El PP de Piélagos critica un gasto de 20.000 euros para «renovar el despacho» de la alcaldesa R. Ruiz Verónica Samperio lamenta que Carmen Bedoya «se estrene con mentiras», ya que lo que se están renovando son las dependencias municipales SHEILA IZQUIERDO Sábado, 18 noviembre 2017, 07:52

El grupo popular en el Ayuntamiento de Piélagos lanzó ayer duras críticas contra la alcaldesa, la socialista Verónica Samperio, por haberse gastado «en torno a 20.000 euros» en la «renovación integral de su despacho» de Alcaldía. La portavoz del PP, Carmen Bedoya, responsabilizó a la regidora de subir los impuestos mientras asume «caprichos» para satisfacer su «bienestar personal». Por su parte, Samperio lamentó que la líder del PP se «estrene» en el cargo con «mentiras» ya que, aseguró, lo que se está haciendo es renovar las dependencias municipales, «debido al deterioro que presentan fruto del prolongado abandono por parte de los anteriores gestores del PP».

El gasto realizado en la Casa Consistorial desembocó ayer en un enfrentamiento cruzado entre la nueva líder del PP y la alcaldesa, que tras conocer el contenido del comunicado remitido por los populares del municipio, no tuvo reparos en lanzar contra ellos toda su artillería.

En la nota, Carmen Bedoya consideró «innecesario» el gasto de 20.000 euros empleado en la renovación «integral» del «despacho» de Alcaldía, entre mobiliario, obras e instalaciones. Entre otras cosas, porque según afirmó Bedoya, ya «se disponía de un despacho con un estado y un mobiliario de lujo», pese a que «al parecer, no sea del gusto de la señora alcaldesa».

Pero Bedoya fue más allá cuando criticó al equipo de gobierno (PSOE-PRC) de subir los impuestos a los vecinos de Piélagos, mientras el dinero se gasta en «caprichos» para satisfacer «el bienestar personal de la alcaldesa». En este sentido, Bedoya aludió a la subida del IBI que «se empeñó» en aplicar la alcaldesa, apoyada por los grupos municipales del PSOE, PRC y concejales no adscritos, en un pleno en el que el PP -subrayó Bedoya- «defendió en todo momento que no se subiese más». Y es que, añadió la responsable popular, «Samperio respaldó la aplicación de este incremento argumentando la supuesta ruina económica en la que se encuentra el Ayuntamiento de Piélagos a consecuencia de los derribos, porque no tiene ningún crédito con ningún banco». Sin embargo, añadió, «un informe municipal certifica que en las cuentas corrientes del Ayuntamiento existían en el año 2016 ocho millones de euros y somos conscientes de que este año habrá más. No hay ninguna deuda».

Samperio arremetió contra la portavoz del PP, a quien le recordó que el equipo de gobierno «está llevando a cabo no sólo la mejora progresiva de todos los locales municipales repartidos en los 12 pueblos que integran el municipio, sino también de las dependencias municipales». Y en ambos casos, recalcó, «debido al deficiente estado de conservación que presentaban como consecuencia del prolongado abandono por parte de los anteriores equipos de gobierno del PP».

Samperio explicó que, en la Casa Consistorial, se ha procedido a la renovación parcial del suelo en el área de atención al público, para evitar caídas de los vecinos que acuden para hacer sus gestiones debido al desgaste que éste presentaba. También se han sustituido las estanterías abiertas que existían en las dependencias de la primera planta -incluido el despacho de Alcaldía- por armarios con puertas y cerraduras, en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.

Además, Samperio apuntó que la actuación ha incluido, además, la renovación de la segunda planta del edificio, donde se encuentran los servicios técnicos; la colocación de nuevos fluorescentes LED, así como la compra de nuevo material ergonómico para los empleados municipales, para evitar riesgos laborales. Samperio criticó la «falta de rigor de la nueva portavoz del PP», a quien recordó que si existe remanente de tesorería es por la desidia y dejadez con la que gobernaron las últimas legislaturas.