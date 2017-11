El agua de Hazas de Cesto ya sale limpia, pero la empresa aún desconoce el origen del problema El agua de casa de María Ángeles era de nuevo incolora e inodora ayer al mediodía. / Alberto Aja El Consistorio estudiará pedir a Aquarbe alguna compensación por los perjuicios causados a los vecinos que durante más de tres semanas no han podido abrir el grifo DANIEL MARTÍNEZ Santander Miércoles, 8 noviembre 2017, 07:51

Después de más de tres semanas, los vecinos de Hazas de Cesto ya pueden decir de nuevo que su agua es incolora e inodora. El Ayuntamiento confirma que desde mediados de la pasada semana los problemas de turbidez se han solucionado prácticamente por completo. Es decir, que cuando abren el grifo ya no sale un líquido oscuro con un fuerte olor a podrido, como venía ocurriendo desde mediados de octubre de forma no constante pero sí generalizada. Lo que todavía es una incógnita tanto para el Consistorio como para Aquarbe, la empresa adjudicataria del servicio, es el origen de este problema. Ayer, el alcalde de Hazas de Cesto, José María Ruiz (PRC), señaló que los técnicos siguen haciendo averiguaciones al respecto.

«En principio es por la escasez de lluvias. Vamos a ver qué encontramos. Pero lo importante es que ya está todo bien», remarcó el regidor. Esta versión es la misma que dio Aquarbe en un primer momento, cuando ocho días después de que llegaran las primeras denuncias públicas sobre la calidad del agua redactó un aviso informativo en el que recomendaba no beber agua del grifo a pesar de que era «apta con no conformidad». Esa era la versión oficial hasta el pasado 27 de octubre. Ese día, durante el pleno monográfico que se celebró a petición de la oposición (La Unión, PSOE y PP), una responsable de la empresa de aguas detalló que todo se debía a una concentración de manganeso superior a la normal y «consecuencia de un hecho natural que no sabemos por qué se ha producido».

Ante la falta de respuestas concretas, en la calle cada vecino tiene su teoría. «Por el hecho de que tenga más o menos mineral no sale marrón y con ese olor. No sé si tendrá que ver, pero todo empezó a partir de que se pusieron a limpiar las arquetas», opina Begoña, quien echa en cara al equipo de Gobierno y a la empresa adjudicataria del servicio que no hicieran nada hasta que el asunto llegó a los medios de comunicación. Otros, como Irma, prefieren pasar página: «Es verdad que ha habido mucho descontento, pero ahora que el agua ya sale bien la gente está a otra cosa». En su opinión, el enfado de los vecinos no habría sido tan grande si se hubiera informado con total transparencia desde el principio.

En cambio, el alcalde considera que la gestión del problema ha sido correcta. «La empresa ha seguido el protocolo que marca la normativa y han avisado cuando tenían que hacerlo», afirma Ruiz. Considera que de haber actuado de otra forma se habría creado una «alarma innecesaria». Ahora, la intención del equipo de Gobierno es hablar con los grupos de la oposición para estudiar posibles reclamaciones. Porque algunos vecinos como Agustín, quien señala que no es la primera vez que hay problemas con la calidad del agua, no están dispuestos a pagar la factura del mes de octubre cuando, en la práctica, no han podido apenas disfrutar del servicio: «Como mucho que nos pidan el mínimo. Yo desde luego no voy a pagar más. No creo que después de lo que nos han hecho durante estas semanas vayan a tener además el valor de cortarnos el agua».