habría que acondicionar el muro sobre el que se ubica». La intervención de conservación-restauración de esta escultura (sin contar con medios auxiliares y acondicionamiento del muro) podría realizarse con un contrato menor de 18.000 euros más IVA. El tiempo entre la redacción del proyecto y su ejecución debe ser breve o este proyecto se quedaría, concluye, «obsoleto». Habrá pues que darse prisa.