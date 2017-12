El cartel 'Al son del Besugo' anunciará el carnaval de Santoña El cartel recuerda a la película ‘Cantando bajo la lluvia’. / DM . Santoña La obra, diseñada por el murciano Rubén Lucas García, ha ganado tras ser descalificados los otros dos trabajos finalistas que desvelaron su autoría ANA COBO Santoña Miércoles, 13 diciembre 2017, 07:36

El cartel 'Singing in the rain / Al son del besugo' anunciará el carnaval de Santoña 2018. La obra, diseñada por el murciano Rubén Lucas García, ha sido la ganadora tras la descalificación de los otros dos trabajos finalistas por incumplir una de las bases del concurso convocado por la Comisión de Festejos para poner imagen a este evento. En concreto, los creadores de las otras dos propuestas no han respetado el punto 12 que determina que «los autores de los carteles no podrán de ninguna manera desvelar su autoría por ningún medio (analógico, digital, o redes sociales). Si se diese el caso, dicho trabajo quedaría automáticamente descalificado, previo expediente realizado por la Concejalía de Festejos», como finalmente ha ocurrido.

Ante esta situación, no ha sido necesario ni el recuento de votos presencial ni vía online, ya que automáticamente ha ganado este cartel que simula la escena del actor Gene Kelly en la conocida película 'Cantando bajo la lluvia'. En este caso, el protagonista es el besugo agarrado a una de las farolas que hasta hace un mes alumbraban la plaza de San Antonio y cuya retirada ha causado un reguero de críticas. Rubén Lucas García, que ya ganó el concurso del cartel de carnaval de 2015, recibirá de premio 1.000 euros.