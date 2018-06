El IES José Hierro conquista de nuevo el Robocup 2018

Los éxitos en robótica de los equipos que surgen cada curso en el IES José Hierro de San Vicente de la Barquera ya no son una novedad, así que el que hayan conquistado el que está considerado como el Campeonato de España en esta modalidad juvenil (el Open Robocup Spain 2018) no ha sido una sorpresa. Pero no por ello se ha dejado de acoger con alegría por parte del equipo denominado 'Desconectados 43' y, sobre todo, con enorme satisfacción por parte de su profesor de esta materia, Didio Sordo, sin duda alguna el artífice de la extraordinaria cantera que, año tras año, aflora en el centro educativo barquereño.

En esta edición la competición no se ha podido hacer de forma presencial en Alcalá de Henares como suele ser habitual. Problemas organizativos obligó a realizarlo de manera virtual, lo que ha supuesto una mayor competencia, porque facilitó que se presentasen más equipos desde los institutos y colegios de toda España.

Participar esta vez obligaba a los equipos a presentar un vídeo mostrando las capacidades del robot creado y, con él, toda la documentación justificativa, explicando el proceso de construcción y la programación del robot.

El equipo de 'Desconectados 43' está formado por los alumnos de 3º de ESO Raúl Cobo, Tomás Martín e Iker Pérez, que ha sido el capitán. Todos ellos cursan con el profesor Sordo la asignatura optativa de Sistemas de Control y Robótica.

La victoria en el Open Robocup Spain, conseguida en la modalidad de Rescue (Rescate) –es la categoría en la se presentan todos los años– les daba la posibilidad de participar en el Campeonato del Mundo que se celebrará en Montreal (Canadá) entre los días 17 y 22 de junio. El año pasado, sus compañeros primero ganaron en España y luego acudieron a la cita mundialista en la ciudad japonesa de Nagoya.

Sin embargo, este año los estudiantes del IES José Hierro se han visto obligados a renunciar a su participación en este evento por los problemas organizativos en España, que conllevó un retraso en el certamen. Además, las fechas del Campeonato del Mundo en 2018 se solapan con el fin del curso y esto les obligaría a realizar un esfuerzo titánico, ya que las exigencias de una prueba mundial requiere una dedicación muy intensa, que se sumaría al esfuerzo académico de los estudiantes en el fin del curso.

A todo ello se une que, en tan corto periodo de tiempo, resultaría muy difícil conseguir los importantes apoyos económicos necesarios para sufragar el viaje y la estancia en Canadá de los chicos.

No es esta la primera vez que –por diferentes razones– los equipos del IES José Hierro no pueden acudir al Campeonato del Mundo. Desde el año 2010, alumnos de este centro han logrado vencer en seis ocasiones en España. Aunque tan solo se han presentado dos veces a la cita mundialista, la del año 2010 en Singapur y el pasado año en Japón.

Ello no resta méritos al centro ni a los estudiantes, que han vivido un gran triunfo en la cita nacional. Una victoria que este año se visto reforzada con el tercer puesto que otro equipo del IES José Hierro, el MIRM72, logró el pasado mes de abril en la Feria de la Ciencia organizada por la Universidad de Cantabria.