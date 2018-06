El cupón diario de la ONCE reparte 350.000 euros en Cabezón y San Vicente de la Barquera María Ernestina Peña es una de las ganadoras del Cupón. / Javier Rosendo El número premiado ha sido el 97.590 y ha llegado a diez vecinos LUCÍA ALCOLEA Cabezón de la Sal Martes, 12 junio 2018, 18:29

El cupón diario de la ONCE ha repartido en el sorteo de este lunes 350.000 euros entre ocho vecinos de Cabezón de la Sal y dos de San Vicente de la Barquera, que ganaron 35.000 euros cada uno. El número premiado fue el 97.590 y el encargado de repartir la suerte ha sido Roberto Calderón, que desde hace dos años recorre algunos de los municipios de la zona Occidental de Cantabria vendiendo cupones.

Él mismo se encargó de llamar a algunos de los afortunados y explicaba que era el mayor premio que había repartido, «pues hasta ahora solo he dado dos premios de mil y de quinientos euros». Los lunes vende cupones en Cabezón de la Sal y los viernes, sábados y domingos en San Vicente de la Barquera.

El lunes de la semana pasada vendió siete cupones en Cabezón y uno en Casar de Periedo a 1,50 euros cada boleto y, más tarde, otros dos en San Vicente de la Barquera. Tras continuar trabajando con total normalidad, «el lunes me llamó la responsable de la delegación de la ONCE en Cantabria y me dio la enhorabuena, pues el número que yo había vendido había sido premiado». Roberto no se lo creía. «Es un orgullo porque conozco a algunas de las personas que me han comprado el cupón desde hace tiempo y sé que hay gente a la que le hacía falta, así que mejor». Que la suerte de paso haga justicia ya no tiene precio. «Espero seguir viendo a los vecinos que les ha tocado en los próximos días», asegura.

Entre los que se han llevado el premio se encuentra María Ernestina Peña, que regenta el restaurante La Casería en Casar de Periedo, aunque reside en Sarón. María le compra los lunes a Roberto la tirada de toda la semana desde hace cinco años, pero hasta ahora tan solo le había tocado la devolución «y en contadas ocasiones», decía contentísima. «Así que estoy que no me lo creo». Tan solo habían pasado unas horas desde que Roberto la llamase para comunicárselo. «Lo primero que hice fue decírselo a mi hijo, luego a mi hermano y después a mis padres», explicaba María. Luego invitó a todos a una ronda.

Todavía no sabe qué va a hacer con el dinero. «Uf ni idea, es que no me ha dado tiempo a asimilarlo todavía y una de momento no sabe qué hacer», apostilla. No se va a ir de vacaciones, eso seguro, «porque ahora empieza la temporada alta y tenemos que trabajar, así que aprovecharé para tapar agujeros». Más adelante ya se verá. Ella es una de las diez personas a las que este lunes les ha sonreído la suerte en Cabezón de la Sal y en San Vicente y, como dice Roberto, «lo que espero es que esto sea el comienzo de una buena racha y que toquen muchos más premios».

El Cupón diario de la ONCE ofrece por 1,55 euros un total de 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad de jugar también a la serie y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, un premio que casi cae en manos de María, pero que «no pudo ser porque no se había activado la serie», lamentaba Roberto.