Casinos en Santoña

El Casino Liceo en la actualidad. Santoña El Liceo se fundó en 1850 y sus objetivos eran proporcionar a los socios un centro de reunión y recreo

En la segunda mitad del siglo XIX se fundaron en Santoña dos casinos. El Casino Liceo, que sigue en funcionamiento sin el carácter elitista que tuvo, y el Casino Militar que llegaría a desaparecer. Hubo otro Casino de La Peña, que estaba en la plaza de San Antonio, pero no debió de tener la entidad de los otros dos, al semejarse más a una asociación de las que había entonces.

El Casino Liceo

La Sociedad Casino Liceo, que tiene su sede propia en la calle Alfonso XII, número 11, fue fundada en el año 1850. Señalaba su reglamento como presidentes honorarios a las primeras autoridades civil y militar de la villa. Por otro lado, la sociedad no reconocía ningún fin político ni religioso, pues sus objetivos eran proporcionar a los socios un centro de agradable reunión y recreo. Para ello disponían de salones para café, billar, juegos, biblioteca, prensa, y muy particularmente un teatro, cuya construcción se hizo adquiriendo unos terrenos adjuntos en 1862, para que los aficionados dieran cuantas funciones desearan, así como bailes, veladas literarias y conferencias instructiva.

Los recursos económicos no solo eran las cuotas de los socios, sino las cantidades que rindiese el teatro, el arriendo de la cafetería y de algunos eventos que organizase la junta directiva para recaudar fondos. No obstante sus salones, no se podían alquilar para explotarlos con espectáculos ni banquetes.

Para ingresar como socio se necesitaba tener más de 18 años o tener concluida una carrera y ser presentado por tres socios de número. La solicitud era colocada en el cuadro de anuncios durante un tiempo y los socios, de forma reservada, exponían a la directiva lo que pudiera constarles que impidiese la admisión. Luego la directiva votaba por medio de bolas blancas y negras, siendo condición indispensable para que el socio fuera admitido, resultasen todas las bolas blancas.

Desde que se inauguró el teatro, el Casino Liceo desempeñó un importantísimo papel en el campo cultural de Santoña, no sólo para los socios sino para el resto de la población. Muchas de las funciones teatrales y otros actos culturales llevados a cabo, eran con carácter benéfico.

Así mismo se organizaban bailes de sociedad, principalmente en carnaval y días de fiesta. Para ello se nivelaba el suelo del patio de butacas mediante gatos, retirando previamente las butacas, luego se esparcía talco para dejar más suave la madera y poder deslizarse mejor en los bailes. El los palcos quedaban personas mayores, la mayoría padres en vigilancia y cuchicheo.

El cine, entonces mudo, se inició en 1880, hasta que en 1932 se instaló sonoro. La proyección de películas se alternaba con todo tipo de espectáculos. El casino tuvo empleados: conserje, personal de limpieza y abastecedor del bar. En la actualidad no hay conserje sino un portero automático, que al pulsar abre la puerta.

El Casino Militar

El Casino Militar fue fundado en noviembre de 1881. Su sede estuvo en la calle Juan de la Cosa, en un inmueble de una sola planta baja. Este local tuvo varias utilidades posteriores. En su época fue conocido como 'baile de los sargentos'.

Los fines eran semejantes a los del otro casino, y estaban excluidas las discusiones políticas y religiosas. Disponía igualmente de biblioteca y prensa.

En cuanto al número de socios era ilimitado, siendo los socios de número todos los jefes y oficiales del Ejército y Armada y sus asimilados, y todos los vecinos que solicitasen por escrito pertenecer a la sociedad. Eran presidente y vicepresidente honorarios, respectivamente, los señores gobernador Militar y Jefe de Brigada.