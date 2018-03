El exalcalde de Corvera acusa a Quevedo de «mentir» sobre la deuda Martínez Penagos, a la izquierda de la imagen, el pasado año, cuando un grupo de desconocidos provocaron desperfectos en su casa. / Elena Tresgallo Martínez Penagos defendió su gestión afirmando que dejó un Ayuntamiento «saneado y respetado ante las instituciones» ELENA TRESGALLO Corvera de Toranzo Domingo, 11 marzo 2018, 08:03

El exalcalde de Corvera de Toranzo, el popular José Manuel Martínez Penagos, desmintió esta semana que el actual equipo de Gobierno (PSOE-PRC) haya logrado reducir un 70% la deuda, principalmente porque esa no es la herencia que les dejó el PP, sino que «recibieron un Ayuntamiento saneado, cumplidor y respetado ante las instituciones». Por contra, recordó que cuando se planteó contra él una moción de censura que lo relevó en la Alcaldía, en diciembre de 2015, había en caja 637.103 euros, y se había conseguido dar solvencia financiera al Ayuntamiento mejorando las relaciones con bancos, entidades y proveedores. A la par, afirmó que cuando relevó en la Alcaldía al equipo del padre de la actual regidora, Mónica Quevedo (PRC), se encontraron con casi 2,5 millones de euros de deuda y una institución «desacreditada».

Martínez Penagos aseguró que, en diciembre de 2015, fecha en la que PSOE y PRC unieron sus votos para echarlo, el Ayuntamiento tenía una liquidez de 637.910 euros. A la par, se había conseguido amortizar casi dos millones de los 2.495.103 euros de deuda heredada de la gestión del equipo de Quevedo. «Lo que yo me encontré en 2007 era un panorama desolador, en el que no había en cuenta ni cien euros y con débitos a los bancos, la seguridad social, Hacienda, Telefónica, Viesgo, MARE (la basura se cobraba a los vecinos, pero no se pagó entre 1992 y 2005), constructoras, abogados o proveedores varios», resumió.

Sí reconoció Martínez Penagos haber dejado un crédito de 545.000 euros que se solicitó, en 2015, para financiar el Plan de Obras del entonces Ejecutivo cántabro. No obstante, aclaró no supone un lastre, porque se solicitó en unas condiciones ventajosas y sirvió para financiar obras importantes, como la rehabilitación de edificios municipales e instalaciones deportivas.

A la par, aclaró que dicho crédito se ha ido amortizando con las cantidades subvencionadas que paga anualmente el Gobierno.

«Gastos innecesarios»

Respecto a los «gastos innecesarios» de los que se acusa al PP, Martínez Penagos lo desmiente también. En materia de personal, defendió el trabajo de las personas contratadas en beneficio del Ayuntamiento y culpó al actual equipo de los costes en demandas laborales. «Ustedes empezaron a despedir y los trabajadores a recurrir y por despidos improcedentes», insistió. Además, pidió a la regidora que, si las contrataciones eran «gastos innecesarios», explicase por qué ahora se gasta «más dinero» en personal que en el año 2015, como refleja el presupuesto municipal.

En cuanto a las acusaciones vertidas por su dedicación exclusiva como alcalde, Martínez Penagos también desmintió que su sueldo y dietas superasen los 4.000 euros mensuales, como afirmó Quevedo. Nómina en mano, explicó que su sueldo era de 1.549 euros netos, «menor» que la de su antecesor. Y recordó que por su doble condición de funcionario municipal, el Ayuntamiento amortizó su propia nómina al pedir la excedencia para ejercer el cargo y no ser sustituido. También apuntó que el anterior equipo de Gobierno «no cobraba» por las Juntas de Gobierno y ahora se pagan «100 euros».

Respecto a las dietas, el exregidor explicó que, a lo largo de sus nueve años en el cargo, no llegó a pasar 3.000 euros de gastos de representación o locomoción ya que «los pagaba de mi bolsillo», a excepción del tiempo en el que se le retiró el sueldo (seis meses). Por último, respecto a la contratación del seguro médico privado, «también son medias verdades», dice, ya que el Igualatorio Médico lleva en el Ayuntamiento de Corvera de Toranzo «más de 35 años».