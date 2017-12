«Hay gente que no sabe lo que es una bandurria» Rosana Ascacíbar, profesora de mandolina y bandurria LUCÍA ALCOLEA Comillas Viernes, 22 diciembre 2017, 07:52

Comillas acogió la I Jornada de Plectro de Cantabria, que incluyó una máster class y un concierto a cargo del Dúo Viura, con Rosana Ascacíbar y Eduardo Jiménez. El acto fue organizado por la Orquesta de Plectro de Los Corrales de Buelna y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Comillas.

-¿Cómo empezó a interesarse por este instrumento?

-Cuando tenía siete años, mis padres me llevaron a hacer las pruebas al Conservatorio Profesional de Música de La Rioja. Yo no sabía si quería ser músico, no tenía ningún tipo de preparación y sin embargo aprobé. Era el primer año que el conservatorio ofrecía la posibilidad de estudiar la bandurria y la mandolina como especialidad, que son dos instrumentos de plectro. Me gustó su sonido y lo elegí como primera opción, aunque nadie lo quería. Desde entonces, cargo con estos instrumentos todo el día y a todas partes

-¿Con parte de sí misma?

-Dicen incluso que los instrumentos hacen a la persona. Que cada músico tiene un carácter concreto por su instrumento.

-¿Y cuál es el carácter de los músicos que tocan la mandolina y la bandurria?

-Como somos 'poquitos', en general somos muy abiertos a todo el mundo, porque si nos cerramos, te puedes imaginar los cuatro que nos quedamos.

-¿Qué es lo más importante a la hora de tocar estos instrumentos?

-Lo más básico es la coordinación entre la mano izquierda y la mano derecha, que se va adquiriendo poco a poco. Luego el control de la púa, ese pequeño material que lo centra todo y que es lo más característico de estos instrumentos. También están las cuerdas dobles, que suponen una gran peculiaridad. Son instrumentos que enganchan una vez comienzas a descubrirlos.

-¿Y su sonido?

-Son diferentes. La bandurria emite un sonido mucho más directo. En cambio, la mandolina tiene un sonido más redondo, mas meloso. Los dos instrumentos son muy comunes, pero cada uno mantiene su esencia.

-¿Uno siempre está listo para el instrumento o es necesario un proceso para acoplarse a él?

-Te puede pasar de todo. Puedes coger la mandolina y la bandurria sin haber tocado en todo el día, subir al escenario y hacer el concierto de tu vida. En cambio, normalmente no es así y necesitamos una preparación. Todos los instrumentistas requieren un calentamiento previo o una mentalización, sobre todo cuando tenemos concierto.

-Estos instrumentos que uno estudia en conservatorio requieren muchas horas de dedicación. ¿Ha tenido que hipotecar otros aspectos de su vida?

-Una vez decidí dedicarme a ellos al cien por cien ya no hubo problemas, porque eso es lo más importante para mí y lo he sentido como una especie de liberación. Cuando estudiaba en el colegio era llevadero, porque me permitía dedicarme a la música y a la vez llevar mis asignaturas al día. El problema surgió en el instituto, cuando se iban sumando asignaturas. Nunca tuve problemas con mis estudios, pero sí que lo notaba en mi vida social, porque mientras la gente de mi edad comenzaba a salir los fines de semana, yo los sábados iba a dar conciertos. Aunque para mí era lo más normal, al resto le costaba entenderlo.

-En el año 2011, formó el Dúo Viura, con Eduardo Jiménez a la guitarra.

-Empezamos a tocar juntos cuando estudiábamos en el conservatorio en Logroño. Luego cada uno se marchó a una ciudad distinta a hacer el superior de música, yo a Murcia y él a Salamanca. Más tarde, decidimos retomar el dúo musical aunando los conocimientos de ambos. Musicalmente siempre nos hemos entendido muy bien, primero como alumnos y ahora como profesionales.

-¿Los conciertos de música clásica son cada vez más accesibles a todo el mundo?

-Es necesario acercar este tipo de música y de instrumentos al resto del mundo, porque hay gente que no tiene ni idea de lo que es una bandurria. Nosotros proyectamos conciertos didácticos en los colegios para que los niños vayan conociendo los instrumentos. En todo caso, estamos encantados con que a los conciertos venga público que no conoce el instrumento y se vaya encantado porque les ha gustado.