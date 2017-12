El alcalde pedáneo de La Penilla reconoce haberse gastado 67.880 euros de la Junta Joaquín Méndez González presenta su dimisión y promete, arrepentido, que devolverá «todo el dinero que se gastó sin justificar» ELENA TRESGALLO Sábado, 2 diciembre 2017, 08:04

El pedáneo de La Penilla, Joaquín Méndez González (PRC) presentó ayer su dimisión y reconoció haberse gastado 67.880 euros «sin justificar», que prometió devolver a los vecinos. El agujero de la Junta Vecinal es de unos 10.000 euros mayor, pero Méndez ha declarado en acta pública que ese dinero responde a subvenciones que se dieron a distintas entidades y no se le han certificado. También afirmó que la cantidad gastada por él sería algo menor a los casi 68.000 euros reconocidos porque entregó ese dinero «en mano» a gente que se lo pidió para distintos asuntos relacionados con el pueblo.

El pedáneo presentó ayer, por tercera vez, su renuncia en el transcurso de una Junta Vecinal extraordinaria que tenía que dar cuenta de su cese, pero también del nombramiento del nuevo alcalde que, en un principio, será Oliver Trespalacios, el siguiente en la lista regionalista. No obstante, el sustituto excusó telefónicamente su ausencia a la sesión «al encontrarse atrapado por la nieve», por lo que no pudo acudir a la cita.

Méndez dimitió ya voluntariamente hace un mes, pero un error de procedimiento anuló esa decisión, por lo que intentó, de nuevo, dimitir otra vez mediante un escrito presentado en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón. No obstante, no fue hasta, ayer viernes, cuando el pedáneo pudo cumplir con su deseo de marcharse de la Junta, alegando que «no se encuentra en condiciones» de dirigirla, por los «problemas personales» que ha tenido y que le han llevado, según él, a la situación actual.

«He tenido problemas ... y no me veo en condiciones de dirigir la Junta, he dispuesto de fondos de la Junta Vecinal, los cuales tengo intención de devolver y quiero dejar bien claro que nadie, absolutamente nadie, tenía constancia de mi forma de actuar», confesó cuando la secretaria municipal le preguntó si quería decir algo, tras presentar la renuncia, esta vez sí, de forma oficial. Tras ello, el arrepentido pedáneo entregó un dossier a la técnico con las cuentas.

Tras un breve debate entre los presentes, y para que constase en acta, Méndez pasó a relatar las cantidades que se han gastado durante su mandato, desde la toma de posesión en 2015, recalcando que «faltaban» subvenciones que no le habían justificado.

Así, dijo que se habían gastado 77.131 euros, de los cuales 9.251 eran gastos «sin justificar» relativos a subvenciones o ayudas que él había concedido, mediante talón, pero que no le habían acreditado documentalmente. El resto, 67.880 euros, sería el dinero «sin soporte contable» que él se habría gastado. No obstante, señaló que la cantidad era algo menor, dado que también había dado dinero «en mano».

A la par, terminada ya la sesión, el propio interesado demostró ante el resto de vocales de su partido su interés por dar traslado a la Fiscalía de todo este asunto. Un trámite, para el que será necesario realizar una fiscalización de las cuentas que presentó ayer.

Por su parte, el PRC ya manifestó que a Junta Vecinal de La Penilla «deberá adoptar las medidas legales que considere oportunas», entre las que no descartó acudir a la Fiscalía, por lo que podría ser el sustituto de Méndez quien actúe en consecuencia, una vez que haya tomado posesión.

El PP sin representante

Durante la sesión, el representante del PP, Juan Bautista, trató de tomar posesión de su acta de vocal, pero no trajo las credenciales. El expedáneo nunca acudió a recoger su acta en 2015, y se excusó en la sesión en el hecho de que «nadie le había avisado». Por otro lado, a ningún vocal del PRC, ni al PP le extrañó en dos años que el pedáneo no convocase juntas.