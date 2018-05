Dos menores de edad, detenidos por vender hachís a las puertas de un instituto de Puente San Miguel Droga, dinero y otros efectos intervenidos a los dos menores. / OPC Reocín Los presuntos 'camellos' utilizaban la furgoneta del padre de uno de ellos para apostarse en las inmediaciones del IES Nueve Valles y guardar la droga y el dinero MARIÑA ÁLVAREZ Reocín Miércoles, 23 mayo 2018, 12:42

Dos chavales de 17 años han sido detenidos por, supuestamente, vender droga en las inmediaciones de un instituto de Puente San Miguel (Reocín), el IES Nueve Valles, utilizando la furgoneta del padre de uno de ellos. El arresto tuvo lugar a finales de abril pero la investigación continuó un mes más hasta que, ahora, la Guardia Civil da por concluidas las actuaciones. En este lapso de tiempo los dos chicos cumplieron la mayoría de edad. Aun así, las diligencias se pasaron a la Fiscalía de Menores el día de su detención (27 de abril), de manera que no pueden trascender sus iniciales ni otros datos personales. Solo se sabe que son españoles -uno cántabro y el otro no- y que no eran alumnos de ese instituto, el IES Nueve Valles.

Fueron los profesores de este instituto los que percibieron «posibles problemas» en los exteriores del centro, que «podrían estar relacionados con las drogas» y así se lo hicieron saber en abril a la Guardia Civil, cuerpo al que solicitaron una mayor vigilancia y un experto en la materia con acceso permanente.

Más imágenes de los efectos intervenidos. / OPC

Por parte de la Guardia Civil, se reforzó la presencia de efectivos uniformados con investigadores del Equipo Roca, que realizaron vigilancias discretas, tanto en los horarios del recreo como en las entradas y salidas de los alumnos. Y en esas vigilancias se detectó a la hora de la salida una furgoneta estacionada en las proximidades del instituto y del colegio de infantil y primaria. Estaba ocupada por dos jóvenes y una de las puertas la tenían abierta. Acto seguido, los guardias identificaron a los ocupantes del vehículo, que resultaron ser dos varones menores de edad.

En el registro de la furgoneta encontraron 50 gramos de hachís troceado, «presumiblemente para su distribución al menudeo», unos tres gramos de marihuana, una báscula de precisión y más de 2.500 euros en metálico que se sospecha que podrían proceder de la venta al menudeo. Ante tales hallazgos, y sospechando por otros indicios que estaban allí para intentar distribuir estupefacientes, los jóvenes fueron detenidos y todo lo encontrado fue intervenido.

Un caso similar en el instituto Montesclaros de Reinosa

Las detenciones de estos dos chicos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas se suman a otra actuación muy similar ocurrida el 9 de mayo en Reinosa. Ese día, agentes de la Guardia Civil detuvieron a otros dos jóvenes a escasos cien metros del instituto Montesclaros por la supuesta venta al menudeo de marihuana. En aquella operación se les intervineron 39 envoltorios de esta sustancia. Los arrestados eran D.M.D.A. y C.E., de 21 y 20 años y naturales de Colombia y Moldavia.