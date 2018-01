Nueva sede para la Policía Local La nueva sede de la Policía Local se encuentra mucho más céntrica. / JAVIER ROSENDO El Ayuntamiento realiza una permuta por la que adquiere un local donde instalará a la Policía Local y la Agencia de Desarollo Local DM Cabezón de la Sal Martes, 9 enero 2018, 07:21

El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal ha realizado una permuta por la cual lega el antiguo edificio de Correos, situado al final de la Avenida de Cantabria y de unos 140 metros cuadraos, y pasa a ser propietario de un local de mayores dimensiones (205 metros cuadrados), situado frente a la Iglesia parroquial y junto a las oficinas de Servicios Sociales. El Ayuntamiento quiere aprovechar este nuevo espacio para trasladar allí la sede de la Policía Local, que actualmente se encuentra en el barrio de la Brañona, bastante alejado del centro urbano. La nueva ubicación está sin embargo en el centro de la localidad, donde también se pretende trasladar la Agencia de Desarrollo Local, que lleva años ocupando un piso antiguo propiedad del Ayuntamiento sin acceso para minusválidos.

El nuevo local, que hasta ahora pertenecía a un particular, cuenta además con un espacio de unos 50 metros donde el Ayuntamiento pretende construir cuatro plazas de garaje en el subsuelo. «Los aparcamientos irían destinados a la Policía Local», concretó el alcalde, Víctor Manuel Reinoso (PRC), que actualmente disponen de dos vehículos. El edificio que será sede de la Policía y de la Agencia de Desarrollo «está pegado a las oficinas de los Servicios Sociales». El cambio será, sin duda, a mejor. Las actuales oficinas de la Policía, además de estar en un barrio alejado, miden unos 100 metros cuadrados, que se verán ampliados en la nueva sede. El Ayuntamiento se liberará de esta manera del alquiler que paga por emplear estas oficinas.

Lo mismo sucederá con la Agencia de Desarrollo, cuyas dependencias están en este piso pequeño, de 70 metros cuadrados, desde hace varios años. Además de que no hay acceso para minusválidos, el espacio es claramente insuficiente y tampoco está señalizado, por lo que la gente suele tener problemas para dar con este servicio. Eso sin mencionar que «los servicios públicos municipales deben estar en lugares accesibles para los vecinos», expresó el alcalde, una premisa que en este caso no se cumple. El piso de la Agencia de Desarrollo pertenece al Ayuntamiento, junto a otros cuatro similares en el mismo edificio. «Estamos pensando en remodelarlos y destinarlos a alquiler social», adelantó Reinoso. En una de las viviendas se encuentra la escuela de música, en otro hay una Asociación de trabajos manuales, una tercera es vivienda de una profesora y el último piso, que está libre, es empleado, según el regidor, para impartir cursos de corte y confección. Una situación a la que el alcalde quiere «darle una vuelta, porque con el tiempo quizá tengamos que venderlos, ya que el Ayuntamiento no sabe muy bien qué hacer con estas propiedades, que están además en malas condiciones».

Por otro lado, convertir el local recientemente adquirido en sede de la Policía Municipal y de la Agencia de Desarrollo Local requerirá una obra importante en el mismo. «Queremos convertirlo en un edificio nuevo y accesible, que está además muy céntrico, por lo que los ciudadanos podrán acceder más fácilmente». «Antes de hacer la obra de acondicionamiento del edificio, queremos cerrar las plazas de garaje, ya que nos parece lo más importante, para lo que habrá que diseñar un proyecto y valorar el coste de la obra». La intención, dijo, «es hacerlo cuanto antes, pero también dependemos del presupuesto».

Cumplimiento de plazos

Sobre esta cuestión, el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal funciona con el presupuesto prorrogado del año 2016, ya que hasta hace unos meses ha estado sin interventor, al dimitir la anterior, lo que ha complicado mucho el cumplimiento de plazos en este sentido. «La reorganización de espacios era uno de mis objetivos y continuaremos en esta línea». El otro objetivo de Reinoso es aprobar un presupuesto para este año. Y sobre todo, lograr que el Instituto Nacional de la Seguridad Social le ceda el edificio donde se encontraba el anterior centro de salud, donde Reinoso quiere trasladar la escuela de adultos y de paso, llevar la biblioteca a la escuela taller. Un puzzle en el que, de momento, al equipo de gobierno (PRC, PSOE e IU) no le encajan las piezas, pues ambas actuaciones ya son necesarias desde hace mucho tiempo. La cesión del edificio del antiguo centro de salud se ha complicado, ya que el Instituto Nacional de la Seguridad Social no está tan dispuesto a cederlo sin más y ha solicitado un alquiler. Un alquiler que para el alcalde debería ser «simbólico», algo que no está del todo claro.

Mientras, la biblioteca funciona con falta de espacio gracias al interés de los bibliotecarios, que realizan un importante esfuerzo cada día. Tampoco tiene acceso para minusválidos. Cabezón tiene deberes en este sentido.