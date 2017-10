El agua de Hazas de Cesto sigue saliendo turbia por tercera semana consecutiva Begoña Blanco, vecina de Beranga, abre el grifo de su casa para comprobar cómo sale el agua. / Javier Cotera La oposición critica que el alcalde aún no se ha pronunciado y pide la celebración de un pleno extraordinario para que informe del problema DANIEL MARTÍNEZ SANTANDER. Martes, 24 octubre 2017, 08:52

«Está mejorando», explicaban ayer desde el Ayuntamiento de Hazas de Cesto cuando se preguntaba por la situación del agua corriente del municipio. Aunque es cierto que el mal olor y color marrón del líquido que sale de sus grifos en los últimos días no es tan denso como antes, los vecinos recuerdan que esta es ya la tercera semana que no pueden hacer vida normal debido a este problema. La turbidez del agua -aunque no es constante, sí está muy generalizada- les impide beber de la red general, pero también ducharse o usarla para lavar. De ahí que se vean algunas colas en las fuentes de los pueblos afectados y que los supermercados hayan duplicado las cifras de ventas de agua embotellada.

El primer comunicado oficial del Consistorio y de la empresa adjudicataria del servicio se produjo el pasado miércoles en forma de anuncio por los bares y establecimientos comerciales del municipio. Según el escrito, la «escasez de lluvias» debido a la sequía ha provocado que la captación municipal de agua potable se encuentra actualmente por debajo de los niveles habituales, una circunstancia que ha originado que «en momentos puntuales se produzca una cierta coloración del agua». O lo que es lo mismo, que el agua, aunque sigue siendo «apta con no conformidad» para el consumo humano, sale turbia. Además, han aumentado los niveles de hierro y manganeso en el agua, que están por encima de lo normal pero, según el Ayuntamiento, se encuentran lejos de las proporciones peligrosas para la salud.

LAS CLAVES El problema Desde mediados de mes, el agua sale en algunos momentos de color marrón y con un fuerte olor. La causa La sequía ha reducido el nivel del manantial principal y ha incrementado las cantidades de hierro y manganeso. La solución Se está aportando agua de un segundo manantial. Si no funciona, la alternativa es la Autovía del Agua.

El alcalde en funciones, José María Fernández (PRC), explicó el pasado sábado a este periódico que los últimos análisis indicaban un descenso de esos metales. A la vez, se está aportando agua de un segundo manantial que llevaba 12 años inutilizado. Si esa solución no fuera suficiente, el siguiente paso consistiría en conectar a la Autovía del Agua, que pasa por Meruelo y que podría repercutir en la factura de los usuarios. Por el momento, y hasta ver cómo evolucionan los acontecimientos, Fernández confirma que todavía no se ha remitido la solicitud a la Dirección General de Medio Ambiente.

José María Fernández, alcalde en funciones: «La situación mejora. De momento no hemos pedido conectar con la Autovía del Agua»

La oposición, unida

Para la oposición, no es admisible que los vecinos lleven más de 15 días sin poder usar el agua con normalidad, pero sobre todo critican la falta de información por parte del Consistorio y la empresa Aquarbe, que gestiona el recurso. Los tres grupos que no están en el Gobierno municipal (PP, PSOE y La Unión) recuerdan que hasta el miércoles -cuando se pegaron los carteles- los vecinos no sabían qué estaba pasando con el agua de Hazas de Cesto y que la reunión organizada el sábado por el Ayuntamiento, convocada a través de las redes sociales, generó «más dudas que certezas».

Por ello, ayer registraron de forma conjunta un escrito en el que solicitaban un «pleno extraordinario con la mayor celeridad posible» en el que tratar las «diversas anomalías o contaminaciones en el agua» debido al riesgo que pueden entrañar «para el consumo humano, animal, así como para los electrodomésticos utilizados en la vida diaria». Asimismo, quieren que a ese pleno asista una persona «responsable y cualificada» de Aquarbe.

En el caso del partido La Unión -cuenta con dos concejales, que se suman al de PSOE y PP frente a los cinco del PRC, con mayoría absoluta en el Consistorio-, su portavoz, Concepción Lezcano, también lamenta que el alcalde, José María Ruiz, todavía no se haya pronunciado. Tal y como figura en el Boletín Oficial de Cantabria, Ruiz realizó un decreto de delegación de funciones de la Alcaldía entre los días 16 y 20 de octubre a favor del primer teniente de alcalde.

«Con este panorama tenía que haber pospuesto las vacaciones. Esperemos que ahora se ponga al frente del asunto y se encuentren soluciones, porque la gente no puede seguir esperando», afirma Lezcano.