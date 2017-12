«Los concursos de misses tienen más proyección que solo la belleza» Ainara de Santamaría, representante española en Miss Earth 2017. Ainara de Santamaría, representante española en Miss Earth 2017 ANA COBO Santoña Viernes, 22 diciembre 2017, 07:50

Ainara de Santamaría ha vivido una experiencia «única e inigualable» representando a España en el certamen de Miss Earth que se celebró hace un mes en Manila (Filipinas). La joven santoñesa, de 21 años, cumplió uno de sus mayores sueños y demostró que la belleza no está reñida con la formación. El proyecto medioambiental que defendió, centrado en la lucha contra los incendios, ganó el primer premio. Un reconocimiento que completó con el título de Miss Simpatía, otorgado por sus propias compañeras, y la medalla de plata en el pase de trajes nacionales. Su mayor ilusión ahora es forjarse un hueco en el mundo del modelaje sin descuidar los estudios de psicología. Su tesón y profesionalidad sobre la pasarela y ante la cámara ya le están abriendo puertas.

- ¿Qué le ha aportado la experiencia de representar a España en el certamen de Miss Earth (Miss Tierra)?

- Ha sido una experiencia inigualable. Me ha hecho crecer personalmente. Y, además, me ha permitido conocer a gente de otras partes del mundo y hacer amistades con compañeras que representaban a otros países. Con la chica de Miss Líbano, a pesar de que solo estuvimos un mes juntas, nos tratábamos como si fuéramos hermanas.

- Y en el plano profesional, ¿siente que le ha abierto puertas en el mundo de la moda?

- La verdad es que sí. La gente se ha interesado más en mí y me está mandando ropa y complementos para que los publique en mis redes sociales. Me están surgiendo pequeños trabajos y proyectos a raíz del certamen y a ver cómo se va desarrollando todo.

- A nivel regional se está forjando un nombre como modelo.

- Sí, aunque no sé porqué hay mucha gente que no se ha enterado de que he sido Miss España y que he participado en el certamen de Miss Earth. Los que sí me conocen y lo sabían me han apoyado mucho. A nivel de Cantabria me está ayudando para forjarme un nombre a nivel profesional.

- ¿Cómo vivió la gala final? ¿Se puso nerviosa ?

- Me sorprendí a mí misma porque no me puse nada nerviosa. Lo llevé bastante bien. Siempre digo que los nervios son el principal enemigo del ser humano, no te sirven para nada y lo único que hacen es perjudicarte. Como esa idea la tengo muy presente en la mente, supe llevar bien la final y estuve bastante tranquila.

- ¿Qué estuvo haciendo todo el mes que pasó previamente en Manila ?

- Hicimos varias actividades. En mi caso tuve la suerte de poder ir a tres islas diferentes de Filipinas. Lo que es Manila, es bastante catastrófico y tiene mucha contaminación. Cuando estuve en las islas, visité varias escuelas. Allí, los niños se nos acercaban y nos tocaban la mano como si fuéramos dioses, literal. El tema de la belleza se vive a otro nivel. También hicimos plantaciones de árboles y tuve que defender un causa medioambiental con la que gané el premio al mejor proyecto. Durante ese mes también realizamos desfiles, pruebas de talento y tuve una entrevista personal con el jurado en la que me preguntaron qué opinaba sobre la separación de Cataluña y el tema de los toros.

- En este certamen se valora más que la belleza exterior...

- Todo el mundo se piensa que las misses son solo belleza pero, ahí, también ven cómo nos desenvolvemos ante preguntas comprometidas.

- Hábleme del proyecto medioambiental con el que ganó. ¿Qué causa defendió y cómo lo enfocó?

- Defendí la lucha contra los incendios. Por desgracia, este año ha sido bastante malo para España en el tema de los incendios y hemos perdido bastantes hectáreas de bosques a causa del fuego. Lo enfoqué en el sentido de que hay que darle mas importancia. A veces vemos las noticias de incendios en la televisión y lo dejamos pasar. Pero los bosques y montes son los pulmones de la tierra y hay que protegerlos y, además, hablé de todas las personas, bomberos, integrantes de Protección Civil..., que se juegan la vida para sofocar el fuego. Mi defensa se centró en concienciar a las personas de no realizar pequeños gestos que pueden acabar en un gran incendio, como no tirar el cigarro al suelo o apagar bien el fuego cuando se hagan acampadas.

- No consiguió la corona, pero se trajo a casa el título de Miss Simpatía.

- Fue una gran alegría porque es un premio limpio que lo votan las compañeras. Es un reconocimiento que las 85 chicas creyeran que España es la chica más simpática.

- Los días previos a su participación en el certamen apareció en las páginas de revistas nacionales como Hola y Diez Minutos y le dedicaron un reportaje en el programa 'Corazón de...' de TVE. Una gran oportunidad salir en estos medios de comunicación

- Que vuelva otra vez el eco de Miss España es importante. Cuando salió todo publicado ya estaba en Manila. Mis padres me lo mandaron al teléfono para que lo viera y era como un chute de adrenalina verme en medios nacionales. Es importante para que la gente se dé cuenta que sigue existiendo el tema de las misses y que tiene más proyección que solo la belleza. En este certamen había que defender una causa por el medio ambiente y todas teníamos carreras.

- ¿La ropa que lució se la tuvo que comprar o se la prestaron para la ocasión ?

- Tuve tres colaboradores que conseguí moviendo piedras. Uno de ellos fue el cántabro Carlos Vega, que tiene unos diseños espectaculares. Otro, a nivel nacional, fue Petro Valverde, que me prestó los vestidos de gala. Y también tuve una marca de Malasia que me regaló los vestidos de la final. Para lo que es la ropa del día a día tuve que comprarla yo. También me dejó joyas Majorica y Acus los complementos. Los zapatos eran de la marca cántabra Beda Herrezuelo y para el pelo me ayudó una amiga de Colindres Becover. Para el desfile de traje típico, el vestido me lo dejó la chica de Sibilina Flamenca y conseguí la medalla de plata, tuve mucha suerte.

- Lo cierto es que las apuestas le colocaban entre las favoritas

- Y me quedo con eso. Los comentaristas de misses me colocaban en el top, en la posición cuarta. También tuve premios de varios espónsor del certamen.

- ¿Su familia viajó hasta allí para apoyarle?

- Sí. Viajaron mis padres y mi pareja, que estuvieron con la bandera y gritando 'España' (risas). Tuve suerte de poder tenerlos allí. Llegaron una semana antes de la gala y el poco tiempo que tenía libre estuve con ellos.

- A partir de ahora, ¿cómo va a enfocar su vida?

- Me quiero enfocar en el tema del modelaje, ya que se me ha abierto una puerta. Esto solo ocurre una vez en la vida y tengo que aprovecharlo. Con los estudios de psicología quiero continuar para tener un 'plan b', un colchón detrás, por si esto no sale. Tener estudios y cultura es fundamental.

- Su pareja también es Míster Cantabria y luchará por el título nacional. Con la experiencia vivida, seguro le puede dar consejos.

- Sí. La gala de Míster España será en Tenerife y ahora me toca a mí ir y apoyarle. Le aconsejo un poco, porque seguro que lo hará muy bien.