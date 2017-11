«Estoy encantado con que me relacionen con Alaska» El artista afincando en Cantabria, Mikan, viste de cuero negro, lleva el pelo largo y su primer single alcanzó 75.000 visualizaciones sin ningún tipo de promoción ELENA TRESGALLO Martes, 14 noviembre 2017, 09:31

Mikan tomó su nombre artístico prestado a un gato de unos dibujos animados que emitía la TV3, aunque en su entorno más cercano lo conocen por David. De estética inconfundible -por su pelo y su forma de vestir- se le puede ver a menudo por Sarón mezclado entre la gente aunque no alterne demasiado por el pueblo. En estos momentos de su vida, David está muy involucrado en el mundo del arte, la imagen y la música. No hace mucho que decidió dar un paso al frente poniéndose en manos de profesionales para proyectar un lanzamiento musical con unas características muy definidas, que rompiese con todo lo establecido uniendo su imagen transgresora a la música electrónica y pop. En agosto de 2014, lanzó su primer single en formato digital,'Mentiras', acompañado de un videoclip que logró un gran impacto, ya que llegó a alcanzar más de 75.000 visualizaciones sin ningún tipo de promoción.

-David nació en Barcelona pero sus orígenes son andaluces, ¿cómo sigue su historia?

-Sí, nací en Barcelona, y mi infancia fue normal y tranquila. Luego, al entrar en la adolescencia, es cuando me fui diferenciando un poco y empecé a tener inquietudes musicales distintas a las de mis amigos, y me fui decantando por estilos llamémoslos «diferentes».

«Lo más inmediato es seguir con la promoción del disco 'Luces y sombras' y grabar un videoclip»

-¿Es ustéd gótico?

-Bueno, he sido gótico, pero ahora igual me identifico más con otro tipo de música, aunque escucho y me gusta de todo, pero estéticamente se podría decir que sigo un poco con el rollo 'gótico'.

-¿Conocía algo de Cantabria?

-La verdad que no mucho. Lo típico, anchoas, sobaos pasiegos...

-¿Y cómo llegó hasta Sarón?

- Conocí a mi pareja, que es de aquí, y nos vinimos a vivir a Sarón.

-¿Qué opina de la región y su gente?

-Al principio estaba un poco expectante, casi temeroso, pero enseguida comprendí que aquí la gente es súper tolerante y amable. Además la belleza del paisaje puede con todo. Ahora no lo cambio por nada.

-Vamos a hablar de música. ¿Hace falta tener padrino o madrina para triunfar?

-No necesariamente tienes que tener padrino, pero siempre te va a ayudar el tener a alguien dentro de la industria musical que te pueda enseñar los caminos a seguir. Si eres nuevo vas a pagar peaje. A mí el primer consejo que me dieron fue: no te busques manager, búscate un abogado. Con consejo y todo pagué la novatada.

-Alaska es su madrina, ¿le molesta que siempre le relacionen con ella y con Mario Vaquerizo?

-Al contrario, estoy encantado con que me realacionen con ella y tenerla como amiga. La conocemos porque éramos fans incondicionales, íbamos a todos sus conciertos hasta que, poco a poco, nos fuimos acercando y nos acogió en su mundo. Es una persona genial, con la que se puede hablar de todo. También es entrañable, tiene mucha cultura y te puede enseñar mil cosas. Además, fue nuestra madrina de boda televisiva, en la Sala Shoko, acompañados de mucha gente del mundo del espectáculo. Fue de lo mejor que me ha pasado musicalmente.

- Os presentasteis a Eurovisión y llegásteis a estar entre los 10 finalistas. ¿Te volverías a presentar?

-Creo que voy a tardar un poco en volver a presentarme, por lo menos hasta que no salga cierta gente de algunos puestos importantes.

-¿Qué proyectos tiene?

-Lo más inmediato es seguir con la promoción del disco 'Luces y sombras' y realizar un videoclip con un tema un poco más 'balada' para poder llegar así a más público.

-¿Se siente apoyado por sus paisanos, por el Ayuntamiento de Santa María de Cayón?

- Con la gente del pueblo claro que me siento apoyado y siempre me están dando ánimos. Me encantaría actuar para ellos, ojalá que me den la oportunidad de poder tocar, porque no he tenido oportunidad aún. Presentamos un proyecto en el ayuntamiento hace un año pero no fue viable, al parecer por falta de recursos.