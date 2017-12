«Nos estamos llenando de nidos de avispas y les tenemos pánico» Vecinos de la travesía Virgen del Pilar de Solares denuncian que las avispas se les «meten en casa» y ya han picado a una mujer Unas vecinas de la urbanización señalan el lugar frente a sus casas donde está localizado uno de los nidos más grandes. / Elena Tresgallo ELENA TRESGALLO Medio Cudeyo Jueves, 14 diciembre 2017, 13:13

Los vecinos del bloque de viviendas 27-2 de la Travesía Virgen del Pilar de Solares (Medio Cudeyo) han denunciado la proliferación de nidos de avispa asiática en una finca frente a sus viviendas. Aseguran que han llamado al 112 para que las quiten, pero que por allí no ha pasado nadie, y los insectos se les «meten en casa», e incluso ya han picado a una vecina, que tuvo que ser atendida en urgencias.

La zona afectada por la proliferación de nidos –de la también denominada especie Vespa Velutina– se encuentra ubicada tras el campo de fútbol del Solares, en una zona cercana al río Miera que cruza la localidad. Se trata de una urbanización de seis bloques, bastante poblada. «Tenemos miedo porque aquí en la plaza de las viviendas sociales hay muchos niños y juegan en la calle, además está cerca del campo y del parque infantil», explican los vecinos que han denunciado la creciente presencia del avispón asiático.

La avispa asiática, cada vez más presente La cuenca del Miera, junto a Santander y la zona del Pisueña y del Pas son las zonas de Cantabria donde más incidencias por presencia de avispa asiática se han denunciado éste año a Medio Rural, a través del 112. No obstante, en este caso, llama la atención el hecho de que los nidos sigan activos, con la presencia de ejemplares en las viviendas, ya que, según su ciclo vital, en los meses de diciembre y enero tendrían que estar hibernando. Según los expertos, la especie volverá a ser una amenaza activa a partir de primavera cuando las reinas despiertan y hacen nuevos nidos.

Los afectados explican que les tienen «miedo», porque en las últimas semanas se han colado en las viviendas, a pesar de que por su ciclo vital tendrían que estar en hibernación. «Se nos meten en casa, yo en las últimas dos semanas ya me he encontrado un par de ellas», aclara Beatriz G. C, una de las vecinas afectadas por la plaga. Un testimonio que refrendan otros residentes consultados por éste periódico, que también explican que las avispas ya han picado a una vecina y que ésta tuvo que ser atendida en urgencias.

Aunque hay algunos nidos nuevos, los afectados denuncian que ya el año pasado llamaron al servicio de emergencias del 112 para pedir la eliminación de uno de ellos, que pende de un árbol junto al puente de la A-8, pero no se hizo nada. «Vinieron a verlo, pero nos comentaron que estaba muy alto y que había que cortar la autovía y que eso costaba mucho», relatan.

Otro de los nidos de avispón asiático junto a la A-8, pegado a un camino vecinal. / Elena Tresgallo

El asunto es que, durante los últimos meses, han detectado la presencia de más nidos en la finca que está frente a las viviendas, a escasos 150 metros en línea recta, además de en los alrededores de la A-8, junto al puente que se ubica al lado de la urbanización. No todos los nidos están en lugares de difícil acceso ya que, uno de ellos, apenas levanta cinco metros del suelo. «Nos estamos llenando de nidos de avispas y les tenemos pánico», resumía ayer Soledad C.O., vecina de esta urbanización, para reclamar que se eliminen los nidos en la zona y evitar que se sigan reproduciendo o creando más cada temporada.

A la par, también denunciaron que se han detectado otros dos nidos, justo en el puente que une la localidad de El Bosque en Entrambasaguas con Solares (Medio Cudeyo), otra zona muy poblada y que dista a una corta distancia de su urbanización. «Hay demasiados nidos en un radio de 500 metros », afirman.

Según resumen, en las últimas semanas se han producido ya varios avisos al 112 pero no se han presentado. Además, también lo han notificado en el Ayuntamiento de Medio Cudeyo, que recepciona las denuncias y da aviso al servicio. «En el Ayuntamiento nos comentaron que ellos recogían el aviso, pero que lo pusiésemos también en conocimiento del 112», explican.

Desde el Consistorio se confirmaba ayer que sí, que cada vez es más frecuente recoger denuncias vecinales por la presencia de nidos de la avispa asiática en el municipio, pero que el protocolo a seguir es el que marca la Consejería de Medio Rural, dando traslado al 112.