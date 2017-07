Santoña exigirá a Sanidad que contrate un médico de refuerzo para el verano Los facultativos del centro han trasladado su preocupación a los pacientes ante un posible deterioro asistencial en verano. / Daniel Pedriza Todos los grupos apoyaron una moción para que, de forma inmediata, se disponga un facultativo como en años anteriores para los desplazados ANA COBO sa ntoña. Sábado, 1 julio 2017, 09:37

El Pleno del Ayuntamiento de Santoña acordó ayer por unanimidad exigir a la Consejería de Sanidad la asignación, de forma inmediata y para todo el verano, de un facultativo al Centro de Salud del municipio para la atención de los desplazados vacacionales tal y como se ha hecho en años anteriores y como se ha resuelto en otras poblaciones como Castro Urdiales y Laredo.

Toda la Corporación dio el visto bueno a la moción presentada por el Grupo Popular por vía de urgencia tras la denuncia realizada por los facultativos de este Centro de Salud mostrando - tanto través de un escrito a la Gerencia de Atención Primaria como públicamente - su preocupación ante el «deterioro asistencial» que puede producirse este verano en la villa si no se garantizan unos servicios médicos «mínimos» para atender a los ciudadanos.

El contenido de la propuesta fue modificado antes de ser sometido a votación ya que también incluía otro punto para exigir a la Consejería de Sanidad la inmediata sustitución del médico que se encuentra actualmente de baja. Sin embargo, el alcalde, Sergio Abascal, explicó que, nada más conocer el escrito de los facultativos, se puso en contacto con la coordinadora del Centro de Salud de Santoña, quien «me ha trasladado que en unos días va a estar cubierta la baja del médico y, por tanto resuelto este punto». Igualmente, señaló que esta semana se va a proceder a contratar de nuevo a un médico propio para la residencia Santa Ana. «Estamos en procesión de selección y con toda seguridad se va a solventar en breve». En este sentido, los facultativos sostienen que la falta de un profesional en la residencia obliga a los de este centro a incrementar su actividad asistencial diaria a este colectivo, ocasionando que un médico desaparezca del Centro de Salud para atender a los mayores. Y cuando ese profesional tiene que dejar su puesto, «sus pacientes deben ser asumidos por los médicos restantes y se sobrecarga la atención diaria ya de por si intensa».

Finalmente, todos los grupos políticos estuvieron de acuerdo en aprobar la moción con el punto único de exigir la contratación de un médico de refuerzo para los desplazados como viene haciendo la Gerencia desde hace años y que este año no quiere contratar. Igualmente, el alcalde anunció que, aparte de la moción, «voy a mandar un escrito a la Consejería de Sanidad y a llamar personalmente a la consejera para tratar esta situación». En el debate, la concejala, Alicia Fontecilla, explicó que los facultativos no solo han expresado su preocupación a los organismos oficiales sino que también «a los propios pacientes que atienden en las consultas, les piden que se hagan eco y nos tenemos que fiar absolutamente de su criterio». La popular confió en que se cumpla la promesa de sustituir al médico de baja reclamando a la vez, que «no se retrasen tanto en cubrir las bajas y lo hagan desde el mismo momento en que tienen conocimiento de ello». Desde Santoñeses se sumaron a estas palabras y pidieron que este tema «se pelee desde el Ayuntamiento», mientras que la edil, Nanda Linares, de Activa Santoña, «reconoció que esta situación no se debe consentir y, de hecho, el equipo de gobierno ha realizado gestiones para cubrir tanto médico de baja como el de la residencia».

Escollera

En la sesión, que se prolongó durante siete horas, hubo asentimiento para dar luz verde a otra moción, consensuada por todos los grupos, sobre conservación de arena en la playa de la escollera del Pasaje que está sufriendo importante erosiones, quedando al descubierto últimamente las zapatas de la misma, lo que puede poner en riesgo esta estructura y la seguridad de los viandantes si continúa ese efecto erosivo. La Corporación acordó pedir a Costas de Cantabria que «adopte las medidas correctoras necesarias y conforme a las usos permitidos en la zona y reparar los daños y grietas que existan, así como instar al Instituto Hidráulico de Cantabria a que elabore un informe y en el caso de que el mismo exista nos remita una copia del mismo sobre las posibles causas del deterioro y fricciones a la zona así como posible medias para paliar la situación. En el debate Santoñeses echó en cara el PRC y Activa Santoña que cuando ellos presentaron la moción la rechazaron y «ahora la apoyan». En la sesión se aprobó una deuda extrapresupuestaria de 204.000 euros para el pago a proveedores por facturas del pasado ejercicio así como un reconocimiento extrajudicial de crédito de 48.000 euros en concepto de energía y alumbrado público de 2016. Y se sacó adelante el reparto del Fondo de Cooperación Municipal, 289.000 euros, que el Gobierno de Cantabria ha concedido al Ayuntamiento de Santoña que lo va a destinar a distintas inversiones.