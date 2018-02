Tezanos se desmarca del PSOE y apoya el proyecto del puerto de San Vicente Barcos de recreo, fondeados en la zona en la que se proyecta instalar el puerto deportivo de San Vicente de la Barquera. / V. Cortabitarte El Gobierno regional y el PRC no entienden el rechazo de una «buena parte» de la dirección socialista a la infraestructura E. MUNÁRRIZ / VICENTE CORTABITARTE SANTANDER. Sábado, 10 febrero 2018, 08:27

El proyecto para construir un puerto deportivo en San Vicente ha vuelto a visibilizar las fracturas internas dentro del PSOE. La vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, se desmarcó ayer del rechazo de «una buena parte» de la dirección socialista a la infraestructura y cerró filas con el PRC, su socio en el bipartito, en la defensa numantina de una propuesta «razonable, que va a suponer la dinamización de toda la villa y va a dar impulso a la economía».

Díaz Tezanos se mostró «sorprendida» por las declaraciones del secretario de Medio Ambiente del PSOE y exdirector general del ramo en el anterior bipartito, Javier García Oliva, que admitió el viernes en declaraciones a este periódico que había «muchos sectores» del PSOE cántabro «molestos» con un prototipo de instalación portuaria «sobredimensionada» y que «una buena parte del partido y de la dirección regional» no lo ven bien. No obstante, reiteró que la Ejecutiva «aún no había tomado una postura oficial» para defender o rechazar el proyecto.

«Viene avalado por todos los informes favorables necesarios de los organismos implicados» Dionisio Luguera, Alcalde de San Vicente

La vicepresidenta recordó que el puerto cuenta con los informes de impacto ambiental y el consenso de los vecinos y la mayoría de las fuerzas políticas y mostró su asombro por «la discrepancia» planteada por al menos una parte de la dirección socialista expresada por García Oliva y por la «valoración que ha hecho sobre este proyecto». Ella, al igual que los regionalistas, cree que es «una obra razonable, que le va a venir muy bien a San Vicente, que dinamizará la economía del municipio, porque, a día de hoy, nadie concibe una villa marinera sin un puerto deportivo».

«Me han sorprendido las discrepancias planteadas y la valoración que han realizado» Eva Díaz Tezanos, Vicepresidenta

Díaz Tezanos oficializa así un nuevo distanciamiento con el secretario general, Pablo Zuloaga, y su dirección, con quien mantiene un pulso desde que se alzó con el liderazgo del PSOE cántabro en un proceso de primarias hace cerca de medio año. Frente a las críticas verbalizadas por García Oliva, la vicepresidenta defendió que «un puerto nuevo genera mucho más atractivo, muchas más oportunidades y empleo, que es el gran objetivo que tenemos a nivel regional y también en el plano municipal».

La responsable de Medio Ambiente argumentó además que el puerto, que contempla 272 atraques y 6,5 millones de euros de presupuesto, tendrá un mínimo impacto y recalcó que la «intervención que se va a hacer allí no tendrá ningún tipo de construcciones ni de edificios».

«Está garantizado»

En la misma línea se posicionaron desde la Consejería de Obras Públicas, dirigida por el regionalista José María Mazón e impulsora en el proyecto. Fuentes del Gobierno regional aseguraron que «el proyecto saldrá adelante, porque tiene los apoyos garantizados y cuenta con el respaldo sin fisuras de todo el bipartito» e insistieron en que «se aprobó en un consejo de Gobierno en el que estaban los consejeros socialistas». A pesar de ello, no entienden esta salida de sus coaligados que hasta ahora siempre se habían mostrado partidarios de esta infraestructura y lo ven como «un guiño a Podemos». Según ha podido saber este periódico, Mazón y Zuloaga hablaron hace semanas del proyecto y no le mostró su desacuerdo.

«El PSOE ha dadosu apoyo siempre.Todo lo demás sonopiniones personales» Pedro Hernando, PRC

El portavoz del PRC, Pedro Hernando, recalcó que el PSOE ha dado su apoyo en el Parlamento al Plan de Puertos esta misma semana y rebajó las divergencias de la 'cúpula' socialista a «opiniones personales» de algunos dirigentes. Y mandó un aviso a navegantes al apostillar que «el resto de fuerzas políticas, a excepción de Podemos, y todo el municipio está de acuerdo con el proyecto».

Por su parte, el alcalde de San Vicente de la Barquera, Dionisio Luguera, no quiso polemizar con sus compañeros que se oponen al proyecto que él, en declaraciones realizadas recientemente a este periódico, calificó de «gran oportunidad histórica para San Vicente», al considerar que «viene avalado por todos los informes favorables necesarios de los diferentes organismo implicados para su aprobación, con los estudios ambientales». Luguera reconoció que a lo largo del día de ayer mantuvo contactos «con los responsables y compañeros del partido», pero no quiso dar detalles de dichas conversaciones.