«La bahía de Santoña es un escenario casi perfecto para practicar SUP» Marian Laso Ramos Organizadora de la II prueba ‘Santoña SUP Race’ La segunda edición de la prueba 'Santoña SUP race' se disputa este sábado 22 de julio ANA COBO Sábado, 22 julio 2017, 17:49

Las aguas de la bahía de Santoña acogen hoy la segunda edición de la prueba 'Santoña SUP Race' que reunirá a un gran número de palistas procedentes tanto de Cantabria como de otros puntos de España. La santoñesa, Marian Laso, organizó este evento el pasado verano consciente de que la bahía es un escenario perfecto – sobre todo si no hay viento – para la práctica del Stand Up Paddle (SUP), una disciplina que consiste en remar de pie sobre una tabla. Ella se inició hace cuatro años en este deporte que, dice, «da libertad». «Es como si fueras andando por el agua».

–¿Cómo surge la idea de organizar la SUP Race en Santoña?

–En Santoña, tenemos a Ramón Blanco que practica este deporte desde hace tiempo. Hace cuatro años creó un reto llamado ‘Santoña se atreve’ y cogió a gente que no sabía remar y la preparó durante dos meses para remar la prueba de 24 horas. Desde aquello, yo me metí a practicar este deporte. El año pasado viendo la preciosa bahía que tenemos, pensé que no era normal que aquí no se celebrase ninguna competición de SUP y me decidí a intentar organizar esta prueba. Me puse a mover cosas, a preguntar qué tenía que hacer y, finalmente, se llevó a cabo.

–¿Ysi repite es porque resultó un éxito?

–Lo que más animó fue la gente que participó. Yo salí contenta de cómo había salido, pero lo que más valoro es que la gente me dio las gracias y me comentó que había salido todo perfecto y que estaban encantados con el recorrido y el sitio, y eso que el tiempo no acompañó mucho. Muchos de ellos este año ya me decían que cuándo se iba a celebrar y me he vuelto a animar a organizarlo.

–¿En qué consiste la prueba?

–Consiste en remar subidos de pie en una tabla desde la salida. La categoría de élite hace un recorrido de larga distancia, 12,6 kilómetros, que va desde Los Pinos hasta el Faro del Caballo y vuelven otra vez. Son dos vueltas, con giros de boyas. Para la categoría amateur, son la mitad de kilómetros, es decir, una vuelta al recorrido. Este año hemos creado una modalidad nueva, la popular, para la gente que no se atreve a remar seis kilómetros. Pondremos unas boyas cerca de la playa para que realicen un pequeño circuito. A eso hay que sumar las categorías de niños, que tenemos un montón practicando este deporte.

–¿De dónde procedían los participantes que se dieron cita?

–El año pasado tuvimos bastante gente de Bilbao y de la zona de Vizcaya, de Gijón, Alicante y algún francés. La gente a la que le gusta esto se mueve bastante. Depende de cómo les cuadre el calendario de competición volverán o no este año. Para los que vienen de fuera también es una oportunidad de que conozcan Santoña.

–¿Cómo es la inscripción?

–Se puede hacer una inscripción previa a través del correo electrónico ‘santonasuprace@hotmail.com’ y el día de la prueba, en Los Pinos, también podrán apuntarse antes de la salida, a las diez. Damos esta opción porque hay gente que hasta el último momento no sabe si podrá o no participar.

–¿La bahía de Santoña es un escenario perfecto para practicar este deporte?

–Casi perfecto, porque aquí también tenemos el problema de los vientos. El año pasado nos hizo un poco malo pero, aún así ,a la gente que practica este deporte le gusta algo de movimiento. Si no sale el nordeste es espectacular llegar hasta el faro. Es un recorrido precioso.

–¿En Santoña hay adeptos al SUP o es una disciplina desconocida?

–En Santoña hay un club de Stand Up Paddle y algunos integrantes compiten. Cada vez se ve más gente practicándolo, pero igual no tanta como en otra zonas, quizá porque aquí no hay tantos días buenos para poder hacerlo. Hay que ser un poco arriesgado para querer salir con viento. La gente quiere el día perfecto para salir a remar.

–¿Cuándo se inició usted?

–Fue hace casi cuatro años. En la prueba de 24 horas hicimos un equipo de relevos de chicas y todas éramos de Santoña. Dimos una vuelta al recorrido y, a partir de ahí, salí a remar con Ramón, me empecé a picar un poco y a competir. Es un deporte que engancha porque es relativamente fácil.

–¿Qué es lo que le atrajo cuando empezó a practicarlo?

–Al principio, como empecé en invierno, lo de caerme al agua y tener que estar con el neopreno no te creas que me gustaba mucho (risas). Luego ves que es relativamente fácil, que es como ir andando por el agua. Haces un ejercicio muy completo de brazos, de equilibrio... Es un deporte bonito y también está la tranquilidad de ir por el agua remando hasta el faro y olvidarte un poco de todo.

–¿Qué es lo más complicado?

–Mantener el equilibrio. Al principio no te quieres mojar y te tiemblan un poco las piernas. Y también necesitas fuerza para poder remar y mover agua.

–¿Qué siente cuando está sobre la tabla?

–Te sientes un poco libre y como que tienes toda la bahía para ti. Cuando te inicias, tienes un poco de miedo a los barcos, a las corrientes... porque hay que tener cuidado. Pero sientes la tranquilidad y libertad de estar en el agua, la sensación de que vas andando por el agua. Es una sensación distinta a cuando vas sentado en una piragua.

–¿También da clases a niños de SUP?

–En Santoña hay una escuela de SUP, ubicada en el albergue, y les echo de vez en cuando una mano. No es mi trabajo pero cuando necesitan ayuda y puedo, me acerco. Dan clases a niños de los grupos del albergue, multideporte, alquileres y cursos privados.

–¿Y cómo le ha ido en las competiciones?

–La última fue en Bilbao donde competí en amateur, 6 kilómetros, y quedé tercera. El año pasado fui, por puntos, campeona de España de la Copa Flat Water. Por lo general, quedó tercera o cuarta, dependiendo un poco del día. No entrenó tanto como los deportistas buenos del SUP. Los que somos amateur vamos a acabar las carreras y disfrutamos del ambiente. Cuando conseguimos hacer los 16 kilómetros es ya un orgullo. Hasta septiembre no hay otra competición en Cantabria y se hará en Suances. En Santoña, aunque me gustaría no puedo competir porque estoy pendiente de la organización para que salga todo lo mejor posible.