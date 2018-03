Un camión croata sin asistencia en carretera corta un carril de El Escudo a la espera de su embajada Un semáforo regula la circulación por un solo carril. / Sane El seguro del vehículo no tiene asistencia y el conductor, de nacionalidad croata, no tiene dinero para pagar una grúa, así que pasará la noche en la cabina a la espera de recibir ayuda de su país DANIEL MARTÍNEZ Santander Miércoles, 7 marzo 2018, 21:17

Uno de los carriles de la subida al puerto de El Escudo permanece cerrado desde la tarde de este miércoles a consecuencia de un gran obstáculo en la carretera. Se trata de un camión tráiler de grandes dimensiones que ha quedado atascado en el punto kilométrico 98,600, en sentido a Burgos.

El vehículo, que transportaba bobinas de aluminio, no pudo afrontar la gran pendiente de la vía y en el momento en el que trataba de hacer maniobras para dar la vuelta se metió en la cuneta, de donde no ha podido salir. El piloto es de nacionalidad croata, conducía un camión procedente de Polonia y no conocía la zona.

Aunque tiene el seguro de circulación obligatorio, éste no cuenta con el servicio de asistencia en carretera. Como no tiene dinero suficiente para pagar una grúa, ha decidido esperar a que la embajada de su país le ofrezca ayuda. Por el momento, tiene pensado pasar la noche en la cabina.

Mientras se soluciona la situación, Carreteras ha colocado en la zona una semáforo que da paso alternativo a los vehículos para regular el tráfico.