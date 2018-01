La renovada Portus se abre camino Integrantes de la renovada coral Portus Victoriae que cada miércoles ensayan en la sede que tienen en la calle La Verde / AC Hace dos años que Lara Agudo tomó las riendas de la coral, un tiempo en el que han actualizado su estilo y repertorio a la vez que han duplicado el numero de componentes ANA COBO Santoña Viernes, 26 enero 2018, 09:04

Hace justo dos años la coral Portus Victoriae lanzaba un último llamamiento en busca de voces masculinas para no poner fin a su dilatada trayectoria musical. A pesar de todos los esfuerzos y la campaña de difusión que hicieron, no se incorporaron nuevos hombres a sus filas y el director de la agrupación en aquel momento, decidió arrojar la batuta ante el temor de no poder preparar un repertorio de calidad con los componentes que había.

Este contratiempo no apagó las voces de los coralistas que en un reunión celebrada mostraron su deseo de seguir cantando y escribiendo nuevos capítulos de la Portus. Este sentir, llevó a la junta directiva, encabezada por su presidente José Francisco Rodríguez Seco, a buscar un nuevo director que quisiera tomar las riendas del conjunto. Contactó con tres profesionales; dos rechazaron la propuesta, y con Lara Agudo, consiguió que aceptará la oferta al segundo intento y con la intermediación del compositor y experimentado director de coros, Esteban Sanz Vélez, que conocedor de su valía le animó a dar este paso.

Seco insistió con la joven pianista y soprano santoñesa. Tenía claro que la coral «necesitaba rejuvenecerse, adaptarse a los nuevos tiempos y ella es la persona perfecta para dirigir ese cambio. Necesitábamos a alguien con ganas de hacer algo distinto». Y lo cierto es que no se equivocó.

Dos años después la Portus Victoriae está más viva que nunca. La llegada de Agudo ha supuesto un antes y un después. Como capitana no solo ha sido capaz de rescatar el ‘barco’, sino que lo ha sacado a flote con una tripulación que no deja de aumentar. Las filas de la coral crecen por momentos. Cuando se hizo con el timón apenas eran 20 integrantes, mientras que actualmente sobrepasan los cuarenta. «Cada mes vienen nuevos componentes», tanto hombres como mujeres, atraídos por los renovados aires de la agrupación. «En cuanto al número de gente que se acerca a la coral a probar y se queda estoy más que contenta. ¿Cuántas corales quisieran en menos de dos años doblar el número?. Lo normal es que te aparezca un nuevo integrante al año, pero nos están viendo uno o dos al mes», cuenta Agudo.

El coro juvenil Siete Villas actuó el pasado año en la Catedral de Santander. / AC

Y no solo eso, son caras jóvenes, savia nueva, para una coral que pisa fuerte de la mano de una directora que les insufla cada miércoles – día de ensayo – nuevas ideas, ilusión y optimismo. Sin dejar de lado la profesionalidad, la afinación y la puesta en escena. «Desde el principio nos dijo que no quería partituras, que las canciones nos las teníamos que aprender de memoria y que no íbamos a estar quietos. Que haríamos alguna coreografía», explica Seco, que además de presidente es integrante de la Portus. Un giro radical que fueron asimilando poco a poco, pero que acogieron de muy buen grado. Porque la idea es dar al público otra imagen, sin perder ni un ápice de calidad. Hacer algo totalmente innovador en Santoña.

La cantera coral: Susurros del Mar y Siete Villas Dentro de esta familia coral también hay dos agrupaciones infantil y juvenil dirigidas por Lara Agudo y que ensayan en la sede de la Portus Victoriae los viernes por la tarde. Son Susurros del Mar y el coro joven Siete Villas. «Mi idea para este año es diferenciar muy bien las edades de los integrantes. Con Susurros me gustaría abarcar las edades en las que los niños estudian Primaria, mientras que en Siete Villas quiero que esté formado por adolescentes de Secundaria. El objetivo es que cada grupo tenga su color vocal». La directora está satisfecha porque ambos coros cada vez «crecen más en número y con integrantes comprometidos». Susurros es la escuela de canto en la que los más pequeños «adquieren su primera experiencia coral» y cuando avanzan y se sienten seguros dan el paso y se unen a Siete Villas. «El coro joven ya está haciendo actuaciones y compromisos de cierta importancia con su contrato y caché. El pasado año actuaron en la catedral de Santander y en el encuentro de Voces Blancas de Laredo, entre otros eventos».

En este tiempo, a base de ensayos, han ido ensamblando voces, aprendiendo nuevas piezas y adquiriendo dinamismo en la puesta en escena. «El balance de estos dos años es positivo. He conseguido más objetivos de los que me había marcado inicialmente. Mi principal reto era que la coral no muriese, mantenerla, y ahora, sin embargo, no es solo eso, sino que podemos abarcar un repertorio y afrontar distintas actuaciones que hace dos años eran impensables». Agudo reconoce que aún queda mucho trabajo por delante, ya que la mayoría de integrantes nuevos carecen de experiencia coral, pero se compensa con otros que tienen más tablas en este ámbito. «Todavía las cuerdas no están del todo equilibradas. Nos haría falta alguna voz más masculina para formar un grupo homogéneo». Pero confía en que irán llegando. «Buscamos gente que disfrute cantando y esté a gusto aquí. Tenemos muy buen ambiente en los ensayos», dice Seco.

Los integrantes de Susurros del Mar adquieren su primera experiencia coral en este grupo. / AC

Repertorio

En cuanto al repertorio, la directora se centra en dos temáticas. Por un lado, prepara piezas sacras de cara a atender los numerosos compromisos religiosos que tiene la coral a lo largo del año. «Siempre incorporamos temas nuevos». Y, por otro, de cara a los conciertos, que hay más libertad, opta cada año por una temática diferente. «El primer año cantamos piezas de África, el pasado de España a finales de la Edad Media y éste aún se lo tengo que desvelar». Y es que, tras una agenda frenética de eventos navideños, están comenzando a preparar el repertorio para 2018.

De momento, explica Seco las salidas más lejanas que han hecho para actuar han sido a Gijón y Los Corrales de Buelna. «Confiamos en que este año Lara nos vea aptos para hacer alguna salida importante, porque se han interesado por nosotros desde Madrid, Ortuella y Jaca. Agudo añade que «no se cierra a salir a cantar fuera con la coral, pero siempre teniendo la garantía de que vamos a hacerlo bien».

En cuanto al público son conscientes de que en las Jornada Corales de Santoña en las que se presentó la nueva Portus, hubo opiniones para todos los tipos. Tras ese primer impacto, «en las sucesivas ocasiones que hemos cantado en la villa cada vez se han escuchado más comentarios positivos». «En Santoña hacía falta culturizar a la gente en la música coral del siglo XXI y me ha tocado ese papel a mí. Y lo hago como cualquier otro director joven formado con cierta actualidad», reconoce Agudo. Para ella, que casi cada quince días aparezca alguien nuevo por la puerta «me da pistas de que lo que estoy haciendo bien». Y así lo sienten también los componentes.

Jesús Marín lleva tres años en la agrupación y ha vivido este giro de 180 grados. «Hemos cambiado de una coral tradicional y estática a algo más dinámico y actual. Cuando Lara empezó como directora no sabíamos lo que se llevaba en el mundo coral y ahora si te metes en internet y ves a otros coros de referencia, compruebas que esta es la tendencia». Cada semana asumen retos nuevos pero, en su caso, reconoce, «la música siempre me ha gustado mucho, me llena y me encanta estar un rato con personas que comparten mis mismas inquietudes». A su lado está Maite Yáñez. Ella desde hace un año forma parte de Las Chicas del Coro, otra agrupación que dirige Agudo en Gama. «En un concierto en julio vimos actuar a la Portus y nos encantó el estilo. Al ser con hombres es diferente a la nuestra, así que cuatro compañeras hemos venido a cantar también aquí». Dice que se agradece que la directora se aleje del coro convencional y vaya con los tiempos. «Las clases son muy llevaderas y consigue sacar lo mejor de cada uno».