Santiurde de Toranzo tendrá unos Presupuestos prorrogados en 2018 Víctor Manuel Concha Pérez, alcalde de Santiurde de Toranzo. / DM El alcalde, Víctor Manuel Concha, acusa a PP y PRC de bloquear las cuentas por interés político, mientras que ellos denuncian que el alcalde impone sus números sin consenso ELENA TRESGALLO Santander Miércoles, 7 marzo 2018, 07:37

Los Presupuestos municipales de 2018 serán este año los mismos que en 2017 en Santiurde de Toranzo. El primer motivo es el numérico, ya que el alcalde, Víctor Manuel Concha (no adscrito), no ha logrado el consenso necesario para su aprobación, al estar en minoría (dos concejales frente a siete de la oposición). Al respecto, el documento, de poco más de un millón de euros, fue «bloqueado» por motivos «partidistas» -según la visión alcalde- con los votos de PP y PRC. Pero la oposición discrepa, y afirma que si los números no han salido adelante, es porque Concha se olvida de que está en minoría y no dialoga e «impone» un documento «ya cocinado», en el que, a su juicio, se incide más en el «endeudamiento» municipal y en la «propaganda propia», que en el interés vecinal.

La sesión plenaria, no estuvo exenta de polémica, ya que el regidor, Víctor Manuel Concha, acusó a PP y PRC de utilizar un «tono desconsiderado» con el público del Pleno y con la secretaria interventora. Un asunto que fue desmentido, de inmediato, por los populares exigiendo «una rectificación» del regidor. A la par, desde el PRC, su portavoz Estanislao Fernández -a quien Concha también acusó de insultar a los presentes- lo negó explicando que sólo le espetó a él que «no dijese tonterías», en un momento del debate.

Al margen de este asunto, el Presupuesto de 2018 no salió adelante y los motivos esgrimidos por PP y PRC para no aprobar el documento fueron similares. En el caso de los regionalistas, habían supeditado su aprobación a una rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del 25%, que el regidor negó que se pudiera llevar a cabo, al estar las arcas sometidas a control de un Plan de Ajuste, pero el PRC lo desmiente. Además, el portavoz regionalista y exalcalde también aludió a que se trataba de una propuesta que se les presentaba «ya cocinada» sin margen de maniobra. En este sentido, recordó a Concha su obligación numérica de buscar el acuerdo. «Se le olvida que él es el menos votado de la Corporación», insistió.

El regionalista, también explicó su rechazo a la solicitud de subvención de la Orden 50 de la Consejería de Obras Públicas para el arreglo de varios caminos por importe de 150.000 euros, se debe a la intención del regidor de recurrir a un crédito que tendría que asumir el Ayuntamiento. «Quiere volver a endeudar el Ayuntamiento en su propio rendimiento, para su propaganda política», resumió.

Por su parte, los populares también criticaron que no se aliviase la presión fiscal a los vecinos, a pesar de recaudar 300.000 euros de más. Subrayaron que el documento no había sido «consensuado» con ningún grupo municipal, sino que se «ha impuesto». A la par, criticaron el crédito de 215.000 euros al que hubiese tenido que ir el Ayuntamiento para los proyectos de la orden de Obras Públicas. «Entendemos que existen otras formulas para acceder a dicha subvención, sin necesidad de acudir a un endeudamiento tan alto», incidieron.

Por su parte, el alcalde no adscrito avanzó que en 2018, el Ayuntamiento mantendrá «congelados» los impuestos, subrayó la imposibilidad de reducir el IBI por el plan de ajuste y acusó a PP y PRC de bloquear el presupuesto en su propio beneficio político. «La actitud de la oposición pone de manifiesto que unos y otros han optado por bloquear al equipo de gobierno y empezar a hacer campaña antes de tiempo, algo que supone un grave perjuicio para los vecinos», insistió. «En vez de trabajar por el pueblo, tienen como único objetivo torpedear cualquier iniciativa porque creen que eso les dará votos». A la par, lamentó que se votase en contra de la subvención para arreglar caminos a los vecinos.