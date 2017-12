«Se valora la presentación, la limpieza y el sabor del café» Carmen Ortíz, campeona Barista de Cantabria ELENA TRESGALLO Santa María de Cayón Lunes, 25 diciembre 2017, 16:32

La joven Carmen Ortiz Cobo, natural de Esles de Cayón, es, desde el pasado 29 de noviembre, «la mejor» Barista de Cantabria. Un galardón que premia su destreza, estilo y habilidad para saber reconocer y poner un buen café. Parece algo baladí, pero el trabajo requiere su técnica y entrenamiento para conocer las distintas variedades y aromas, sacarle el mejor sabor al producto de calidad y presentarlo al público de manera impecable. Además de una magnífica 'barista' al otro lado de la barra del Buda Café de Sarón, -establecimiento en el que trabaja- Carmen es toda una licenciada en Ingeniería de Obras Públicas de 29 años, que hace cuatro comenzó a trabajar en hostelería por la falta de oportunidades en su sector. Hoy, sigue soñando con ocupar un puesto en lo suyo, mientras sirve los mejores cafés de Cantabria a los clientes del Buda en Sarón, y se prepara para ganar la fase nacional del certámen en abril.

-¿Qué es un barista?

-Es la persona que te pone un café, hay diferentes tipos de cafés y hay que conocerlos.

-¿Cómo se te ocurrió participar en el concurso?

-Pues fue por Jaime Bárcena (su jefe), él empezó a ir a cursos y a enseñarnos a nosotros después en el Buda. Me animó a presentarme y me costó un poco decidirme, pero ahora estoy muy contenta.

-¿Qué es lo que les pidieron hacer a los concursantes?

-A mí me esponsoriza Dromedario y valoraban cómo hacer el mejor espresso, capuchino y mejor bebida de especialidad, un premio que también ganamos nosotros.

-¿Y qué es lo que valora el jurado?

-Se valora la profesionalidad, la limpieza, el sabor y también la presentación del café.

-Ahora que ya ha ganado ¿cuáles son las claves para estar ahí?

-Yo creo que la limpieza es superimportante, tener un buen producto y una buena técnica. Hacerlo bien. Es decir, la máquina y la persona influyen, pero evidéntemente hay que tener un buen café.

-¿Y cómo se distingue?

-Probándolo, pero es importante la variedad, la planta, aspectos como el tueste que le den al café, todo influye hasta llegar al producto final.

-¿De qué manera llega una ingeniera de Obras Públicas cómo usted, al otro lado de la barra del Buda Café?

-Un verano, mientras terminaba el proyecto de fin de carrera, surgió éste trabajo. Terminé el proyecto y continué haciendo un máster de Riesgos Laborales, mientras estaba aquí. Soy joven, me gusta lo que hago y el trato con los clientes pero algún día sí que me gustaría trabajar en lo que he estudiado, para ello llevo preparándome muchos años.

-¿Les gusta el café a los clientes del Buda?

-Yo siempre digo que a mí me gusta el café, y si el que me dan no me gusta, pues no vuelvo. Diferenciarte en una cocacola es complicado, porque todo el mundo tiene la misma, pero con el café...

-Hacen mucho hincapié en la presentación ¿verdad?

-La presentación es la primera impresión que tiene el cliente, es importante la imagen.

-¿Y cómo hacen los dibujos con la espuma?

-Es otra cosa que nos enseñó también Jaime, se coge la jarra con el asa, se mueve, y sale el dibujo al ir mezclándolo poco a poco.

-¿Qué dibujos hacen en el Buda?

-Nos los han ido enseñando poco a poco, pero hacemos flores, corazones...

-¿Viajará a Madrid en primavera a representar a Cantabria?

-Sí, al resultar ganadora en la fase regional, en el mes de abril, viajaremos a Madrid a representar a Cantabria. Ahora no pero, a principios de año, tendremos que empezar ya a entrenarnos el tiempo que podamos, y que nos dejen los eventos que programamos en el Buda, de cara a poder hacer un buen papel en el concurso.