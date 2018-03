'No te cortes y haz un corto' El objetivo del certamen es dar la oportunidad a los creadores de mostrar su trabajo. / Javier Rosendo Cabezón de la Sal La Asociación 'Hoy por Ti. Sal' convoca la segunda Muestra de Cortometrajes a la que puede presentarse todo el que quiera y la temática es libre LUCÍA ALCOLEA Cabezón de la Sal Sábado, 24 marzo 2018, 08:21

'No te cortes y haz un corto'. Es el lema de la II Muestra de Cortometrajes que organiza la Asociación 'Hoy por Ti. Sal' en Cabezón de la Sal, en colaboración con el Ayuntamiento, y que tendrá lugar el próximo 12 de mayo. La Asociación, cuyos componentes se dedican a recaudar fondos para ayudar a las familias que lo necesitan de la comarca y que realizan actos de visibilidad en contra de la violencia de género, organiza su segundo certamen de cortos, tras el éxito cosechado el pasado año. En el concurso puede participar todo el que lo desee y los cortos, que pueden ser realizados entre una o varias personas, han tenido que ser grabados a partir del 1 de enero del año 2017. «Hemos querido dar la oportunidad a la gente que haya hecho el corto el año pasado», explicaron Julia Labiano y Esperanza Palacios, dos de las componentes de Hoy por Ti.Sal.

La temática es libre (de animación, ficción, documental...) y puede llegar a durar 15 minutos. «Lo hemos querido alargar porque en la anterior edición solo podía durar 5 minutos y nos quedamos muy cortas». Para organizarlo, «contamos con la ayuda de Pelayo López, que forma parte de la Plataforma Cine Entérate. El objetivo, explica Esperanza, «es dar la oportunidad a los creadores de este tipo de contenidos de lanzar su trabajo y verlo expuesto para que la gente lo valore». No se trata de hacer «algo solo para tí y tu entorno, sino de presentar el corto delante del público y tener la posibilidad de disfrutar de otros cortos». «Que la imaginación y la creatividad se disparen», resume.

«Queremos animarles a participar, porque no son tan importantes los medios con los que cuenten ni los conocimientos. Habrá gente que tenga mayor capacidad técnica, pero eso no es lo que más se va a valorar, sino la idea, la creatividad y la forma de transmitir el mensaje». Los trabajos pueden presentarse ya y el plazo de entrega permanecerá abierto hasta el 15 de abril. El jurado estará compuesto «por profesionales del panorama cinematográfico a nivel regional y nacional, que serán los que valoren los cortos, junto a un miembro de la asociación». El año pasado, a la presentación asistieron personajes importantes dentro del mundo del cine y este año de nuevo se contará con alguna eminencia «que todavía no vamos a desvelar». Las organizadoras recordaron que «podemos llevar a cabo este proyecto gracias al apoyo del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, que financia la muestra». Se entregarán los premios en tres categorías (Premio Nacional, de Cantabria y de Cabezón de la Sal) y todos los participantes deberán estar presentes el día de la muestra, que tendrá lugar el doce de mayo en la Casa de la Cultura. «El mensaje que queremos enviar a los participantes es que se atrevan, aunque les de vergüenza presentar su corto delante de la gente, porque nunca saben hasta dónde van a poder llegar y si van a poder desarrollar sus inquietudes».

'Hoy por Ti.Sal' se creó hace dos años en la localidad para ayudar a las familias. Esta fue una de sus acciones para denunciar la violencia contra las mujeres. / Javier Rosendo

Se realizará un sorteo con productos donados por los comerciantes para ayudar a las familias

Las componentes de Hoy por Ti. Sal aprovecharán la cita para recaudar fondos, como ya hicieran el pasado año. «Como la entrada es gratuita, vamos a hacer una rifa, para lo que esperamos contar con la participación de los comerciantes de la localidad, que el año pasado se portaron muy, muy bien con nosotros y nos regalaron un montón de productos para sortear». «Lo cierto es que nos sentimos muy agradecidas porque hubo mucha participación».

Y es que desde Hoy por Ti.Sal no paran de organizar eventos. Insisten en que continúa siendo muy necesaria la ayuda. Ellas donan lo recaudado a los Servicios Sociales de la Mancomunidad Saja-Corona, desde donde se encargan de distribuirlo entre quienes lo necesitan. «En Cabezón de la Sal, hay más de cien familias que recurren a este tipo de ayudas, porque tienen el banco de alimentos, sí, pero quizá no pueden hacer frente a una factura de luz». Por eso también desde la asociación realizan algunos préstamos a quienes realmente se encuentran en una situación de emergencia.

Por otro lado, han sido referencia en Cantabria y fuera de la región por los actos de visibilidad que han llevado a cabo de las mujeres víctimas de la violencia de género. Confeccionaron una serie de siluetas que permanecen en la plaza del Ayuntamiento y cubrieron los árboles de la Avenida de Cantabria con cintas en las que aparece el nombre de las mujeres asesinadas. Ahora se plantean realizar más eventos en este sentido. «Seguimos y seguiremos trabajando», aseguran.

El día 13 de abril, volverán a llevar a cabo la actividad de Poesía y Chocolate en el IES Valle del Saja y el Día del Libro también se harán ver. Animan además a todo el que quiera unirse. «Ser socio cuesta 5 euros al mes», aunque también «puedes colaborar sin necesidad de abonar la cuota, porque toda ayuda es bienvenida».