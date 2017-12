San Vicente aprueba un Presupuesto de 4,3 millones de euros para 2018 La plaza Mayor del Fuero será reformada pero manteniendo el tráfico y los aparcamientos. / José García El documento, con la oposición del Partido Popular, contempla un incremento del 71% en el apartado de inversiones VICENTE CORTABITARTE SAN VICENTE. Domingo, 24 diciembre 2017, 08:02

El Ayuntamiento barquereño aprobó el pasado viernes el Presupuesto del próximo ejercicio por un importe de 4.300.000 euros en el apartado de ingresos y de 4.092.615 euros en el de gastos. El documento contó con el respaldo del tripartito del equipo de gobierno (PSOE, PRC e IU-Ganemos) y el voto en contra del PP.

El equipo de gobierno defendió sus cuentas al considerar que se ajustaba a las necesidades reales del municipio para cubrir las necesidades del día a día, destacando el importante aumento que se producía en el capítulo de inversiones que supera el 70% en relación al año anterior a pesar de las limitaciones existentes para ajustarse a la regla de gasto. El cumplimiento de esta norma ha impedido, a pesar de la buena situación económica del Ayuntamiento, incrementar las inversiones y aumentar el gasto corriente y de personal para poder atender adecuadamente las necesidades del municipio y sus vecinos.

En este sentido destacaron el apartado de inversiones reales, en el que el equipo de gobierno resaltó que no se acudían a grandes actuaciones para ejecutar un importante número de pequeñas obras y atender así las necesidades mas urgentes de los vecinos. En total esas inversiones ascenderán a 370.900 euros que se repartirán en 25 actuaciones, algunas de ellas de muy pequeña índole, siendo la mas importante la de urbanizar y mejorar la accesibilidad de la Plaza Mayor del Fuero, por importe de 90.000 euros. En concreto, está previsto ejecutar una actuación que nada tiene que ver con el ambicioso proyecto presentado al inicio de legislatura para peatonalizar el principal espacio público del centro del casco urbano de San Vicente. Finamente el equipo de gobierno se ha decantado por mantener el aparcamiento y la circulación alrededor de esta plaza, reformando los jardincillos que rodean el espacio central y ampliando sus aceras.

El Partido Popular criticó que se renunciase a las ayudas regionales

Por otra parte se acometerán los proyectos de mejora de caminos públicos en el pueblo de La Revilla, por 60.000 euros y en La Acebosa por otros 40.000 euros, así como el acondicionamiento del local municipal utilizado por la Policía Local y personal de limpieza viaria.

Por su parte el portavoz popular, Julián Vélez, criticó el proyecto del equipo de gobierno al no haber permitido a su grupo incorporar ninguna de sus propuestas, preguntándose cuál era el proyecto político que representaba el documento. Vélez preguntó qué sentido tenía el incremento aprobado en el IBI si finamente ese importe no se reflejaba en el Presupuesto para gastarlo en actuaciones en beneficio de los vecinos. También criticó que el incremento de la plantilla municipal no se encaminase a evitar el colapso administrativo que padece el Ayuntamiento y fue especialmente duro porque no se agotasen las subvenciones regionales para obras en el municipio, especialmente en los pueblos que, a su juicio, «se volverán a ver nuevamente marginados».