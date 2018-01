«El hombre estaba en shock, sangraba y decía que no podía moverse» 02:09 Los surfistas Patric Mainstone e Ignacio Pérez del Molino. / DACIAN MUNTEAN Patric Mainstone e Ignacio Pérez del Molino, los surfistas cántabros que rescataron a un turista palentino arrastrado por las olas en San Vicente, narran cómo fueron los angustiosos minutos hasta llegar a tierra firme ANA DEL CASTILLO Santander Lunes, 22 enero 2018, 14:19

Patric Mainstone, estudiante de Bachillerato de 19 años y exsurfista profesional, se puso ayer el traje para coger olas en 'El farolillo', como llaman los surfistas a la zona del Rompeolas de San Vicente de la Barquera. La previsión de olas se había cumplido. Dio cera a la tabla y a las cuatro de la tarde entró en el agua. «Llevaba una hora cuando comencé a escuchar gritos de un grupo de personas que estaban en la zona del espigón y entonces vi a un hombre con una chaqueta naranja en una zona rocosa. No sabía por qué estaba ahí, pero supuse que se había caído», cuenta Mainstone, que en ese momento alertó a otro surfista -al que no conocía- y «le dije que si me ayudaba a ir hasta donde el hombre, porque acercarme solo era más arriesgado». El otro joven era Ignacio Pérez del Molino, santanderino de 40 años y product manager en Lunagua, que no dudó un segundo en confirmar su asistencia. «Al escuchar los gritos de aquellas personas pensé que nos estaban advirtiendo de algún peligro, y justo después Patrick me preguntó que si íbamos a por un hombre de unos 40 años que había caído a las rocas», explica.

El accidentado era un vecino de Palencia que paseaba por el rompeolas del puerto junto a su pareja y que sobrepasó la verja cerrada que da acceso a la rompiente de mar, entrando en la misma zona donde dos hombres fallecieron el año pasado por un golpe de mar. El turista palentino resbaló y cayó al mar.

Patric e Ignacio comenzaron a remar y en tres minutos llegaron a la zona rocosa donde se encontraba encaramado el hombre, que «no hablaba» y estaba en «shock», explican. «Estaba muy pálido y asustado. Le empecé a hablar diciéndole que estuviera tranquilo y que se tirara al agua porque si no, no podíamos ayudarle», recuerda Pérez del Molino. El accidentado -que tenía heridas y las manos llenas de sangre, según los surfistas- se quejaba de un fuerte dolor «en la cadera y en la pierna». «Y decía que no podía moverse», apunta Mainstone.

A los momentos de angustia se suma que la marea estaba subiendo y las olas ya cubrían la roca donde se encontraba el hombre. «No teníamos mucho tiempo, así que le insistimos para que se tirara al agua. Cuando por fin lo conseguimos no era capaz de mantenerse sobre la tabla, estaba muy nervioso y se escapaba. Nacho me tuvo que ayudar y agarrar la punta. Uno delante y otro detrás conseguimos avanzar», explica Patric. Con las olas a favor, llegaron hasta tierra firme. Allí, en las escaleras del espigón, un Policía Local se hizo cargo de él. «Y le echó la bronca diciéndole que nos estaba poniendo en peligro a todos. Le dije al agente que no era momento, que se lo dijera luego porque el hombre estaba muy afectado. Segundos después llegó el buzo de salvamento marítimo», puntualiza Pérez del Molino.

Los surfistas cántabros Patric Mainstone e Ignacio Pérez del Molino, responsables del rescate. / Foto: Vicente Cortabitarte

Segundo rescate

Nacho y Patric no se conocían, pero desde ayer tienen un nuevo número en la agenda telefónica. A pesar de su diferencia de edad, 19 y 40 años, tienen más cosas en común de las que pensaban. No solo su afición al surf, sino la valentía para enfrentarse a situaciones como la vivida ayer en San Vicente de la Barquera. Ninguno de los dos pensó en que les pudiera pasar algo. «Cuando coges olas, más o menos sabes lo que estás haciendo. No fue complicado», dice Nacho restando importancia a los hechos. No tuvieron miedo. Actuaron. Como ya lo habían hecho en anteriores ocasiones: ambos habían participado en otros rescates en el mar.

En el caso de Pérez del Molino, ayudó hace unos años en el rescate de unos turistas británicos en Ajo. «Estaba buceando en la zona. Llevaba aletas y pude acercarme hasta ellos», explica. Y Mainstone, a pesar de su juventud, ya participó en el rescate de un surfista en un campeonato. «Tuve que acercarme hasta él y dejarle mi tabla para que pudiera salir del agua. Yo volví a la orilla nadando. Lo importante es que tanto aquello como lo ocurrido ayer salió bien y quedó en un susto».