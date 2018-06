El alcalde de Villaescusa denuncia que el «bloqueo» político impide inversiones PSOE y PP acusan al regidor del PRC de ser el único responsable por su falta de capacidad para alcanzar acuerdos estando en minoría ELENA TRESGALLO Viernes, 15 junio 2018, 07:32

El municipio de Villaescusa no tendrá, de momento, nave almacén, tampoco se realizarán los saneamientos de San Juan, Solía y Bofetán, ni se aprobará el inventario de áreas degradadas. Según denunciaba esta semana el alcalde, el regionalista Constantino Fernández, la causa de la perdida de estos proyectos y las subvenciones que lo sustentan (455.000 euros) es el «bloqueo» político de votos ejercido por PSOE y PP, a su juicio, sin un «argumento coherente» que lo sustente. No obstante, la oposición lo ve de otra manera y culpa al regidor de atacarles para ocultar su propia incapacidad de gestión o búsqueda de consenso para conseguir «aprobar un presupuesto» y llevar estos asuntos adelante.

El municipio de Villaescusa está gobernado en la actualidad por tres concejales del PRC, frente a cuatro del PP y otros cuatro del PSOE en la oposición. Una aritmética -la de tres a once- que hace inviable que el equipo de gobierno (PRC) pueda llegar a acuerdos sin consenso con alguna de las otras dos fuerzas. Esto ha provocado, por ejemplo, que el Ayuntamiento lleve con los presupuestos prorrogados desde 2015 y se hayan llevado a pleno numerosas modificaciones de crédito para poder hacer frente a los proyectos.

Con estos números, los regionalistas han conseguido sacar adelante algunas obras importantes para el municipio en estos años y aprobar varias modificaciones. Lo han hecho casi siempre gracias al apoyo del PP que introducía sus propias enmiendas. La relación con el PSOE, partido, que les aupó a la Alcaldía, ha sido mucho más complicada.

«Pido responsabilidad a la oposición, estamos en Villaescusa como en El Astillero» Contantino Fernández Alcalde del PRC

«Es un alcalde que se aferra al sillón y no ha sido valiente, no juega limpio» Eduardo Echevarría Portavoz del PSOE

«Le hemos aprobado las modificaciones por responsabilidad con los vecinos, pero no negocia» Almudena Gutiérrez Portavoz del PP

Una tensión que se dejó palpar en las dos reprobaciones al alcalde promovidas por los socialistas pero también apoyadas por los populares, en relación a la ampliación del Colegio Marcial Solana o a la perdida de la subvención para contratar desempleados, hace ya dos años.

En este complejo escenario político, el alcalde Constantino Fernández abordaba el pasado lunes sin éxito negociar una nueva modificación de 662.000 euros para habilitar crédito de cara a hacer frente a varios proyectos que cuentan con subvención regional. Entre ellos, la construcción de una nave almacén municipal subvencionada con 275.000 euros en un solar en Villaescusa; unos saneamientos en San Juan, La Solía y Bofetón (167.000 euros), además de otros 12.000 euros para ejecutar el inventario de áreas degradadas.

Las comisiones llevaban en el orden del día la aprobación de los números, así como el crédito necesario para completar la obra de la nave con dinero municipal (122.000 euros) ya que se trata de una obra cofinanciada al 40-60 por la Consejería de Obras Públicas y el propio Ayuntamiento. En total, el alcalde contabilizaba ayer «una perdida» de ayudas, ante el «bloqueo» del PSOE y el PP a la modificación presupuestaria «de 455.000 euros». Aseguraba que el Ayuntamiento solo tiene «hasta septiembre» para no perder las ayudas apelando a «la responsabilidad» de los dos grupos. A su juicio, ayer faltaron argumentos «coherentes» en las comisiones para retirar, con los votos a favor del PSOE y la abstención del PP, tanto la modificación presupuestaria, como los proyectos. «Estamos como en El Astillero»,dijo.

«No seremos reos»

No obstante, lo que para el alcalde de Villaescusa es el «bloqueo» porqué sí, para el PSOE es la negativa por «responsabilidad» ante un alcalde que «se aferra al sillón» y que no ha sido «valiente» como otros para vincular los presupuestos a una moción de confianza, explicó su portavoz, Eduardo Echevarría en alusión a Camargo. «No se bloquea nada, hemos pedido que se retire del orden del día porque nos faltan datos y documentación en muchos de los puntos», reiteró. El motivo, según el edil socialista, es que el alcalde quiere hacerles «reos» de distintas cuestiones que «adolecen de garantías jurídicas» como es el proyecto de la nave almacén soterrada. «No juega limpio, le he dejado claro que no es un solar y no podemos apoyarlo, porque es una barbaridad y no cumple las determinaciones ambientales».

«Falta de trabajo y diálogo»

Por su parte, la portavoz del PP, Almudena Gutiérrez, se mostró de acuerdo con el PSOE en que las cosas no se habían llevado bien a la Comisión. Recordó que su partido siempre ha demostrado ser responsable y estar al margen de votaciones partidistas. «Le hemos aprobado siempre todos las modificaciones con algunas enmiendas por responsabilidad con los vecinos, porque el PSOE siempre ha sido no y no», explicó.

La popular dijo que su grupo ha presentado una enmienda para aprobarle los saneamientos, pero que el problema que tiene el alcalde es «su falta de trabajo y de dialogo» para negociar. «Hemos demostrado nuestra disposición a negociar un presupuesto y no negocia, hace un borrador y los lleva al pleno».