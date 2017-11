Mayoritario respaldo de San Vicente al proyecto del puerto deportivo

El , es totalmente minoritario en la villa donde la fuerzas políticas mayoritarias y los colectivos mas importantes muestran su apoyo sin ambages a esta iniciativa de la Consejería de Obras Públicas.

Hasta el momento tan solo el único concejal de IU-Ganemos en San Vicente, Martín Chaves, se ha posicionado en contra, a pesar de lo cual ha señalado que «existe una importantísima masa social que no quiere esta obra y por ello la han ido tapando y avanzando a espaldas de la población», señaló en un comunicado, al mismo tiempo que lamenta que sus socios de gobierno, PSOE y PRC, «hagan oídos sordos a ese fuerte rechazo».

Sin embargo cuando se habla con los grupos mayoritarios del municipio (PP, PSOE y PRC), con 10 de los 11 concejales de la Corporación, así como con los representantes de las principales asociaciones y colectivos del municipio, el apoyo es total a dicho proyecto, negando en todos los casos que se trate de un «macropuerto» ni que sea un atentado al entorno natural y paisajístico de San Vicente.

Julián Vélez portavoz del PP y ex alcalde se muestra contundente al manifestar que «las acusaciones de IU de que este proyecto se ha hecho de espaldas a los vecinos son totalmente falsas. Durante mucho años se ha abordado este asunto, con debates públicos, concursos de ideas y charlas y al final, el propio Ayuntamiento, con el apoyo unánime de todos, incluido en ese momento IU, pidió un proyecto como el que se pretende ejecutar, en el interior de la ría, sin edificaciones y con un tamaño muy ajustado a las necesidades reales».

Vélez no solo criticó lo que califica de «las falsedades» de IU. «Lo que me parece inconcebible es la posición pasiva del resto del equipo de gobierno de socialistas y regionalistas que no se les ve hacer una clara defensa del proyecto. «Parece que les preocupa más el pacto de gobierno que los intereses de San Vicente», indicó.

El alcalde, Dionisio Luguera (PSOE), y el primer teniente de alcalde, Florencio Roiz (PRC), también han mostrado su total respaldo al proyecto, rechazando de plano el término de «macropuerto» para él. «Ni tan siquiera creo que se le pueda llegar a considerar como puerto deportivo porque carece de los servicios propios de esas instalaciones, en realidad se trata solo de una zona de amarres para 272 barcos que actualmente ya están diseminados por la ría», manifestó el alcalde, indicando que «si el proyecto cuenta con todas las autorizaciones, será una actuación positiva para San Vicente», idea en la que coincide con el portavoz regionalista.

El patrón mayor de San Vicente, Emilio Bustamante, adelantó que en unos días la Cofradía celebrará una asamblea para abordar este tema, pero personalmente ha señalado que cuenta con todo su apoyo. «Será bueno para San Vicente y para nosotros seguro que traerá beneficios. Todo el mundo con el que he hablado lo apoya», dijo.

También se respalda sin fisuras desde la asociación de empresarios local Afodeb. «Siempre hemos tenido como objetivo luchar por desestacionalizar el turismo y creo que este proyecto puede ayudar. No entiendo que se hable que se trata de un macropuerto, creo que se trata de un proyecto muy suave», manifestó Manuel Boo.

Otro colectivo con gran peso en San Vicente es la Comisión del Carmen. Su presidente, Antonio Balbín, dice que aunque nunca se posicionan sobre estos temas «a nivel personal creo que la mayoría está a favor e ilusionado con este proyecto».