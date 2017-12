El alcalde de Liérganes mantendrá los bolardos pese a la oposición del Pleno Imagen actual de la colocación de los polémicos bolardos en la calle Juan Curtius de Liérganes. / Elena Tresgallo Liérganes El equipo de Gobierno de la ULP, en minoría, debatió la propuesta de su retirada, pero impidió la votación alegando que la competencia la tiene el alcalde ELENA TRESGALLO Liérganes Sábado, 2 diciembre 2017, 08:36

Los polémicos bolardos de la calle Juan Curtius de Liérganes seguirán, de momento, en su lugar. El Pleno debatió este viernes la propuesta de su retirada presentada por parte de la mayoría de la Corporación (PP y PRC), pero no se pudo votar, puesto que el regidor, Santiago Rego (ULP), hizo valer un informe jurídico que le atribuye esa competencia residual de ordenación del tráfico a la Alcaldía, dándole la potestad de decidir si la propuesta se dictaminaba o no en la sesión.

Populares y regionalistas, con mayoría de seis concejales en el Pleno, frente a los cinco con los que cuenta Unión por Liérganes y Pámanes (ULP) habían forzado la convocatoria de la sesión para el debate de un solo punto: «La retirada inmediata de los bolardos de la calle Juan Curtius», por motivos de «seguridad, estrechamiento de la calzada, estética...», además de considerar que perjudicaba los intereses de los vecinos y comerciantes. La convocatoria se produjo a raíz de la recolocación de los bolardos, ordenada por Rego.

El regidor inició la sesión dando cuenta del informe jurídico encargado a una consultaría externa, anunciando a los presentes que «no cercenaría el debate» de ese punto, pero que la Ley le otorgaba a él la competencia para decidir, en este caso, si se votaba o no, decidiendo lo segundo. «La instalación de los bolardos en la calzada constituye una decisión de la Alcaldía», explicó tras leer el informe ante el numeroso público que se congregó para asistir al Pleno, la mayor parte hosteleros y comerciantes contrarios a la medida.

Tras ello, inició el debate de la propuesta -pero sin posibilidad de votación- lo que fue criticado por PP y PRC, ya que el objetivo era reponer todo a su estado inicial. Rego esgrimió una batería de informes favorables a ésta regulación del tráfico de entidades como Hispania Nostra o el Grupo Alceda, pero también de técnicos. En este sentido, el propio arquitecto informaba a favor de la recolocación de los bolardos porque habían contribuido a «un necesario aumento del ancho útil de la aceras», ante el incívico uso de los vehículos. No obstante, también recomendaba al Pleno, la necesidad de proceder a un análisis especializado y riguroso de la problemática del tráfico rodado en el conjunto histórico del pueblo para satisfacer las necesidades básicas de los negocios y residentes.

Tras la lectura, el alcalde acusó a la oposición de «no querer hacer nada» y de «mentir» a los vecinos, cuando afirmaban que a Liérganes no les echarían del Club de los Pueblos más Bonitos, destacando la «importancia» de cumplir esos compromisos, para seguir en esta red, dando lectura a un informe de su presidente.

Defendemos a los vecinos

Por su parte, el concejal del PP en Liérganes, Ángel Bordas, recordó que años atrás ya hubo una regulación en la zona y agregó que todos los informes esgrimidos por el alcalde eran externos y «de pago», además de recriminarle que no los hubiese encargado antes de recolocar los bolardos y hacerlo expresamente para el pleno convocado por la oposición. Argumentó, que el propio arquitecto recomienda «una regulación futura» y defendió que la postura del PP era «defender los intereses de sus vecinos». Tras la sesión, indicó que los servicios jurídicos del PP estudiarían la posibilidad de recurrir un Pleno, en el que no se ha dejado votar a la mayoría.

Por su parte, la portavoz del PRC Ana Poo, replicó al alcalde que esos informes «no eran vinculantes». Le acusó de no resolver el problema de raíz, que es «la falta de aparcamiento», y de no respetar la soberanía popular al hurtar la votación. «Yo al menos tengo la conciencia tranquila de no haber puesto en riesgo los intereses de los vecinos», dijo.