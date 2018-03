El Pleno tumba el manual de Santoñeses para la convivencia en locales juveniles El pabellón Picavea pasará a llamarse Miguel Solano / R. Ruiz El gobierno tripartito de Santoña y el PP abogaron por trabajar de forma conjunta en una ordenanza que regule el uso de estas lonjas que tantos problemas generan ANA COBO Santoña Jueves, 1 marzo 2018, 07:33

El Pleno de Santoña tumbó ayer la moción presentada por Santoñeses para sacar adelante un manual, elaborado por la propia agrupación, con guías y recomendaciones para minimizar riesgos y mejorar la convivencia en los denominados locales juveniles. Su concejal, Jesús Gullart, defendió que presentaba este documento ya que «se lo trasladamos hace dos años al concejal de Juventud y desde entonces está guardado en un cajón, sin ninguna iniciativa o respuesta».

Ni el gobierno tripartito ni el PP se sumaron a su propuesta al ser más partidarios de trabajar de forma conjunta en una ordenanza que regule el uso de estos locales. Para la portavoz popular, Milagros Rozadilla, el documento de Santoñeses es una «buena iniciativa», pero debe entenderse como «un mecanismo para forzar al equipo de Gobierno a trabajar en una ordenanza». Reconoció que es un asunto «muy complejo» hacer un documento para que el Ayuntamiento pueda legislar dentro de sus competencias, aunque apostó por trabajar unidos para solucionar este «importante problema».

El alcalde, Sergio Abascal, defendió que el Pleno no puede aprobar este manual, «que no deja de ser una mera declaración de intenciones ya que no obliga a nada», porque carece de los informes técnicos correspondientes. El regidor explicó que la Concejalía de Seguridad Ciudadana ya tiene redactado un borrador para elaborar una ordenanza que regule este asunto y que se ha presentado en comisión. Por ello, tendió la mano a Gullart para poner en común ambos textos y elaborar un documento más amplio y con el respaldo de secretaría y técnicos municipales.

El pabellón Macías Picavea llevará el nombre del exremero local Miguel Solano

Gullart rechazó este propuesta y recriminó al equipo de Gobierno que lleva presentando este manual en forma de ruego desde hace dos años « y si tenían este borrador porque no lo han presentado antes para debatirlos. Han tenido tiempo suficiente». El concejal remarcó que «el primero que ha dado un paso adelante en este tema es Santoñeses y ustedes vienen después con el borrador» Además, añadió, que lo lleva al Pleno dado los últimos incidentes ocurridos entre los que citó el incendio en un local juvenil, que no tenía seguro de responsabilidad civil, y que puso en peligro a los vecinos de ese inmueble. Gullart, no obstante, mostró su disposición a colaborar en la elaboración de una ordenanza.

En la sesión, el equipo de Gobierno sacó adelante el reconocimiento de una deuda extrajudicial por 41.700 euros en concepto de suministros eléctricos del pasado año. Con la única abstención de Santoñeses, se aprobó que el pabellón deportivo del colegio Macías Picavea lleve el nombre de Miguel Solano, exremero santoñés que participó en los juegos olímpicos de México de 1968 en modalidad de dos con timonel, además fue 87 veces internacional y en 26 ocasiones campeón de España. La edil de Deportes, Patricia González, explicó que la elección se ha basado en el palmarés deportivo de Solano y solo Santoñeses se abstuvo al considerar que es más adecuado poner a los pabellones nombres genéricos.

A pesar de que generaron encendidos debates, el PP con el apoyo del PRC consiguió sacar adelante su moción para instar a los Grupos Parlamentarios del Congreso a mantener la prisión permanente revisable, mientras que los socialistas y Activa Santoña también gracias a los votos de sus socios de Gobierno regionalista aprobaron otra moción para pedir al Gobierno de la nación el restablecimiento del sistema público de pensiones.

Dimisión

Al comienzo de la sesión presentó su dimisión al Pleno, el concejal de Juventud y Festejos, Felipe Lavín, debido a que su reciente nombramiento como director de la empresa pública Mare le impide dedicarse plenamente a la labor de edil. Su sustituto será Andrés Peña Valmaseda, el número nueve en la lista socialista