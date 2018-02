Costas obligará a legalizar los fondeos existentes en la ría de San Vicente En la ría de San Vicente hay un gran número de embarcaciones fondeadas por la falta de atraques. / José García San Vicente de la Barquera Esta medida de la Demarcación motivada por el uso del dominio público se aplicará en toda Cantabria con el pago de una tasa VICENTE CORTABITARTE SAN VICENTE Lunes, 26 febrero 2018, 16:21

El fondeo de embarcaciones tal y como se ha venido realizando hasta el momento en las rías, zonas portuarias y ensenadas de la región, sin apenas control, sin necesidad de permisos y sin ningún coste económico, pasará en a la historia ya que, según se les ha informado a las autoridades barquereñas y al presidente del Club Náutico de la localidad, en un breve plazo de tiempo los propietarios de todas esas embarcaciones deberán legalizar su situación solicitando la correspondiente autorización, lo que implicará también el pago de una tasa que, aunque parece que será de escasa cuantía, no se ha concretado por el momento.

Este cambio se ha dado a conocer a consecuencia del conflicto surgido hace unos días en San Vicente de la Barquera en el que la Demarcación de Costas ha llegado a enviar un escrito a algunos propietarios de embarcaciones situadas en una zona próxima a la playa del Tostadero, advirtiéndoles de no contar con el correspondiente título administrativo para el uso del dominio público, por lo que se les indicaba que tendrían que retirar en un breve plazo de tiempo dicha embarcación. En caso contrario, advertían, se les incoará expediente sancionador.

Los responsables de la Demarcación de Costas han señalado que inicialmente este paso se ha dado por la petición realizada desde el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera de retirada de las embarcaciones situadas en el entorno de dicha playa, petición que se argumentaba desde el Consistorio barquereño por estar situados los barcos y fondeos en la zona de baño, lo que suponía un peligro para los usuarios del arenal y el incumplimiento de la normativa que también les afectaría para conseguir el reconocimiento de Bandera Azul que se está tramitando para esta playa.

Sin embargo esta demanda del Ayuntamiento barquereño iba dirigida a la retirada de apenas tres embarcaciones y otro pequeño número de fondeos que en la actualidad no se están utilizando, lo que se reflejaba en un plano que se adjuntaba con el escrito. Pero ese escrito ha servido a Costas para justificar su respuesta, sin previo aviso al Ayuntamiento, y enviar un escrito masivo a los propietarios de las embarcaciones situadas en una zona que Costas considera próxima a la playa, ya que toma como referencia el momento de la bajamar y una zona rocosa sin arena que no es utilizada por bañistas, área en la que permanentemente hay un gran número de barcos de recreo que desde el Ayuntamiento de San Vicente en ningún momento se pretendía eliminar, ya que no afecta a la zona habitual de baño.

Esta situación, que provocó un gran malestar entre los propietarios de los barcos -y el hecho de que desde la Demarcación justificasen que su actuación obedecía a la petición realizada desde el Ayuntamiento barquereño- llevó inicialmente a una reunión del alcalde de San Vicente, Dionisio Luguera, y del concejal de Playas, Martín Chaves, con el Jefe de la Demarcación de Costas de Cantabria, José Antonio Osorio, para aclarar la situación y pedirle que no se viesen perjudicadas más embarcaciones que las estrictamente necesarias por afectar a la seguridad de los bañistas.

Sin embargo desde Costas se explicó que no se podía aplicar la retirada de sólo una parte de los barcos y dejar el resto, por lo que en cumplimiento de la normativa tendrían que retirarse todos. Además, en ese encuentro se comunicó a las autoridades barquereñas que en un breve plazo de tiempo se iba a pedir a todos los usuarios de fondeos, cercanos a la playa o no, legalizar su situación, lo que también conllevaría el pago de una tasa por el uso de ese dominio público.

Ante esa situación, el Ayuntamiento envió un nuevo escrito, renunciando a la petición inicial de retirada de ningún fondeo, aunque eso conllevase no poder acceder a la Bandera Azul para la playa para no perjudicar al resto de propietarios de embarcaciones y para que no se utilizase como disculpa.

Ante este cambio, Costas parece que retirará su demanda de abandonar los fondeos situados en el entorno del Tostadero, pero dará un plazo de dos meses, para que tanto los propietarios de estas embarcaciones como todos los que fondean en la ría de San Vicente, soliciten la oportuna autorización para legalizar su situación.

En toda la región

Esta medida no afectará solo a los barcos que están fondeando en la ría de San Vicente, ya que según se comunicó a las autoridades barquereñas, se irá aplicando en toda Cantabria, por lo que terminará afectando a un número muy importante de embarcaciones de recreo.

Tan solo en San Vicente de la Barquera (en un recuento realizado por las Consejería de Obras Públicas el pasado día 22 de enero), se cuenta con un total de 156 embarcaciones fondeadas en diferentes puntos de la ría, además de haber constatado la existencia de otros 120 fondeos en estos momentos sin utilizar que en gran medida son ocupados durante la temporada estival -en la que llegan más barcos de turistas y otros que realizan navegación de cabotaje-.