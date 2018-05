El puente de Golbardo empieza a ser realidad 01:42 La estructura metálica ya está colocada sobre el cauce del Saja. / Luis Palomeque La construcción de la estructura, que tiene una longitud de 210 metros, podrá estar concluida para finales del mes de agosto SARA TORRE Golbardo Viernes, 18 mayo 2018, 11:16

La estructura principal del nuevo puente de Golbardo comenzó a levantarse ayer con una enorme grúa ante la mirada de vecinos y autoridades, que acudieron para esta fase tan importante de la obra más destacada que en estos momentos está acometiendo el Gobierno regional. Por la mañana comenzó a montarse una de las dos piezas principales, de 150 toneladas y 60 metros de longitud. «Lo están colocando con mucha precisión y tenemos, por suerte, muy buen día, porque estas operaciones conviene hacerlas siempre con buen tiempo, con buena luz, sin viento», explicó el consejero de Obras Públicas, José María Mazón, que incidió en que «éste es un paso fundamental después de cierto retraso que había acumulado en la fabricación y la puesta en obra sobre todo de la estructura metálica».

Sobre los plazos que ahora se estiman para ver la obra finalizada, habló de finales de agosto, «aunque si se diera muy bien podría ser antes». El total de la estructura del puente mide 210 metros de longitud y el presupuesto total es de 3.795.535 euros.

Como explicó Mazón, se trata de «una asignatura pendiente», ya que el actual puente sólo tiene un carril, por lo que no se pueden cruzar dos coches y además, no admite el paso de vehículos pesados; mientras, que una estrechísima acera sirve para dar servicio a los peatones. No obstante, se renunció a mejorar este puente por tratarse del más antiguo de hormigón fabricado en España, declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento desde 2002, y se prefirió fabricar este nuevo en paralelo, partiendo de la entrada del pueblo de Barcenaciones, que se está viendo alterada de esta manera.

En las obras, se contempla un tramo de unos 450 metros de nuevo trazado, que incluye el nuevo puente, junto con dos intersecciones: una al inicio del tramo para conectar la CA-354 con la carretera N-634 y otra al final para servir de acceso desde el nuevo vial a la localidad de Golbardo. En cuanto al drenaje, se establecerá un nuevo sistema para este nuevo tramo de carretera, mediante rigolas, cunetas, bordillos y colectores.

Por su parte, el alcalde de Reocín, Pablo Diestro, también acudió junto a concejales del Ayuntamiento a contemplar los primeros momentos del levantamiento de la estructura que servirá para cruzar el cauce del río Saja.